Paikalla Bitcoin ETF:t hyväksytty, mitä odottaa tänään?

Kymmenen vuoden odotuksen ja sääntelyesteiden jälkeen Yhdysvallat on vihdoin antanut nyökkäyksen löytääkseen Bitcoinin pörssilistatut rahastot (ETF). Securities and Exchange Commission ilmoitti tästä uraauurtavasta päätöksestä keskiviikkona iltapäivällä.

Nämä kauan odotetut rahoitustuotteet saavat debyyttinsä Yhdysvaltojen suurilla markkinoilla, mukaan lukien NYSE, Cboe Global Markets ja Nasdaq, joiden tukena ovat merkittävät kauppayhtiöt, jotka ovat valmiita lisäämään likviditeettiä.

Aikaiset kaupankäyntiajat loivat näyttämön

Copy link to section

Kaupankäynti näillä innovatiivisilla ETF-rahastoilla voi alkaa jo klo 4.00 ET (10:00 UTC), paljon ennen Yhdysvaltojen pörssien perinteisiä avajaisia. Tämä askel on merkittävä askel kohti kryptovaluuttojen integrointia valtavirran rahoitusmarkkinoille.

Mullistava vähittäis- ja institutionaaliset investoinnit

Copy link to section

Nämä ETF:t on suunniteltu muuttamaan maisemaa sekä vähittäisasiakkaille että perinteisille rahoituslaitoksille. Asiakkaat voivat nyt päästä käsiksi Bitcoinin (BTC) hintaliikkeisiin perinteisten välityssovellusten ja tilien kautta. Samaan aikaan laitokset voivat sijoittaa Bitcoiniin navigoimatta kryptopörssien monimutkaisissa osissa.

Sheila Warren, Crypto Council for Innovationin toimitusjohtaja, sanoo:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Spot Bitcoin ETF:n käyttöönotto ei ole vain markkinoiden dynamiikasta, vaan se on katalysaattori sääntelyn kehitykselle. Se vaatii kehyksen, joka mukautuu krypton ainutlaatuiseen luonteeseen, mikä mahdollisesti johtaa tarkoituksenmukaisempaan ja tietoisempaan sääntelypolitiikkaan kryptoavaruudessa.

Spot Bitcoin ETF on edeltäjä lukuisille innovatiivisille rahoitustuotteille ja -palveluille, jotka kulkevat perinteisen rahoituksen ja kryptovaluuttojen välisellä rajalla ja laajentavat näkemystä siitä, mitä kryptoekosysteemissä on mahdollista.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Valmistetut likviditeettipoolit

Copy link to section

Likviditeetin tarjoajat ja markkinatakaajat ovat valmistautuneet ahkerasti 11 spot-Bitcoin ETF:n lanseeraukseen – ja miljardeja omaisuuseriä, jotka on jo kohdistettu debyyttiinsä. NYSE:n likviditeettiohjelmien ja markkinatakaajille tarkoitettujen luonnollisten suojausten odotetaan varmistavan dynaamiset ja likvidit markkinat.

BlackRockin ja Coinbasen kumppanuus

Copy link to section

BlackRock on Coinbasen kanssa tekemänsä kumppanuuden kautta valmis vaikuttamaan merkittävästi näillä uusilla markkinoilla. Vaikka tarkkoja lukuja Bitcoin ETF:n hallinnoimista varoista ei julkisteta, huomattava 100 000 dollarin siemensijoitus on tehty, mikä korostaa yrityksen pitkäaikaista sitoutumista tähän hankkeeseen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.