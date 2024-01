Sony peruuttaa 10 miljardin dollarin fuusiosuunnitelmansa Zeen kanssa Intiassa, oikeudellinen taistelu uhkaa

Japanilainen Sony Group on päättänyt luopua suunnitelmistaan 10 miljardin dollarin fuusiossa intialaisen Zee Entertainmentin (ZEE.NS) kanssa, mikä luo alustan oikeudelliselle yhteenotolle näiden kahden yrityksen välillä, koska ne eivät saaneet päätökseen sopimusta, joka oli valmis muotoilemaan uudelleen. Intian mediamaisema.

Tämän kunnianhimoisen fuusion romahtaminen, jonka tarkoituksena on luoda mediavoiman Intian sisällön nälkäisille markkinoille, on lisännyt TV-lähetystoiminnan harjoittaja Zeeen uutta epävarmuutta, varsinkin kun alan kilpailu kiristyy edelleen.

Disney (DIS.N) on tarttunut tilaisuuteen ja pyrkii nyt aktiivisesti yhdistämään Intian liiketoimintansa miljardööri Mukesh Ambani’s Reliancen (RELI.NS) mediaomaisuuteen tavoitteenaan muodostaa yksi Intian suurimmista viihdeimperiumeista.

Sony mainitsi virallisessa lausunnossaan täyttämättömät “sulkemisehdot” syynä sulautumisen kaatumiseen huolimatta “hyvässä uskossa käymistä keskusteluista” Zeen kanssa. Yritykset eivät päässeet sopimukseen määräajan pidentämisestä, joka oli asetettu 21. tammikuuta.

Mitä Sony sanoi

Sony ilmaisi pettymyksensä: “Yli kahden vuoden neuvottelujen jälkeen olemme erittäin pettyneitä… Olemme edelleen sitoutuneita kasvattamaan läsnäoloamme näillä eloisilla ja nopeasti kasvavilla markkinoilla.”

Zeen kommentti

Vastauksena Zee ilmoitti Intian pörsseille, että Sony vaatii 90 miljoonan dollarin irtisanomismaksuja sulautumissopimuksen väitetyistä rikkomuksista ja vetoaa välimiesmenettelyyn kiireellisten välitoimien saamiseksi. Zee kiistää jyrkästi kaikki Sonyn väitteet ja aikoo ryhtyä asianmukaisiin oikeustoimiin.

Vaikka Sony ja Zee eivät toimittaneet tarkkoja yksityiskohtia täyttymättömistä ehdoista, fuusio kohtasi kriittisen esteen sen määrittämisessä, kuka johtaisi yhdistettyä yritystä. Zee oli ehdottanut toimitusjohtaja Punit Goenkaa johtajaksi, mutta Sony ilmaisi huolensa sen jälkeen, kun Goenka joutui Intian markkinoiden sääntelyviranomaisen tutkimuksen kohteeksi.

Zee kuitenkin selvensi maanantaina, että Goenka oli suostunut eroamaan fuusion edun vuoksi.

Viime vuonna Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta kielsi Goenkaa toimimasta johtajina missään pörssiyhtiössä väittäen hänen osallistuneen Zeen varojen ohjaamiseen muille ryhmän pörssiyhtiöille.

Goenka kiisti syytökset, ja intialainen tuomioistuin kumosi kiellon lokakuussa edellyttäen, että hän tekee yhteistyötä kaikissa viranomaistutkimuksissa.

Goenka, joka osallistui Lord Ram -temppelin avajaisiin Intian Ayodhyan kaupungissa, tulkitsi Sony-kaupan romahtamisen “merkiksi Herralta” ja ilmaisi sitoutuneensa vahvistamaan yritystään sidosryhmien hyödyksi.

Zeen tulot laskevat

Zee kohtaa tällä hetkellä haasteita mainostulojen pienenemisen ja kassavarojen pienentymisen vuoksi. Ne putosivat 2,48 miljardiin rupiaan syyskuun 30. päivänä päättyneen kuuden kuukauden aikana, kun se vuotta aiemmin oli 5,88 miljardia rupiaa.

Huolimatta “kertaluonteisista ja toistuvista kuluista” Sonyn sopimuksen valmistelussa, Zee siirtyy nyt arvioimaan sekä orgaanisia että epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia.

Zee on ollut tuttu nimi Intiassa jo vuosia, ja sillä on laaja valikoima kanavia, jotka kattavat uutisia ja viihdettä hindiksi ja muilla kielillä. Sen perusti vuonna 1992 Subhash Chandra, Goenkan isä, jota usein kutsutaan “Intian television isäksi”.

Zee-Sony-fuusion epäonnistuminen nähdään pettymyksenä osakkeenomistajille, koska se saattoi muuttaa merkittävästi alan dynamiikkaa, Institutional Investor Advisory Services -yksikön toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan Hetal Dalalin mukaan.

Sony ei odota merkittävää vaikutusta maaliskuun loppuvuoden arvioihin, koska fuusiota ei otettu huomioon sen näkymissä.

Zeen osakkeet ovat laskeneet noin 8 % sen jälkeen, kun fuusio ilmoitettiin alun perin syyskuussa 2021.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.