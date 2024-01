BitMEXin perustaja Arthur Hayes sanoo myyneensä SOL:n ostaakseen Ethereumia: Tässä hänen ennusteensa

Solanan viimeaikainen hintapiikki saattaa saada jotkut sijoittajat ottamaan voittoja tai kääntämään voittoja muihin positioihin. BitMEXin perustaja Arthur Hayes sanoo, että hän teki juuri niin ja myi Solanansa ostaakseen lisää Ethereumia (ETH).

Voisiko näiden näkymien keskellä osan markkinoiden voitoista käyttää uuden tokenin, kuten Memeinatorin (MMTR) ostamiseen?

BitMEXin perustaja ennustaa Ethereumin nousevan 5 000 dollariin

BitMEXin perustaja Arthur Hayes on julkaissut X sosiaalisen median tililleen, että hän myi Solana (SOL) -omistuksensa ja käytti tuotot ostaakseen lisää Ethereumia (ETH).

Hayesin siirto tapahtuu, kun Solana nousi korkeimmilleen 99 dollariin 22. joulukuuta ohittaen sekä XRP:n että BNB:n markkina-arvossa ja sijoittuen neljänneksi. Avoin kiinnostus kryptovaluuttaan on saavuttanut 1,25 miljardia. Viime viikkoina Hayes on julkaissut SOL:n nousevan 100 dollariin. Tokenin hinta on noussut yli 70 % viimeisen kuukauden aikana.

Mutta vaikka SOL on menestynyt huomattavasti ETH:ta paremmin vuonna 2023, kryptoyrittäjän ja alan persoonallisuuden näkymät ovat nousussa Ethereumissa.

BitMEXin entisen toimitusjohtajan mukaan maailman toiseksi suurin kryptovaluuttavarallisuus markkina-arvolla mitattuna voi nousta 5 000 dollariin. Erityisesti ETH nousi kaikkien aikojen korkeimmalle yli 4 800 dollariin viimeisen härkämarkkinan aikana.

Arthur Hayesin näkemys kryptosta positiivinen

Muut kuin hänen nouseva näkemyksensä ETH:sta, Hayes on väittänyt, että krypto on tullut jäädäkseen ja että ei ehkä ole parempaa aikaa olla “pitkä krypto”. Hän on myös puntaroinut Bitcoin ETF:n viimeisintä keskustelua – kysymystä joko käteisestä tai luontoissuorituksesta.

Hänen mukaansa “luontoissuoritukset” ja lunastukset ovat “rahastolle yksinkertaisempia ja puhtaampia”, mutta käteisellä on enemmän valtaa. Mutta tämä voisi nähdä “vain poliittisesti yhteydessä olevia välittäjiä ja pörssiä” Yhdysvalloissa hyödynnetään vastapuolina, hän huomauttaa.

”On mielenkiintoista seurata, miten markkinoiden mikrorakenne muuttuu, jos ollenkaan. Siirtyykö hintaselvitys idästä länteen? Onko tärkein kaupankäynnin aika ma-pe klo 16 (EDT), kun luomis- tai lunastusikkuna sulkeutuu? hän esitti.

Hayes kuitenkin uskoo, että tämä skenaario voisi tarjota joukon arbitraasi-mahdollisuuksia sijoittajille, jotka voivat hyödyntää sekä yhdysvaltalaisia että ei-yhdysvaltalaisia kryptopörssejä.

Onko nyt hyvä aika ostaa Memeinator?

Kun markkinat katselevat härkämarkkinarallia, jossa Bitcoinin, Ethereumin ja Solanan kaltaiset arvot todennäköisesti nousevat räjähdysmäisesti, sijoittajayhteisö tietää myös, että suhteellisen tuntemattomista jalokivistä voi saada huikeita tuottoja.

Markkina-analyytikot ovat korostaneet L2-tokeneja, tekoälyä ja pelaamista suuriksi trendeiksi, joita kannattaa seurata. Valtavaa huomiota herättää myös meemikolikoiden maailma, varsinkin Solanassa toimivan Bonkin (BONK) tallentamien ylimitoitettujen esitysten jälkeen.

Memeinator (MMTR), uusi tekoälyyn liittyvä meemikolikko ennakkomyynnissä, on kuitenkin nousemassa mahdolliseksi haastajaksi. Tutkimuksen mukaan Memeinator tarjoaa todellista hyötyä yhteisölleen. Se sisältää pelialustan, NFT:t ja panostuksen – ominaisuuksia, jotka erottavat projektin sekä heikkoja meemimerkkejä vastaan, jotka eivät tarjoa muuta kuin hypepohjaista spekulaatiota.

Ohittamalla nämä arvottomat meemikolikot Memeinator tavoittelee miljardin dollarin markkina-arvoa. Tällä hetkellä vain Bonk, Shiba Inu ja Dogecoin ovat meemikolikoita, joiden markkina-arvo on yli miljardi dollaria.

Memeinatorin ennakkomyynti lähestyy 2,4 miljoonaa dollaria

Memeinatorin ennakkomyynnissä oli alun perin tarkoitus olla 29 vaihetta, mutta se väheni 20:een yhteisön ehdotuksen ja syötteen jälkeen. Aiemmin tässä kuussa tehdyn vähennyksen jälkeen MMTR-tokenien myynti on kiihtynyt.

22. joulukuuta mennessä projekti on kerännyt lähes 2,4 miljoonaa dollaria, ja vaihe 9 tarjoaa ennakkomyyntiin osallistujille mahdollisuuden ostaa MMTR:n hintaan 0,0157 dollaria. Tarjolla on 10 % joulubonus sijoittajille, jotka ostavat 5 000 dollaria tai enemmän.

Kiinnostuneet osallistujat voivat nauttia ennakkomyynnissä myös lukuisista muista herkuista. Staking on saatavilla myös ennen Memeinatorin odotettua julkaisua.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.