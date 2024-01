Crypto.com raportoi, että maailmanlaajuinen kryptoomistus nousi 34 prosenttia 580 miljoonaan

Kryptovaluuttojen käyttö lisääntyy edelleen, kun yhä useammat lisäävät omaisuusluokan omistukseensa. Vuonna 2023 kryptonomistajien määrä kasvoi noin 34 %, ja se nousi 432 miljoonasta 580 miljoonaan vuoden loppuun mennessä.

Salausvaihtoalustan Crypto.comin tutkijat ja analyytikot jakoivat tämän kasvun yksityiskohdat 19. tammikuuta 2024 julkaistussa raportissa.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Kuten Invezz korosti viime vuoden toukokuussa, Aasia oli yksi niistä alueista, joilla krypton käyttöönoton taso kasvoi. Myös Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa on ollut merkittäviä kasvuvauhtia viime vuosina.

BTC:n omistajien määrä kasvaa 296 miljoonaan

Copy link to section

Crypto.comin mukaan Bitcoinin haltijoiden määrä nousi 33 prosenttia – vuoden alun 222 miljoonasta joulukuun 296 miljoonaan.

Lippulaiva kryptovaluutta, jonka hinta nousi merkittävästi vuoden aikana, muodostaa yli puolet kaikista kryptovaluutan haltijoista. Todellakin, BTC-haltijoilla oli vuoden 2023 lopussa 51 prosenttia maailmanlaajuisista kryptoomistusmääristä, Crypto.com-raportti osoitti.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Samaan aikaan maailmanlaajuisesti Ethereumin omistajia oli noin 124 miljoonaa, mikä on 39 % kasvua 12 kuukauden ajalta joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

ETH-omistajien määrä oli noin 89 miljoonaa saman vuoden tammikuussa, ja kasvu nosti markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurimman kryptovaluutan maailmanlaajuiset haltijat 21 prosenttiin globaaleista kryptovaluutoista. Noin 40,9 %:lla BTC:n omistajista oli myös ETH:ta tutkimuksen aikaan.

“Kuten mainittiin, sekä BTC:n että ETH:n käyttöönotto lisääntyi selvästi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, kun jännitys kasvoi Bitcoin- ja Ether-ETF-tilan kehityksestä. Jakson aikana BTC:n ja ETH:n hinnat kokivat merkittävän nousun ja saavuttivat hetkellisesti US$44 000 ja US$ 2 400 tason. Samaan aikaan BRC-20 ja kirjoitukset saavuttivat merkittävää suosiota, mikä houkutteli myös monipuolisesti sijoittajia ja harrastajia”, Crypto.com totesi raportissa.

Kehitys, joka vaikutti myös maailmanlaajuisen kryptoomistuksen kasvuun, sisälsi Ethereumin Shanghai-päivityksen. Kuukausikasvu huhtikuussa 2023 oli 5,1 % ja toukokuussa 6,7 %.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.