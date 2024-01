Kryptomarkkinoiden lämmetessä meemikolikoiden uudelle aamunkoitolle, Solana-pohjainen Dogwifhat on huomion keskipisteenä, ottaen paalupaikan alan muilta parhailta kolikoilta. Binance Futuresin tämänpäiväinen ilmoitus on lisännyt nousua, samoin kuin muut positiiviset tapahtumat.

Mutta tämän viimeisimmän hinnannousun keskellä on tämä projekti, jonka ennakkomyynti herättää ennennäkemättömän sijoittajien huomion. Ota selvää, miksi Memeinator (MMTR) voi olla kaupungin kuumin meemikolikko, kun se tulee markkinoille.

Dogwifhat saavuttaa uuden ennätyksen futuurilistauksen keskellä

Copy link to section

Dogwifhat (WIF) on Solanan viimeisin meemikolikko, joka nousee Binancen kryptopörssin tuoreesta listautumisesta uutisten keskellä.

Torstaina Binance Futures ilmoitti lisäävänsä USDⓈ-M WIF:n jatkuvan sopimuksen. 18. tammikuuta 2024 klo 14.15 UTC voimassa oleva ikuinen futuurisopimus tarjoaa jopa 50-kertaisen vipuvaikutuksen. Binance Futuresin uutiset yhdistettynä omaisuudenhoitaja Franklin Templetonin nousevaan kommenttiin Solanasta.

CoinGeckon tietojen mukaan WIF-hinta saavutti ATH:n yli 0,46 dollarin ennen kuin osan voitosta pienensi. Mutta se pysyy selvästi kaikkien aikojen alimman 0,0015 dollarin yläpuolella joulukuussa. Sen markkina-arvo on 433 miljoonaa dollaria, kuudenneksi suurimmista meemikolikoista CorgiAI:n, Pepen, Bonkin, Shiba Inun ja Dogecoinin jälkeen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Memeinator (MMTR) ennakkomyynti kurssilla korkokiinnityksenä

Copy link to section

Voisiko tämä olla paras aika löytää meemikolikon helmi, kun meemikolikot katselevat uutta ylöspäin suuntautuvaa käyrää Dogwifhatin ja Myron johtaessa tämän päivän voittoja? Entä jos projektista on todellista hyötyä ja se on valmis ottamaan vihamielisesti haltuunsa ala-arvoiset tarjoukset, koska se näyttää haastavan yleisen määräävän aseman?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Katse Memeinatoriin viittaa siihen, että se on yksi meemikolikko, joka todennäköisesti luo suurimman FOMO:n, kun se lopulta julkaistaan. Tiedot osoittavat, että sijoittajat sijoittuvat aggressiivisesti MMTR:n ennakkomyynnillä myydäkseen kaikki 20 vaihetta ennätysajassa.

Memeinator on kerännyt yli 3,7 miljoonaa dollaria, kun 12 vaihetta on jo myyty loppuun ja 13. vaihe taas pian päättymässä. MMTR-hinta on myös noussut 0,0197 dollariin, mikä tarkoittaa, että varhaiset tukijat odottavat mahdollista 192 %:n tuottoa vaiheen 20 loppuun mennessä.

Onko liian myöhäistä liittyä Memeinatorin ennakkomyyntiin?

Copy link to section

Vaikka olet jäänyt paitsi ensimmäisten 12 vaiheen jännityksestä, voit saavuttaa 48 %:n sijoitetun pääoman tuottoprosentin, jos teet merkinnän ennen seuraavaa vaihetta, jolloin hinta hyppää 0,0208 dollariin. Tässä oletetaan, että ennakkomyynti etenee ja saavuttaa lopullisen tunnuksen myyntihinnan 0,0292 dollaria.

Odotettu tunnuksen lanseeraus, pörssilistaukset ja ekosysteemin kehittäminen ovat tärkeitä kohokohtia projektin tiekartalla. Play-to-earn (P2E) -peli ja panostus – joka on jo livenä ja tarjoaa jopa 45 % panospalkkion – erottuvat joukosta. Ottaen huomioon sen ja laajemman teollisuuden näkymät, MMTR voisi olla yksi parhaista ostettavista meemikolikoista vuonna 2024.

Haluatko oppia lisää? Vieraile Memeinatorin verkkosivustolla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.