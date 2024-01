USD/TRY: Analyytikko puolustaa Turkin liiraa vuonna 2024

Turkin liira voi saada paluun vuonna 2024, kun Federal Reserve ja muut läntiset keskuspankit leikkaavat korkoja ja maan inflaatio hidastuu. Näin sanoo InTouch Capitalin analyytikko Piotr Matys, ja sitä tukee asema optiomarkkinoilla.

Turkin liira on ennätyksellisen alhaalla

USD/TRY-kaavio TradingView’lta

USD/TRY pysyy ennätysten korkeimmalla tasollaan, mikä tekee Turkin liirasta yhden maailman huonoimmin tuottavista valuutoista. Se on menettänyt arvostaan lähes 500 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana ja 2 690 prosenttia vuodesta 2008. Tämä on johtunut siitä, että presidentti Erdogan ei pidä korkeista koroista ja CBRT-riippumattomuuden puutteesta.

Piotrin mukaan on kuitenkin merkkejä siitä, että Turkin liira palautuu myöhemmin tänä vuonna. Hän odottaa, että CBRT säilyttää haukkamaisen sävyn ja jatkaa korkojen nostamista tänä vuonna. Pankki on ollut viime aikoina aggressiivisin nostaessaan korkoja toukokuun 8,5 prosentista 42,5 prosenttiin. Ekonomistit uskovat, että pankki jatkaa korkojen nostamista myöhemmin tänä vuonna.

Turkin koronnosto tapahtuu samaan aikaan, jolloin Fed:n ja muiden keskuspankkien odotetaan alkavan leikata niitä. Taloustieteilijät odottavat Fedin aloittavan koronleikkauksen jo maaliskuussa. Fed Rate Monitor Toolilla on 90 prosentin todennäköisyys, että se laskee kesäkuussa.

Turkin inflaatio huipussaan vuonna 2024

Piotr odottaa myös Turkin inflaation alkavan hidastua myöhemmin tänä vuonna. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi nousi 64,8 prosenttiin, kun useimpien asioiden kustannukset nousivat. Hallituksen päätös nostaa palkkoja saattaa lisätä inflaatiota myöhemmin tänä vuonna. Silti Piotr näkee tilanteen, jossa Turkin inflaatio putoaa CBRT-koron alapuolelle. Hän sanoi :

”On huomionarvoista, että Turkin inflaation huippu tulisi osua samaan aikaan, kun suuret keskuspankit Fedin johdolla laskevat korkoja, mikä tekisi liirasta potentiaalisesti houkuttelevan carry trade -pelaajille huolimatta edelleen olemassa olevista riskeistä.

Samaan aikaan optiomarkkinat ovat yhä vähemmän negatiivisia valuutan suhteen. Tiedot osoittavat, että valuuttaa koskevat laskevat vedot ovat pudonneet alimmalle tasolleen yli kuuteen kuukauteen, mikä on toinen myönteinen merkki.

Kuitenkin historiallisesti Turkin liira on pitkään ollut yksi pahimmista kaupoista, koska valuutta on ollut vapaassa pudotuksessa. Valuutta, joka käytiin 1 dollarilla vuonna 2008, on nyt pudonnut 30 dollariin. Tämä on suuri ongelma nyt, kun monet yritykset ja yksityishenkilöt ovat valinneet Yhdysvaltain dollarin, koska heidän liiraosuutensa menetti arvoaan. On epätodennäköistä, että nämä ihmiset siirtyvät takaisin ja ottavat vastaan liiran.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.