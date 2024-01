AMC:n viranomaisilmoituksessa osakkeen arvo oli 7,47 dollaria, mutta mitä se tarkoittaa markkinoille?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) ilmoitti 3,3 miljoonan osakkeen liikkeeseenlaskusta. Viimeisimmän hakemuksen mukaan osakkeilla oli vastineeksi 25 miljoonan dollarin toiset panttikirjat, jotka erääntyvät vuonna 2026. Yhtiö lanseerasi myös sopimuksen makeutusaineen, joka julkisti uuden AMC-merkkisten suklaamakeisten sarjan. Tieto on epäilemättä melko ylivoimaista kouluttautumattomalle silmälle. Siksi tarjoamme tarkan analyysin siitä, mitä tämä kauppa tarkoittaa sijoittajille.

Osakkeiden liikkeeseenlasku toisen panttioikeuden velkaa on huolestuttava kahdesta syystä. Ensinnäkin kauppa johtaa olemassa olevien osakkeenomistajien laimenemiseen. Toiseksi kauppa on merkki haastavista talousnäkymistä. Tämän seurauksena osakkeiden todellinen arvo asetettiin vain 7,47 dollariin. AMC tunnisti kaksi haastetta ja julkisti uuden karkkisarjan.

Velka-osakkeisiin -sopimus tulee vain muutama kuukausi AMC:n osakkeiden jakautumisen jälkeen. Osakesplit tapahtui tämän vuoden elokuun lopussa. Tapahtumien nopea peräkkäisyys on merkki yrityksestä, joka haluaa epätoivoisesti saada pääomaa markkinoilta. Se tosiasia, että AMC turvautui kalliisiin toissijaisiin velkoihin, vahvistaa sen kohtaamat pääomahaasteet.

AMC:n markkinaongelmat ymmärretään paremmin, kun tarkastellaan hinta-myyntisuhdetta. Vain 0,4-kertainen hinta-myyntisuhde on mielenkiintoinen tapaus. Tämä on erityisen totta, kun AMC:tä verrataan 1,2-kertaiseen P/S-alan tasoon.

Alhainen hinta-myyntihinta voi tarkoittaa, että AMC on aliarvostettu, koska myynti on kasvanut pandemian jälkeen. Tiedämme kuitenkin, että markkinat huomioivat jo myynnin kasvun hinnoittelussa, mutta hinta jatkoi laskuaan. Sinun pitäisi ennakoida lisää markkinahäiriöitä velka-osakkeeksi -ilmoituksen jälkeen.

AMC-osake putoaa velka-osakkeeksi -ilmoituksen jälkeen

Source – TradingView

Osakekurssitiedot osoittavat, että lyhyen aikavälin liukuvat keskiarvot alittivat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoja. Myös osakekurssi laski 8,46 % viimeisimpien pörssiuutisten seurauksena. Ainakin lasku vahvistaa pelkomme, joista kerromme yllä olevassa osakeanalyysissä.

Hinta 6,17 dollaria on alhaisempi kuin oletettu arvo 7,47 dollaria. Kun otamme huomioon tarjontapuolen volyymit, on selvää, että AMC:llä on haasteita markkinoilla ja sen ulkopuolella.

Yhteenveto

Sijoittajien on analysoitava kaikki AMC:n sekalaiset tiedot ennen sukeltamista syvään päähän. 7,47 dollarin oletettu sisäinen arvo ei herätä luottamusta sijoittajien keskuudessa. Gourmet-karkkien ilmoitus on vain makeutusaine markkinoiden rauhoittamiseksi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.