PDD-varasto: Temun kasvua ja oppitunteja Wish.comista

PDD Holdingsin (NASDAQ: PDD) osakekurssi nousi voimakkaasti vuonna 2023, jota auttoi nopeasti kasvavan verkkokauppayhtiön Temun kasvava suosio. Osakkeet nousivat 150 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten maaliskuun 2021. Ne nousivat yli 80 % vuonna 2023, päihittäen sen suurimmat kilpailijat, kuten Alibaba, JD.com ja jopa Amazon.

Temun Wish.com-riski

Copy link to section

Temu oli tärkein syy siihen, miksi PDD Holdingsin osakekurssi nousi jyrkästi yrityksen yleistyessä. LikeWebin tiedot osoittavat, että siitä tuli eniten ladattu verkkokauppasovellus ympäri maailmaa. Se oli yli 100 miljoonaa latausta Google Play Kaupassa ja miljoonia enemmän iOS:ssä.

Kasvu tapahtui, kun yritys lisäsi markkinointikulujaan ja alusta levisi virukseksi halpojen tuotteidensa vuoksi. Tuoreimmat tulokset osoittavat, että yhtiö käytti yli 2,9 miljardia dollaria myyntiin ja markkinointiin kolmannella vuosineljänneksellä. Se käytti miljardeja enemmän vuonna 2023.

Temun räjähdysmäinen kasvu on hyvä asia PDD:lle, kun se laajentaa liiketoimintaansa pois Kiinan markkinoiltaan. Siihen liittyy kuitenkin myös merkittäviä riskejä, joihin yrityksen on puututtava pitkällä aikavälillä.

Tässä tapauksessa PDD Holdingsin ja sen sijoittajien on opittava jotain Wish.comista, joka myös koki räjähdysmäistä kasvua jokin aika sitten. Temu ja Wish.com ovat samankaltaisia yrityksiä siinä mielessä, että ne keskittyvät myymään edullisia tuotteita ja toimittamaan niitä ympäri maailmaa.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Molemmat yritykset voivat tehdä sen hankkimalla tuotteensa Aasian maista, kuten Kiinasta. He myös hankkivat tuotteensa suoraan valmistajilta, mikä poistaa muiden yritysten merkinnät.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

https://www.youtube.com/watch?v=5misu-y7rMs&pp=ygUJVGVtdSBjbmJj

Toivon tulo- ja voittohaasteita

Copy link to section

Katsomalla Wish.comin historiaa näemme, että tällä alalla on vaikea tehdä voittoa. SeekingAlphan mukaan Wish.comin vuotuinen liikevaihto oli yli 2,5 miljardia dollaria vuonna 2020, kun sähköisen kaupankäynnin ratkaisujen kysyntä kasvoi.

Siitä lähtien yritys on ollut alamäkeen. Sen liikevaihto vuonna 2021 putosi 2,08 miljardiin dollariin, jota seurasi 571 miljoonaa dollaria vuonna 2022. Yhtiön liikevaihto oli 357 miljoonaa dollaria viimeisten kahdentoista kuukauden aikana.

Samaan aikaan Wish on jatkanut tappioiden keräämistä. Sen nettotappio hyppäsi 208 miljoonasta dollarista vuonna 2018 359 miljoonaan dollariin viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana. Myös aktiivisten käyttäjien määrä on laskenut tänä aikana. Sen uusimmat tulokset osoittivat, että sillä oli 11 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää viimeisen 12 kuukauden aikana. Sen kuukausittainen käyttäjämäärä oli noin 9 miljoonaa kolmannella neljänneksellä.

Sitä vastoin yrityksellä oli 60 miljoonaa ja 46 miljoonaa aktiivista käyttäjää vuoden 2021 samalla neljänneksellä. Kaikki tämä selittää, miksi WISH.comin osakekurssi on romahtanut yli 60 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

PDD-osakkeen riskit

Copy link to section

Siksi Wish.comin esimerkin käyttäminen selittää, miksi Temulla ja PDD:llä on edessään useita merkittäviä riskejä. Haasteena on, että sen on käytettävä enemmän rahaa markkinointiin kasvattaakseen markkinaosuuttaan. Sen on myös varmistettava, että sen myynti on kannattavaa.

Onneksi PDD:llä on terve tase, joka voi auttaa sitä tukemaan Temua pitkään. Se päättyi viimeisellä neljänneksellä yli 27 miljardin dollarin käteisellä ja lyhytaikaisilla sijoituksilla. Se on lähes velaton, koska pitkäaikaisten velkojen kokonaismäärä on vain 222 miljoonaa dollaria.

Lyhyellä aikavälillä PDD-osakkeen hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sijoittajat tavoittelevat kaikkien aikojen korkeinta tasoa 212 dollaria, mikä on noin 43 % nykyisen tason yläpuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.