Pystyykö American Express (AXP) ylläpitämään 189 dollarin arvostusta ennen neljännen vuosineljänneksen tulosta?

American Express Company (NYSE:AXP) on edelleen monien sijoittajien tarkkailulistalla. Aikaisempi osingonjakopäivä tammikuussa oli keskeinen osakkeen hintaa tukeva tekijä. American Expressin on myös määrä julkaista tulos 26. tammikuuta. Vahvat tuloskasvuodotukset huomioon ottaen AXP voi pitää yllä 189 dollarin arvostusta lähitulevaisuudessa.

American Express on edelleen houkutteleva osakevalinta arvosijoittajille. Pitkäaikaiset sijoittajat voivat silti lukita arvonostamalla osakkeita nykyisellä arvolla. Odotamme kuitenkin American Expressin vetäytyvän lähitulevaisuudessa. Tavoitteemme on 162 dollarin arvostus lähitulevaisuudessa, erityisesti tulosjulkistuksen jälkeen.

Analyytikot ovat tinkineet AXP:n arvosta viime viikkoina ja päivinä. Pessimistisimmät analyytikot ennustavat osakkeen laskevan 155–125 dollarin tasolle. Optimistiset analyytikot arvioivat, että AXP nousee 203–235 dollarin tasolle. Uskomme, että AXP pysyy yli 162 dollarin mutta alle 190 dollarin.

American Expressin tuki on 162 dollaria ja vastus 190 dollaria

American Expressin vastarinta on 190 dollaria. Sen lisäksi, että suhteellinen voimaindeksi näyttää yliostettua, osake tuskin murtaa vastusta. Ainoa tekijä, joka voi johtaa osakkeen nousuun yli 190 dollarin, on analyytikoiden odotukset ylittävä tulos. Analyytikot odottavat jo 12 prosentin tuloskasvua. Nämä tiedot on otettu huomioon nykyisessä arviossa.

Todennäköisempi skenaario on, että osake laskee takaisin 162 dollariin. Osake on jo vetäytymässä 189 dollarin ylityksen jälkeen. Uskomme, että AXP:llä on tukea 162 dollarilla sekä teknisestä että perusanalyysistä. Analyysimme osoitti myös kausiluonteisen kuvion, jonka mukaisesti odotamme laskuvaihetta tuloksen jälkeen. Sijoittajien tulisi etsiä mallia tärkeiden ostosignaalien avaamiseksi.

Yhteenveto

Analyysi osoittaa, että AXP:n arvostus on noin 189 dollaria ennen tulosta. Analyytikkoluokituksen muuttuessa sijoittajat odottavat näkevänsä, kuinka tuotot verrataan odotuksiin. Jos tulos ylittää merkittävästi odotukset, AXP voisi testata vastustasoja.

Lyhyen aikavälin mallin odotetaan seuraavan pidemmän aikavälin trendiä. Toivomme, että arvostukset putoavat noin 162 dollariin ennen osakkeen palautumista. Osake pysyy houkuttelevana sijoittamiseen 162 dollarin arvostuksessa.

