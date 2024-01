Voiko NVIDIA-osake saavuttaa 600 dollarin arvostuksen meneillään olevassa voittoputkessa?

Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) saavutti torstaina yli 550 dollarin ennätyksen ja jatkoi voittoputkiaan vuonna 2024. Siitä huolimatta viimeisten 12 kuukauden voitot ovat kuusi kertaa suuremmat kuin sen NASDAQ-yhdistelmäindeksi. Näin ollen NVIDIA on noussut 239 %, ja yhdenparhaiden teknologiaosakkeiden nousun odotetaan jatkuvan.

Avain NVIDIAn osakekurssiennusteeseen on sen äskettäinen läpimurto. Osake rikkoi keskeisen 500 dollarin rajan, joka on edellinen kaikkien aikojen ennätys, mikä tarkoittaa, että se on asettanut uuden hintatason. Purkautuminen lisäsi ostajien kiinnostusta, ja osake liikkui jälkeenpäin parabolisesti.

Kuten odotettiin, NVIDIA:n läpimurto keräsi analyytikoiden arvioita. Fairleadin tekninen analyytikko Katie Stockton sanoo, että läpimurto tarjoaa NVDA:lle pitkän aikavälin nousuvauhdin. Analyytikko ei odota nousuvauhdin pysähtyvän ennen kuin osake saavuttaa 600 dollarin.

Stocktonin luokitus on yhdenmukainen muiden TipRanksin seuraamien analyytikoiden kanssa, joilla on korkeampi tavoite. Osakkeen konsensusarvio on vahva osto, ja keskimääräinen hintatavoite on 662,39 dollaria. Vahvat perustekijät ovat myös vastuussa vahvoista luokituksista.

Invezz käsitteli, kuinka NVIDIAsta on yhä enemmän tulossa alan johtava visuaalisten ja tekoälyn laskentaratkaisujen toimittaja. Yritys jatkaa tunkeutumista näille nouseville aloille. Viimeisin on ollut uusi sarja grafiikkakortteja, jotka parantavat peli- ja tekoälykokemusta.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Nvidia teki tällä viikolla myös yhteistyötä bioteknologian Amgenin kanssa tehdäkseen läpimurtoja lääkekehityksessä käyttämällä tekoälyä. Tämä kehitys on vain lisännyt polttoainetta jo nousussa olevaan varastoon.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

NVIDIA:n tekninen analyysi – yli 500 dollarin murto vahvalla vauhdilla

Copy link to section

Source – TradingView

Tekniset näkymät osoittavat, että Nvidia on vahvassa vauhdissa 500 dollarin ylittämisen jälkeen. NVIDIA on kuitenkin yliostettu, ja suhteellinen voimaindeksi on 72 päiväkaaviossa.

Kun otetaan huomioon vahvat perustekijät ja läpimurto, odotamme Nvidian vauhdin jatkuvan. Volyymiindikaattorit tukevat ostajan vahvuutta, mikä tukee ennustetta. 600 dollarin arvo voidaan saavuttaa ennemmin tai myöhemmin.

Siitä huolimatta Nvidia voisi tehdä lyhyitä taukoja ja vetäytyä ennen kuin trendi jatkuu. Tämä on sopusoinnussa yliostettujen olosuhteiden kanssa, vaikka lyhyet laskut voivat tarjota vahvempia paluuja.

Pitäisikö sinun ostaa Nvidia nyt?

Copy link to section

Nvidian ostaminen on suositeltavaa korjausten jälkeen. Osakkeella on tilaa juosta, ja hinta nousee 600 dollariin ja korkeampaan. Sijoittajien on kuitenkin parempi ostaa mahdollisista markkinoiden laskuista niin kauan kuin NVIDIA pysyy yli 500 dollarin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.