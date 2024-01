Ainutlaatuinen: Pääekonomisti tohtori SP Sharma suuresta Intian kasvutarinasta

Tammikuun 2024 Global Economic Prospects -julkaisussa Maailmanpankki ilmoitti kasvun hidastumisesta vastauksena “tiukkaan rahapolitiikkaan, rajoittaviin rahoitusolosuhteisiin ja heikkoon maailmanlaajuiseen kauppaan ja investointeihin”.

Erityisen huolestuttavia ovat Lähi-idän geopoliittinen kehitys, kohonnut velka ja mahdollisuudet “hyödykemarkkinoiden häiriöihin”.

Maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan seuraavien 12 kuukauden aikana 2,4 prosenttiin, mikä merkitsisi kolmatta peräkkäistä hidastumisen vuotta.

Vertailun vuoksi Intia on maailman nopeimmin kasvava suurtalous.

Raportti arvioi maan vuoden 2023 kasvuksi 6,3 %, ja se kiihtyy edelleen 6,4 %:iin ja 6,5 %:iin seuraavan kahden vuoden aikana.

Joten miten on mahdollista, että Intia jatkaa näin positiivisen kasvuvauhdin kokemista maailmanlaajuisesti haastavassa ympäristössä?

Meillä oli ilo keskustella tohtori SP Sharman kanssa Intian kasvutarinan avaintekijöistä, sen dynaamisesta uudistusprosessista, pankkijärjestelmän keskeisestä roolista kehittyvässä muutoksessa sekä uusista mahdollisuuksista sekä kehittyvistä haasteista., New-Delhissä sijaitsevan PHD-kauppa- ja teollisuuskamarin (PHDCCI) pääekonomisti ja apulaispääsihteeri.

Tulevaisuuteen katsovana, ennakoivana ja dynaamisena Pan-Intian huippuorganisaationa PHDCCI tekee yhteistyötä yli 150 000 suuren, keskisuuren ja pienen alan toimijan sekä korkeiden välityspalkkioiden ja suurlähetystöjen kanssa edistääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kansainvälisten parhaiden käytäntöjen omaksumista..

Toimiessaan “Teollisuuden ja kaupan äänenä” PHDCCI on ollut keskeinen katalysaattori Intian teollisuuden, kaupan ja yrittäjyyden edistämisessä viimeisten 118 vuoden aikana.

Puhujan elämäkerta

Tohtori SP Sharmalla on noin 25 vuoden monipuolinen kokemus talouden, kaupan ja teollisuuden eri aloilta.

Hän aloitti uransa Punjabin hallituksen palveluksessa vuonna 1996 ja siirtyi sittemmin Intian hallitukseen, ASSOCHAMiin, PwC:hen ja TATAsiin.

Tällä hetkellä hän työskentelee arvostetun alan toimielimen, PHD Chamber of Commerce & Industry -kamarin, kanssa pääekonomistina ja apulaispääsihteerinä.

Hän on suorittanut yli 200 tutkimusta/paperia/projektia jne. arvostettujen organisaatioiden, kuten Intian hallituksen, osavaltioiden hallitusten, UNCTADin, Euroopan komission, teollisuuskamarien/yhdistysten ja yritysten kanssa.

Hän on osallistunut yli 300 ohjelmaan arvostettuna panelistinä/puheenjohtajana/moderaattorina jne., joita ovat järjestäneet mm. useat maineikkaat hallituksen sekä teollisuusjärjestöt, ammattijärjestöt, oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot.

Tohtori Sharma puhui Portsmouthin yliopiston järjestämässä kansainvälisessä tutkimuskonferenssissa Intian ja Yhdistyneen kuningaskunnan talouden ja sääntelyn näkökulmasta; Global Value Chains -seminaari Leedsin yliopistossa, Iso-Britannia; Kansainvälinen konferenssi globaaleista arvoketjuista ja teollisuudesta @ 75 IIM Trichyssä – Intia, Intian ja USA:n väliset kauppa- ja investointimahdollisuudet, New Jersey.

Äskettäin hän puhui International National Climate Summit – 2022 -konferenssissa Bergenissä, Norjassa 30.8.2021 ja 31.8.2022.

Hän on esiintynyt useissa arvostetuissa paneelikeskusteluissa/pyöreän pöydän keskusteluissa, joita ovat järjestäneet televisiokanavat, kuten Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC ja monet muut yksityiset kanavat yli 200 kertaa. Hän on säännöllinen osallistuja All India Radion arvostetussa Market Mantra -ohjelmassa.

Hän on muun muassa Intian Journal Pressin toimituskunnan, Birla Institute of Management and Technologyn neuvoa-antavan ryhmän, Surya Foundationin, Geeta Rattan Institute of Managementin, Indian Institute of Financen, Jaipuria Institute of Managementin, Bangaloren presidentin yliopiston jäsen.

Hän on Industry Monitoring Groupin jäsen, Reserve Bank of India ja Professional Forecasters Team, Reserve Bank of India.

Tohtori Sharma on koulutukseltaan M. Phil teollisuustaloudessa ja tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä arvostetusta Panjabin yliopistosta Chandigarhissa.

Source: Office of Chief Economist, PHDCCI

K) Paljon kiitoksia keskustelusta kanssamme, tohtori Sharma. Mikä on tämänhetkinen arviosi Intian taloudesta sekä pidemmältä aikaväliltä? Mitä odotat tulevalta budjettikaudelta ja mikä olisi budjettitoivelistallasi?

A) Intian näkymät ovat nykyään erittäin vahvat. COVIDin jälkeisinä vuosina Intian taloudellinen joustavuus on kasvanut merkittävästi. Kahden viime tilikauden aikana Intia on kasvanut yli 7 prosenttia. Intia menestyy BKT:n kasvussa 9,1 % vuosina 2021–2022 ja 7,2 % vuosina 2022–23.

Myös kuluvan vuoden ennusteet ovat korkeat ja talouden odotetaan kasvavan yli 7,3 %. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ennusteiden mukaan talouden odotetaan jatkuvan vahvana ja kasvavan yhä korkeammalla liikeradalla. Kuluvana tilivuonna talouden odotetaan kasvavan 4 biljoonaan dollariin, ylittävän 5 biljoonaa dollaria vuosina 2026–2027 ja kasvavan 7 biljoonan dollarin taloudeksi vuoteen 2030 mennessä.

Kaiken kaikkiaan talouden kehityssuunta on ollut erittäin joustava pandemian jälkeisinä vuosina, ja sitä ovat tukeneet hyvin erilaiset hallituksen pandemiavuosien aikana toteuttamat uudistukset. Erilaiset uudistukset, kuten Atma Nirbhar Bharat, tuotantoon sidottu kannustinjärjestelmä (PLI) teollisuudelle ja monet uudistukset mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten (MSME) alalla, ovat ylläpitäneet ja edistäneet kasvutarinaa.

Kuten IMF totesi, Intia on “valopilkku” globaalissa ekosysteemissä. Muun muassa BKT-lukujen ja muiden keskeisten makrotaloudellisten indikaattoreiden perusteella talous on joustava verrattuna muihin johtaviin talouksiin.

Futuristiset näkymät ovat edelleen erittäin vahvat. Meistä tulee kehittynyt talous vuoteen 2047 mennessä ja kasvamme 7 biljoonan dollarin kokoon vuonna 2030. Intian talous kuvaa siis ensiluokkaista kuvaa, ja Intiasta on tullut suuri kasvujohtaja maailman talousjärjestelmässä.

Budjetin osalta on keskityttävä tuotantoon, joka on nyt Intian talouden ydinvoima. Liiketoiminnan helppoutta on korostettava enemmän, ja päättäjien on varmistettava, että kaikki uudet uudistukset leviävät pohjatasolle. Tämä on erityisen tärkeää, koska tehtaat tarvitsevat yhä enemmän uudistuksia tullakseen kilpailukykyisemmiksi kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Vaikka hallitus vähentää paljon vaatimustenmukaisuutta, on tarpeen keskittyä enemmän tehtaiden kehittämiseen, käden pitämiseen liiketoiminnan helpottamiseksi ja liiketoiminnan kustannusten alentamiseen.

Toimialaelimemme, PHD:n kauppa- ja teollisuuskamarin (PHDCCI) ehdotukset ovat, että yritysten kustannusten leikkaamiseen on keskityttävä enemmän, jotta niiden hinta-kustannusmarginaalit muuttuvat hyvänlaatuisiksi ja ne voivat olla kilpailukykyisempiä kotimainen ja kansainvälinen markkinapaikka.

K) Mikä on arviosi Intian pankkijärjestelmästä tänään, sekä kotimaassa että kansainvälisesti?

A) Intian pankkijärjestelmä on erittäin vahva verrattuna moniin talouksiin, ja se on osoittanut tämän kahdessa suuressa kriisissä viimeisten 20 vuoden aikana. Pankkijärjestelmämme on Lehmanin kriisistä lähtien pysynyt vahvana ja toivuimme ennemmin tai myöhemmin. Elpymisemme oli erittäin vahvaa ja alimmillaan BKT oli 6,8 %.

Pankkijärjestelmä on vankka ja valtion politiikan jatkamisen tukema. Unionin hallitus perusti esimerkiksi National Asset Reconstruction Limited Companyn (NARLC) vuosina 2021–2022 pankkisektorin stressaantuneiden omaisuuserien ratkaisemiseksi.

Kaiken kaikkiaan stressitasot, joita monet analyytikot ennustivat kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, eivät ole niin korkeita, että ne vaikuttaisivat pankkijärjestelmään. Hyödymme myös sekapankkirakenteesta, ja valtion pankkien ja yksityisen sektorin pankkien välillä on suuri politiikkojen synkronointi, jotka liikkuvat edelleen rinnakkain.

Sääntelyelimet ovat myös vahvasti valppaina, mikä varmistaa, että riskejä pienennetään.

Pandemian aikana havaitsimme äskettäin pankkitoiminnan stressin lisääntyneen Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mikä johti myös moniin muihin taloudellisiin ja rahoituksellisiin ongelmiin. Mutta Intiassa en näe tällaista haastetta viimeisten 3–4 vuoden aikana etenkään taloudellisten uudistusten tai järjestelmän eheyden vuoksi.

Odotamme innolla, että pankkijärjestelmämme tukee edelleen taloutta lisäämällä biljoonia dollareita tulevina aikoina.

K) Mitkä ovat mielestäsi olleet merkittävimmät muutokset viimeisten 5-6 vuoden aikana, jotka ovat auttaneet vakauttamaan Intian pankkijärjestelmää? Miten kuvailisit maan yleistä pankkiuudistusprosessia?

A) RBI on toteuttanut lukuisia merkittäviä uudistuksia. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojanan (PMJDY) lanseeraus vuonna 2015, jolla oli keskeinen rooli pandemian aikaan taantuneiden tukemisessa vuonna 2021. Vuonna 2016 otettiin käyttöön maksukyvyttömyys- ja konkurssilaki (IBC).

Vuosina 2019-20 Intian julkisen sektorin pankkien fuusiot, jotka olivat myös huomionarvoinen uudistus, varmistivat pankkijärjestelmän pääomituksen, jotta ne pystyivät jatkossakin tukemaan yrityksiä ja yrityksiä laajentuneella pääomalla.

Pankkisektori tarjosi myös pk-yrityksille hätäluottojärjestelmän, jonka tarkoituksena oli sekä tarkistaa pankkijärjestelmän kunto että varmistaa tuotantosektorin tuki – joten tilanne oli kaikille osapuolille hyödyllinen ja hyödyllinen koko taloudelle.

Äskettäin lanseerattiin keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC), joka on pankkijärjestelmän monumentaalinen kehityssuunta. yhdessä NARCL:n kanssa, kuten aiemmin mainittiin. Pankkisektorin uudistukset siis jatkuvat, enkä myöskään näe aluetta, jolla pankkisektorin uudistuksia ei olisi tapahtunut.

Kaiken kaikkiaan pankkisektori pysyy kestävänä tässä vaiheessa. Kun markkina-arvo on korkea, en näe järjestelmässä pääomaongelmia.

Uudistusprosessi kehittyy ja jatkuu vuodesta toiseen. Nämä puolestaan tukevat valmistusta ja talouden yleistä kasvua. Uskon, että uudistuksia on edelleen tuettava sääntely-ympäristöllä, joka mahdollistaa yksityisen ja julkisen sektorin pankkien suuren synkronoinnin talouden kestävän kasvun edistämiseksi.

Koska maailmantalouden järjestelmä on dynaaminen, meidän on kuitenkin oltava valppaita viimeaikaisten tapahtumien suhteen, jotta pankkijärjestelmällemme ei aiheudu ulkoista shokkia tai haastetta.

K) Mikä on arviosi Intian keskuspankin (RBI) rahapolitiikasta tällä hetkellä? Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle vuodelle?

A) Hallitsemme erittäin hyvin rahapolitiikkaa ja olemme yksi menestyneimmistä inflaation hallinnassa.

Inflaatioura alkoi kiihtyä huhtikuussa 2022 ja saavutti usean vuoden huippunsa WPI:n ollessa korkeimmillaan 16 % ja kuluttajahintaindeksin noustessa yli 7 %:iin. Mutta vain lyhyessä ajassa pystyimme hallitsemaan WPI-inflaation lokakuuhun 2022 mennessä ja kuluttajahintaindeksin maaliskuuhun 2024 mennessä.

Talousjärjestelmän muuttuessa yhä dynaamisemmaksi ja geopoliittisen kentän kehityksen myötä erityisesti geopoliittisen pirstoutumisen riskien myötä inflaatiosegmentissä on kuitenkin vaihtelua.

Pankkijärjestelmämme ja erityisesti RBI seuraa valppaasti inflaatiokehitystä. Tällä hetkellä inflaatio on hyvin hallinnassa ja RBI:n 2–6 prosentin inflaatiotavoitealueen sisällä.

Jatkossa tämän odotetaan hidastuvan edelleen 4 prosentin tasolle tulevina aikoina.

Vaikka repokorko onkin rahapolitiikan kannalta korkea verrattuna historialliseen trendiin, odotamme vahvan kasvupolumme säilyttämistä ja odotamme, että RBI harkitsee repokoron keventämistä, kun inflaatioolosuhteet alkavat muuttua suotuisiksi.

RBI on erittäin ahkera sekä kasvun ylläpitämisessä että inflaatiotilanteessa.

Jatkossa olemme varmoja, että RBI jatkaa kalibroitujen toimenpiteiden toteuttamista talouden tukemiseksi nopean kasvun ohella ja inflaation hillitsemiseksi eskaloitumisen estämiseksi.

K) Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät pullonkaulat rahapolitiikan siirtymiselle liiketoimintatasolle Intiassa – sekä suuryrityksille että pk-yrityksille? Miten näihin voidaan puuttua tehokkaimmin?

A) Kyllä, pankkipuolella on tiettyjä pullonkauloja, joiden vuoksi pk-yritykset eivät voi saada riittävää rahoitusta vakuusvaatimusten ja joskus kohonneiden korkojen vuoksi. Pankkijärjestelmä, kuten aiemmin mainitsin, on ollut valppaana vastaaessaan globaalin talousympäristön tuomiin haasteisiin.

Joskus pk-yritykset saattavat kokea, etteivät ne saa riittävästi tukea luottojen kasvusta vakuuksien vuoksi. Viime kuukausien kehityksen johdosta nämä yritykset ovat kuitenkin nyt positiivisempia, ja pankkisektori ottaa huomioon tiettyjä yrityssektorin poliittisia ehdotuksia tukeakseen paremmin pienyrityksiä ja pk-yrityksiä.

Aiemmin pankkisektori ei ollut riittävän vahva tukemaan pienyrityksiä huolestuttavien talouskehitysten, kuten pandemian, Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan ja muiden talouden hidastumiseen johtaneiden tekijöiden vuoksi, mutta viime aikoina tämä haaste on myös ollut tehokas. osoitettu.

Keskeisiä toimenpiteitä pk-yritysten tukemiseksi ovat olleet hätäluotto, joka on auttanut merkittävästi. Monet yritykset käyttivät tätä järjestelmää vaikeina aikoina, ja hallitus otti käyttöön laajennuksia tähän järjestelmään, josta on tullut vahva tuki teollisuudelle viimeisten 3–4 vuoden aikana.

Ennen tätä PMDJY luotiin yleisölle, ja myös Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) -järjestelmä tuki alempaa keskiluokkaa ja auttoi heidän toiveensa toteuttamisessa.

Odotamme pankkisektorin olevan eturintamassa auttamassa pienyrityksiä, jotta ne myös osallistuvat vahvasti Intian talouden kasvuradalle.

K) Kuinka Intia voi kestävimmin alentaa lainanottokustannuksia?

A) Inflaatio tulee yhä uudestaan ja uudestaan ja muuttaa päättäjien ajatusprosesseja, sillä yritysten ja kotitalouksien toleranssitaso ei ole niin korkea. Koska meidän on tuettava keskiluokkaa ja sorrettuja, emme voi sietää korkeaa inflaatiota, joka on RBI:n inflaatioradan ulkopuolella.

Joten jos inflaatio pysyy korkeana, repokorkoa on erittäin vaikea laskea. Uudistusten pitäisi siis tapahtua tarjontapuolella, koska inflaatiota ruokkivat usein elintarvikkeiden hinnat. Koska toimitusketjut eivät ole riittävän vahvoja, keskittyminen maatalouden infrastruktuuriin ja maaseudun kehittämiseen vähentäisi ruokaviljojen hukkaa. Tämä hukka pitäisi vähentää nykyisestä 30–35 prosentista 5–10 prosentin tasolle, jotta toimitukset alkavat olla hyvänlaatuisia ja hinnat nousemassa järkevälle tasolle.

Joskus tomaattien, perunoiden ja sipulien hinnat voivat nousta 5 ₹:sta 200 ₹:iin. Tämä hintojen kehityskulku voi johtaa vaikeisiin aikoihin. Meidän on puututtava tähän elintarvikkeiden hintojen suureen vaihteluun, jotta hinnat ovat järkeviä eivätkä heikennä inflaatiokehitystä monissa tilanteissa.

K) Mitkä ovat tulevina vuosina merkittävimmät uudistukset, jotka todennäköisesti hyödyttävät India Inc:tä? Mitä mieltä olet Intian digitaalisen vallankumouksen vaikutuksista?

A) India Inc. tarvitsee enemmän keskittymistä liiketoiminnan kustannuksiin ja liiketoiminnan helppouteen.

Viisi kustannusta vaikuttaa uudistusten kehityskulkuun ja rajoittaa yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Näitä kustannuksia ovat sähkökustannukset, vaatimustenmukaisuuden kustannukset, talouskustannukset, logistiikan kustannukset ja maakustannukset.

Nämä kustannukset vaikuttavat tuottajien kustannus-hintamarginaaliin, eivätkä ne pysty kilpailemaan tehokkaasti kansainvälisillä ja kotimaan markkinoilla.

Tuontisisältöämme on pyrittävä jatkuvasti vähentämään, jotta meillä olisi tasapuoliset toimintaedellytykset, jossa kilpailukykymme kasvaa ja olemme vahvistumassa ja näkyvämmissä globaalissa vientiskenaariossa.

Digitaalinen vallankumous on nyt hyvin näkyvä, ja olemme nyt kaikkien kehittyneiden talouksien huipulla, ja digitaaliset tapahtumamme ovat miljardeja. Olemme siis hyväksyneet tämän muutoksen ja yllättäneet maailman digitaalisilla transaktioillamme, jotka nyt kiihdyttävät talouskasvua, ja siksi meillä on vankka BKT-lukumme ja meillä on vahva taustatuki taloudelle.

Digitaalisia prosesseja tapahtuu myös alemmilla taloustasoilla. Esimerkiksi riksanvetäjät käyttävät nyt digitaalisia tapahtumia. Tämä on suuri tuki taloudelle ja talouden vauhdittamiseen, mikä ajaa johtajien ja yritysten ajatusprosesseja, jotka löytävät suuren tuen tämän prosessin mullistamiselle ja työllisyyden lisäämiselle talouden kasvaneen nopeuden myötä.

K) Miten siirtyminen vähähiiliseen kasvuun voidaan valtavirtaistaa vaikuttamatta yritysten etuihin ja laajempaan talouskasvuun?

A) Meidän on kohdattava kaikki nämä haasteet kalibroidulla tavalla.

Yrityssektori on erittäin sitoutunut nollapäästöjen saavuttamiseen vuoteen 2070 mennessä ja tukee täysin hallituksen visiota. Tähän liittyy kuitenkin myös korkeat kustannukset, mikä tarkoittaa, että meidän on löydettävä rahoitustuki siirtymiselle vähähiiliseen kasvuun.

Koska Intian tehokkaat uudistukset ovat ottaneet tasaisia harppauksia sen matkalla nousevasta taloudesta nousevan talouden suurvallaksi, siirtyminen vähähiiliseen kasvuun on myös muutaman vuoden kuluttua voimakasta.

K) Kansainvälisellä rintamalla, mikä on arviosi Fedin viimeaikaisista pöytäkirjoista? mikä on näkemyksesi USA:n inflaatiosta?

A) Yhdysvaltain inflaatio on laskemassa ja myös Fed on päättänyt tauon.

Kasvurintamalla Yhdysvallat uudistaa talousjärjestelmäänsä ja voi yllättää kasvuurallaan. Yhdysvalloissa on paljon positiivista kehitystä, ja talouden odotetaan kehittyvän vahvasti tulevilla vuosineljänneksillä.

Toisaalta Euroopassa on edessään taantuma, suurelta osin matkailun puutteen vuoksi. Aiemmin vuosina 2021-22 matkailua kehitettiin paljon, mutta nyt tämä segmentti on hidastumassa. Tästä syystä Euroopassa BKT:n kasvu hidastuu.

Odotan, että Fedin tauko jatkuu ja Fedin korkoa on mahdollista laskea tulevilla vuosineljänneksillä. Tämä antaa suurta vauhtia ja positiivista tukea yrityssektorille ja koko maailmalle eteenpäin edeten, ja se muuttaa kokonaisskenaariota tulevilla vuosineljänneksillä.

Huonona puolena geopoliittinen kehitys vaikuttaa monien päättäjien ajatteluprosessiin ja arvioihin. Jos tähän ongelmaan puututaan, uskon maailmantaloudella olevan suuret mahdollisuudet yli 4 prosentin kasvuun tulevina vuosina.

K) Haluaisitko jakaa lukijoidemme kanssa sanoja siitä, missä Intian merkittävimmät mahdollisuudet ovat todennäköisesti seuraavan vuosikymmenen aikana?

A) Pääomamarkkinat pysyvät vahvoina ja ovat jatkossakin talouden merkittävä kasvun veturi.

Toinen osa-alue on startupit, joka on vahvistuva segmentti, joka on suuri yllätys globaaleille johtajille ja globaaleille sijoittajille.

Kolmanneksi Intiasta tulee merkittävä tuotantokeskus hallituksen ja meneillään olevien uudistusprosessien tuella.

Mielestäni Intia on lupaava maa ja olemme viime vuosina osoittaneet, että vaikeista ajoista huolimatta olemme pysyneet vahvoina ja tuottoisina globaalilla näyttämöllä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.