Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan tekoäly voi vaikuttaa noin 60 prosenttiin työpaikoista korkean tulotason maissa.

Tekoäly voi auttaa lisäämään työn tuottavuutta

Hyvä uutinen on, että noin puolet näistä todennäköisesti lisää tuottavuutta tekoälyintegraation ansiosta. IMF:n johtajan Kristalina Georgievan mukaan:

Olemme teknologisen vallankumouksen partaalla, joka voi käynnistää tuottavuuden, vauhdittaa globaalia kasvua ja nostaa tuloja kaikkialla maailmassa.

Hänen näkemyksensä on samanlainen kuin Goldman Sachsin analyytikot, jotka kertoivat äskettäin asiakkaille tutkimusmuistiossa, että tekoäly voisi merkittävästi parantaa työn tuottavuutta ja kasvattaa bruttokansantuotetta jopa 7,0 prosenttia.

Edellä mainitut ennusteet viittaavat olennaisesti siihen, että panostuksen Gen AI:hen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina ja siihen liittyvä hyöty tulee todennäköisesti valumaan moniin nimiin, mukaan lukien äskettäin käynnistetyt projektit, kuten Memeinator.

Sukellaan syvemmälle siihen, mitä Memeinator on ja mitä se on asettanut saavuttamaan.

Memeinator auttaa sinua hyödyntämään tekoälyn nopeaa kasvua

Memeinator on ensisijaisesti lohkoketjupohjainen alusta, mutta myös tekoälyä aktiivisesti hyödyntävä alusta.

Projektin perustajat ymmärtävät, että petokset ja huijaukset estävät pääoman virtaamista meemikolikoihin. Joten he ovat luoneet alustan, joka käyttää tekoälyä etsimään heikompia tokeneita Internetistä ja pyyhkimään ne pois olemassaolosta.

Kaiken kaikkiaan Memeinator ilmoittaa verkkosivuillaan olevassa valkoisessa kirjassa perimmäisenä tavoitteensa meemikolikoiden tilan täydellisenä hallitsevana. Aloite saa voimansa omasta kolikosta nimeltä “MMTR”, jota voit ajatella lähinnä keinona altistua tekoälyn nopealle kasvulle.

Huomaa, että MMTR on tällä hetkellä ennakkomyynnissä. Saat lisätietoja Memeinatorista tai sen alkuperäisestä meemikolikosta vierailemalla tämän linkin verkkosivustolla.

Memeinator (MMTR) on jo kerännyt miljoonia ennakkomyynnissä

Memeinatorin sitoutuminen heikkojen meemikolikoiden poistamiseen herättää kiinnostusta MMTR:ssä. Tämän todistaa se tosiasia, että alkuperäinen token on kerännyt lähes 3,6 miljoonaa dollaria muutamassa kuukaudessa.

Se maksaa tällä hetkellä 0,0186 dollaria, ja sen odotetaan saavuttavan 0,0197 dollarin ennakkomyyntien seuraavassa vaiheessa verkkosivuston mukaan.

Ennakkomyynnin jälkeen MMTR listautuu kryptopörsseihin aivan kuten aiemmat kumppaninsa, mikä voi johtaa hinnan nousuun, kun potentiaalisten sijoittajien on helpompi käyttää Memeinatoria.

Tässä on syytä mainita, että Statista ennustaa tekoälyn olevan 2,0 biljoonan dollarin markkinat tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Kirjoitettaessa tekoälyn arvo on vain noin 200 miljardia dollaria.

Voit osallistua toivottavasti hyötymään tästä kymmenkertaisesta kasvusta seuraavien kuuden tai seitsemän vuoden aikana asemalla Memeinatorissa. Hankkeen yksityiskohdat ja MMTR-kolikko löytyvät täältä.

MMTR hyötyy, kun meemikolikkomarkkinat kasvavat entisestään

Huolimatta edellä mainituista huijauksista ja petoksista, meemirahamarkkinat nousivat tuhkasta ja saivat noin 20 miljardin dollarin arvon kahdessa tai kolmessa vuodessa.

Kun Memeinator pitää lupauksensa puhdistaa tämä tila heikommilta kolikoilta ja hallita sitä, on mahdollista, että meemirahakkeiden markkinat kasvavat niin nopeasti myös tulevina vuosina – ja voit hyödyntää tätä odotettua kasvua, jos sijoittaisit MMTR tänään.

Muista lopuksi, että MMTR on ytimessä kryptokolikko. Joten kryptomarkkinoiden laajemmat myötätuulet voivat myös auttaa nostamaan sen hintaa. Tämän myötätuuliluettelon päällä on Spot Bitcoin ETF, jonka Yhdysvaltain arvopaperi -ja pörssikomissio vihdoinkin hyväksyi viime viikolla.

Bitcoinin puoliintuminen ja Yhdysvaltain keskuspankin odotettu paluu koronlaskuille tänä vuonna ovat muita krypton myötätuulia, jotka voivat olla siunaus Memeinatorille. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja MMTR:n ostamisesta muutamalla yksinkertaisella vaiheella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.