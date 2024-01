Bitbotin ennakkomyynti keskittyy Bitcoinin saavuttaessa “uuden ennätyksen” vuonna 2024

Bitcoin on vetäytynyt viime päivinä, mutta asiantuntijat ovat edelleen vakuuttuneita siitä, että tämä vuosi tulee olemaan vahva markkina-arvoltaan maailman suurimmalle kryptovaluutalle.

Bitcoin voi saavuttaa uuden ennätyksen vuonna 2024

Vijay Ayyar – esimerkiksi CoinDCX:n varapresidentti – odottaa BTC:n saavuttavan uuden ennätyksen tulevina kuukausina. Äskettäisessä haastattelussa hän sanoi:

Jos tunnetta on uskoa, odotamme mahdollisesti nopeutettua siirtymistä uusiin kaikkien aikojen ennätyksiin joskus tänä vuonna.

Ayyarin nouseva näkemys perustuu ensisijaisesti Spot Bitcoin ETF:iin, jotka Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea hyväksyi juuri viime viikolla. Pörssissä noteerattujen rahastojen odotetaan yleisesti lisäävän institutionaalista kiinnostusta Bitcoinia kohtaan – ja siihen liittyvä pääoman virtaus johtaa todennäköisesti sen hinnan merkittävään nousuun.

Historiallisesti Bitcoin ei kuitenkaan ole lähes koskaan kasvanut tyhjiössä. Se heijastuu yleensä kryptoavaruuteen, kun myötätuuli alkaa hyödyttää BTC:n hintaa. Joten on mahdollista, että odotettu Bitcoin-ralli auttaa Bitbotin kaltaisia nousevia kryptoprojekteja tänä vuonna.

Bitbot – lyhyt esittely

Bitbot on Telegram-kaupankäyntibotti, joka haluaa varmistaa, että saat kaiken irti odotetusta kryptovaluuttojen rallista vuonna 2024.

Se tarjoaa sinulle – vähittäissijoittajalle – pääsyn instituutiotason kaupankäyntityökaluihin, jotka auttavat maksimoimaan tuottosi ja minimoimaan riskin, joka sinun on otettava, kun käytät kaupankäyntiä kryptomarkkinoilla.

Vielä tärkeämpää on, että se on ensimmäinen ei-säilytyskauppabotti, mikä tarkoittaa, että käyttäjille, jotka haluavat luottaa Bitbotiin, on lisätty suojakerros. Bitbot ilmoittaa verkkosivustollaan tehtävänsä seuraavasti:

Instituutiotason työkalujen asettaminen yksityissijoittajien käsiin, samalla kun MPC-säilytys on turvattu.

Haluatko tietää lisää Bitbotista? Vieraile verkkosivustolla tästä linkistä.

Miten Bitbot on sijoitus itsessään?

Mikä tekee Bitbotista entistä mielenkiintoisemman, on sen alkuperäinen merkki, joka toimii kaikessa, mitä tämä alusta edustaa.

Bitbot-merkki on suunniteltu ennakkomyyntiin, joka alkaa 17. tammikuuta. Siihen sijoittaminen on sinulle tapa olla osa tätä yhteisöä ja olla oikeutettu osallistumaan ja hyötymään eksklusiivisesta tulojen jakamismallista, joka luo sinulle lisätulonlähteen.

Bitbot lupaa myös pääsyn rajoitettuihin ominaisuuksiin niille, jotka omistavat sen alkuperäisen tokenin. Näitä ovat kopiokauppa, jalokiviskanneri ja passiiviset lisätulot, jos osallistut myös sen suositusohjelmaan.

Huomaa, että Bitbot käyttää “osan ennakkomyyntimäärärahoistaan kilpailuihin – joista ensimmäinen on 100 000 dollarin kilpailu” verkkosivustonsa mukaan. Voit liittyä postituslistalle pysyäksesi ajan tasalla viimeisimmistä tiedoista, kun Bibot käynnistää ennakkomyyntinsä tästä linkistä.

Muut krypto- myötätuulet voivat auttaa Bitbotia

Muista, että et voi realisoida voittoja sijoituksestasi Bitbotiin ennakkomyynnin aikana, koska tokenit vapautetaan vasta ennakkomyynnin jälkeen.

Mutta kun ennakkomyynti päättyy, natiivi Bitbot-tunnus löytää todennäköisesti kodin merkittävästä kryptopörssistä, joka pyrkii lisäämään kysyntää, mikä johtaa viime kädessä seuraavaan nousuun kryptotunnuksen hinnan suhteen.

Statistan mukaan kryptomarkkinoiden odotetaan kasvavan vuositasolla hieman yli 10 %. Se on sellainen kasvu, jota voit hyödyntää, jos päätät ostaa Bitbotin tänään.

Lopuksi, on muitakin lähituulia, jotka voivat hyödyttää myös Bitbotia. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki voi laskea korkoja useita kertoja vuonna 2024, mikä lisää kiinnostusta riskiin liittyviin omaisuuseriin, kuten kryptovaluuttoihin.

Ja sitten on Bitcoinin puolittaminen, joka on myös suunniteltu tulevalle huhtikuulle. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja Bitbotista ja sen tulevasta ennakkomyynnistä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.