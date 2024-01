Yhdysvaltalaiset yritykset voisivat pian alkaa käyttää Bitcoinia “laillisena valtion varallisuusomaisuudena”, sanoo Michael Saylor. Hän on MicroStrategy Inc:n pääjohtaja.

Bitcoinin käyttöönotto parantaa eteenpäin siirtymistä

Bitcoin on noussut viime viikkoina sen optimismin takana, että Securities & Exchange Commission hyväksyy pian Spot ETF:n, joka todennäköisesti lisää institutionaalista kiinnostusta maailman suurinta kryptovaluuttaa kohtaan.

Tämän lisäksi kryptohärkä Michael Saylor kertoi äskettäin CNBC:lle haastattelussa, että FASB:n (Rahoitusstandardilautakunta) laatimat uudet säännöt siitä, kuinka julkisten yritysten tulee raportoida kryptoomaisuuksistaan, voivat nopeuttaa Bitcoinin käyttöönottoa.

Huomaa, että Antoni Trenchev – Nexon perustaja – odottaa myös BTC:n saavuttavan 100 000 dollaria vuonna 2024.

Erityisen mielenkiintoista Bitcoinissa on se, että se on kellokello. Yksinkertaisesti sanottuna, kun tämä hajautettu valuutta nousee, se auttaa myös koko markkinoita liikkumaan samaan suuntaan.

Joten, jos edellä mainitut myötätuulet katalysoivat Bitcoinin jatkuvaa nousuvauhtia, sen ikäisensä mukaan lukien tulevat ja tulevat projektit, kuten Meme Moguls.

Meme Mogul – lyhyt esittely

Meme Moguls on äskettäin lanseerattu alusta, jolla on virtalähde, mutta sen alkuperäinen meemikolikko on $MGLS. Mutta sillä on paljon enemmän tarjottavaa kuin pelkkä jännitys, joka tyypillisesti johtuu meemikolikoiden tilasta.

Aluksi Meme Moguls on integroitu ansaitsemis-ekosysteemiin, jossa kilpailet muiden mogulien kanssa ja ansaitset jännittäviä palkintoja, jos päihität heidät.

Alustan avulla voit myös käydä kauppaa meemivaroilla aivan samalla tavalla kuin treidaat osakkeilla pörssissä. Se on toinen tapa ansaita Meme Mogulsista.

Jos sekään ei ole sinun vauhtisi ja haluat ansaita passiivisesti panostamalla – Meme Moguls on silti sopiva valinta. Lopuksi $MGLS:n haltijoille on tarjolla ainutlaatuiset metaverse-ominaisuudet ja altistuminen NFT:ille, mikä tekee tästä projektista entistä houkuttelevamman sijoituskohteena.

Haluatko tietää lisää Meme Mogulsista ja kaikesta mitä se edustaa? Vieraile sen verkkosivuilla tästä linkistä.

$MGLS ei ole vielä listattu kryptopörssiin

Muista, että Meme Moguls on hajautettu alusta. Joten alkuperäisen meemikolikkonsa piteleminen antaa sinulle myös sananvaltaa siihen, miten projekti kehittyy eteenpäin.

Meme Moguls on tällä hetkellä ennakkomyynnissään toisessa vaiheessa ja on kerännyt jo reilusti yli 0,6 miljoonaa dollaria, mikä kertoo sen tyyppisestä kysynnästä, jota se on nähnyt sen julkaisun jälkeen.

$MGLS maksaa tällä hetkellä vain 0,0023 dollaria, mutta edellä mainittu kysyntä viittaa mielekkääseen nousuun tulevaisuudessa. Puhumattakaan siitä, että meemikolikko on vielä tulossa käyttöön kryptopörssissä, jolla on taipumus nostaa merkittävästi hintaa.

Meme Moguls tarjoaa tällä hetkellä 30% bonuksen kaikille talletuksille rajoitetun ajan. Sen tiedot ovat saatavilla verkkosivustolla täällä.

Meme Mogul ($MGLS) voisi hyötyä kryptoalan myötätuulista

Meemikolikkoon sijoittaminen herättää ymmärrettävästi vastahakoisuutta vakavalle sijoittajalle, kun otetaan huomioon siihen liittyvä riski.

Mutta tässä on syytä mainita, että kyseessä ovat markkinat, jotka eivät olleet minkään arvoisia ennen pandemiaa, mutta jotka olivat jo luoneet noin 20 miljardin dollarin arvon vuoden 2022 loppuun mennessä. Sellaista nopeaa kasvua voisit hyödyntää sijoittaessasi rahojasi pelissä Meme Moguls.

Kuten aiemmin mainittiin, myötätuulet, jotka todennäköisesti auttavat kryptoavaruutta yleisesti, voivat hyötyä myös $MGLS:stä. Näihin kuuluu lievän rahapolitiikan odotettu tuotto.

Aiemmin tässä kuussa liittovaltion avomarkkinakomitean jäsenet ilmoittivat kolmesta koronlaskusta tulevana vuonna, kun kuluttajahintaindeksi (CPI) oli marraskuussa 3,1 prosenttia, mikä on alhaisin lukema sitten maaliskuun 2021.

Lisätietoja Meme Mogulista ($MGLS) ja sen meneillään olevasta ennakkomyynnistä saat napsauttamalla tätä vieraillaksesi projektin verkkosivustolla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.