Vuosi 2022 oli kryptoavaruuden katastrofin vuosi, sillä skandaalit ja romahdukset johtivat ulosvirtausten merkittävään kasvuun. Mutta sitten tuli vuosi 2023 ja sen mukana kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan.

Ja nyt 2024 näyttää olevan hyvässä asemassa uudelle vahvalle vuodelle, etenkin koska Securities & Exchange Commissionin odotetaan piakkoin hyväksyvän Spot Bitcoin ETF:n, joka herättää institutionaalista kiinnostusta kryptoalaan.

Valitettavasti noin 45 000 dollarilla Bitcoin ei välttämättä ole sopiva tai pikemminkin toteuttamiskelpoinen sijoitus monille kryptovaluutoista kiinnostuneille.

Tällaisille sijoittajille on tarjolla kolme meemikolikkoa – ApeMax, CorgiAI ja Memeinator – jotka voivat nousta vuonna 2024. Tutkitaan jokaista näistä erikseen.

ApeMax

ApeMax on maailman ensimmäinen Boost-to-Earn kryptovaluutta. Tämän ainutlaatuisen panostusmallin avulla haltijat voivat ansaita palkintoja haluamiensa kokonaisuuksien “tehostamisesta”.

Pääsy ApeMaxiin on välitön, kun meemikolikko on ostettu. CoinLedgerin toimitusjohtajan David Kemmererin mukaan:

ApeMaxin pelillisemmällä järjestelmällä uskoisin, että tämä on kolikko, joka herättää huomiota ja siten arvoa vuonna 2024.

ApeMax on tällä hetkellä ennakkomyynnissä, joka on tähän mennessä nostanut lähes 1,8 miljoonaa dollaria, mikä viittaa vahvaan kysyntään. Mielenkiintoisinta tässä meemikolikossa on, että sen hinta pomppii kerran 24 tunnissa – seuraavaksi on suunniteltu noin 18 tunnin kuluttua tästä hetkestä.

CorgiAI

CorgiAI on alusta, joka tarjoaa sinulle altistumisen meemikolikoiden ja tekoälyn nopealle kasvulle.

Projekti hyödyntää tekoälyä kehittääkseen meemigeneraattorin. Sen hajautettu yhteisö käyttää samannimistä natiivitunnusta vaihtovälineenä.

CorgiAI tulosti ennätyskorkean joulukuun viimeisellä viikolla, mutta on vetäytynyt siitä lähtien, mikä on saattanut luoda mahdollisuuden sijoittaa tähän kryptokolikkoon. CorgiAI:n markkina-arvo on lähes 600 miljoonaa dollaria kirjoittaessa.

Huomaa, että Statista ennustaa tekoälyn kymmenkertaistuvan tästä hetkestä vuoden 2030 loppuun. Juuri tällaista kasvua voit hyödyntää CorgiAI:lla.

Aivan kuten CorgiAI, Memeinator on toinen äskettäin lanseerattu kolikko, jolla pelataan tekoälyn nopeaa kasvua.

Memeinator

Memeinator määrittelee tehtävänsä meemitilan täydelliseksi hallitsemiseksi. Ja miten se aikoo tehdä sen? Se käyttää tekoälyä etsiäkseen heikkoja kolikoita Internetistä ja poistaakseen ne tehdäkseen meemikolikoista turvallisempia ja houkuttelevampia vakaville sijoittajille.

Muutamassa kuukaudessa Memeinatorin ennakkomyynti on kerännyt lähes 3,0 miljoonaa dollaria, mikä viittaa siihen, että sen tehtävä resonoi hyvin sijoitusyhteisön keskuudessa. MMTR tulee livenä merkittävissä kryptopörsseissä ennakkomyynnin jälkeen, joka yleensä johtaa hinnannousuun.

Ja sitten on muita myötätuulia, jotka voivat auttaa avaamaan sen seuraavan jalan. Näitä ovat muun muassa Yhdysvaltain keskuspankin koronleikkaukset noin kolme kertaa vuonna 2024, kuten Federal Open Market -komitean jäsenet ilmoittivat äskettäin, kuten Invezz raportoi täällä.

Haluatko tietää lisää Memeinatorista ja sijoittaa MMTR-kolikkoon muutamalla yksinkertaisella vaiheella? Vieraile verkkosivustolla tästä linkistä.

Johtopäätös

Meemikolikot voivat olla riskialtis sijoitus, etenkin kun otetaan huomioon sen huijaus- ja petoshistoria.

Mutta kannattaa myös pohtia tämän kolikon toista puolta. Tiesitkö, että meemikolikot olivat tuskin tarpeeksi arvokkaita, jotta niitä voitaisiin kutsua markkinoiksi ennen pandemiaa, mutta vuoden 2022 loppuun mennessä markkinat olivat 20 miljardia dollaria?

Se on aggressiivinen kasvukaari, johon voit osallistua ja josta voit hyötyä rahallisesti, jos päätät sijoittaa ApeMaxiin, CorgiAI:hin tai Memeinatoriin, kuten yllä keskustelimme.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.