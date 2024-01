USD/IDR: Indonesian rupia lisää heikkoutta

USD/IDR- valuuttakurssi nousi korkeimmalle tasolle sitten joulukuun 14. päivän, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) hyppäsi ja Indonesian keskuspankin hillityn korkopäätöksen jälkeen. Pari nousi korkeimmilleen 15 633:een, mikä on paljon korkeampi kuin joulukuun alin 15 358.

Indonesian keskuspankki ja DXY nousivat

USD/IDR-pari jatkoi toipumistaan sen jälkeen, kun Indonesian keskuspankki teki ensimmäisen korkopäätöksensä. Siinä pankki päätti jättää korot ennalleen 6 prosenttiin, missä ne ovat olleet viime kuukausina.

Pankki odottaa pitävänsä korot nykyisellä tasolla jonkin aikaa, kun sen taistelu inflaatiota vastaan jatkuu. ING Bankin analyytikot odottavat BoI:n laskevan korkoja vuoden toisesta puoliskosta alkaen talouden vauhdittamiseksi. Lausunnossa lisättiin :

“Koska IDR on edelleen paineen alla ja inflaatio hieman yli keskuspankin inflaatiotavoitteen keskipisteen, uskomme, että Bank Indonesia pitää korkonsa 6 prosentissa vuoden ensimmäisen puoliskon ajan, mutta siirtyy todennäköisesti mukautumiseen, kun Fed alkaa laskea ohjauskorkoja.”

Pankki sanoi lausunnossaan, että se odottaa Indonesian talouden kasvavan tänä vuonna 4,7–5,5 prosenttia. Se myös odottaa inflaation asettuvan 1,5–3,5 prosenttiin, mikä on sen tavoitealueella.

Kun Indonesian keskuspankki on valmis, painopiste siirtyy nyt keskuspankkiin, joka pitää ensimmäisen kokouksensa myöhemmin tässä kuussa. Useimmat ekonomistit odottavat, että pankki jättää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentin välillä tässä kokouksessa.

Greenbackin keskeinen katalysaattori on pistejuttu ja virkamiesten sävy. Viimeaikaisten työpaikkojen vahvuus ja inflaatioluvut tarkoittavat, että Fed todennäköisesti säilyttää haukkamaisen sävyn tässä kokouksessa. Tämä selittää, miksi 10- ja 30-vuotisten valtionlainojen tuotot ovat nousseet yli 4 prosentin viime aikoina.

Se selittää myös, miksi Yhdysvaltain dollariindeksi on noussut yli 103 dollarin viime päivinä ja miksi amerikkalaiset osakkeet ovat laskeneet.

USD/IDR tekninen analyysi

TradingView’n USD/IDR-kaavio

USD/IDR-pari on myös elpynyt, kun sijoittajat keskittyvät helmikuussa pidettäviin Indonesian vaaleihin. Useimmissa tapauksissa kehittyvien markkinoiden valuutoilla on taipumus vetäytyä ennen suuria vaaleja.

Päiväkaaviota ajatellen näemme, että dollarin ja rupian välinen pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä. Tämä palautuminen tapahtui sen jälkeen, kun pari muodosti kaksoispohjan kuviossa 15 358. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yleensä merkki kääntymisestä.

Pari lähestyy nyt tämän kuvion pääntietä 15 673:ssa. Tauko tämän tason yläpuolella viittaa enemmän nousuun, kun ostajat tavoittelevat viime vuoden huippua, 15 960. Vaihtoehtoinen skenaario on, että pari ei murtaudu tämän tason yläpuolelle ja jatkaa sitten laskutrendiä 15 400:aan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.