Teslan kerrotaan harkitsevan tehtaan perustamista Gujaratiin Intiaan

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) on keskittynyt seuraavien raporttien jälkeen, että se voisi ilmoittaa suunnitelmistaan perustaa ensimmäinen tehtaansa Intiaan tulevassa Vibrant Gujaratin huippukokouksessa.

Tesla ei ole vielä vahvistanut tällaisia suunnitelmia

Pääministeri Narendra Modin ja Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin odotetaan osallistuvan mainittuun tammikuulle 2024 suunniteltuun tapahtumaan.

Economic Timesin mukaan sähköajoneuvojen behemoth on kiinnostunut rakentamaan tuotantolaitoksen Gujaratin länsiosavaltioon.

Tesla itse ei kuitenkaan ole toistaiseksi ilmoittanut virallisesti suunnitelmista perustaa tehdas Intiaan.

Raportti saapuu aikaan, jolloin Elon Musk taistelee ammattiliittojen kanssa kaikkialla Skandinaviassa. Tesla Inc:n osakkeet ovat pudonneet lähes 14 % verrattuna vuoden ennätyskorkeuteen.

Tesla haluaa 15 prosentin etuustullin

Tesla Inc haluaa tuoda markkinoille Model 3:n, Model Y:n ja jopa uuden, edullisemman viistoperän Intiassa useiden tiedotusvälineiden mukaan.

Tässä on kuitenkin syytä mainita, että Gujaratin hallitus ei ole toistaiseksi vahvistanut, että sähköautojen jättiläinen todellakin on osoittanut kiinnostusta tuotantolaitoksen rakentamiseen Intian viidenneksi suurimmassa osavaltiossa.

Viime kuussa Teslan kerrottiin investoineen jopa 2,0 miljardia dollaria tehtaan rakentamiseen Intiaan edellyttäen, että hallitus suostuu 15 prosentin alennusmaksuun tuontiajoneuvoista tehtaan kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Vain muutama päivä sitten vaikutusvaltainen sijoittaja Cathie Wood latasi Tesla Inc:n osakkeita, kuten Invezz raportoi täällä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.