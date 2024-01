Mitä Venäjän ruplalle (USD/RUB) tapahtuu?

USD/RUB -kurssi on siirtynyt sivuttain viime päivinä, kun sijoittajat keskittyvät seuraaviin Federal Reserve -toimiin ja energiasektoriin. Pari on pysynyt 88:ssa viime vuoden korkeimmasta 102,53:sta.

Yhdysvaltain BKT ja raakaöljyn hinta

USD ja Venäjän rupla reagoivat lievästi tuoreimpiin Yhdysvaltain BKT-tietoihin . Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain taloudella meni varsin hyvin viimeisellä neljänneksellä, kun se romahti ekonomistien arviot. Raportin mukaan talous kasvoi viimeisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia, mikä on odotettua 2,0 prosenttia enemmän.

Raportilla on tärkeä vaikutus Yhdysvaltain dollariin ja maailmanmarkkinoihin. Ensinnäkin se tarkoittaa, että talous on niin hyvässä kunnossa, että Federal Reserveillä ei ole kannustinta aloittaa koronlaskua lähiaikoina.

Tuoreet tiedot vahvistivat, että taloudella menee edelleen hyvin. Työttömyysaste on pysynyt 3,7 prosentissa ja palkkojen kasvu 4 prosentissa. Tämä tarkoittaa, että palkat kasvavat ainakin virallisesti nopeammin kuin inflaatio, mikä on ihanteellista.

S&P Globalin lisätiedot paljastivat, että tuotannon ja palveluiden PMI-indeksit pysyivät tammikuussa yli 50:ssä. Valmistusluku on ollut viime kuukausina alle 50, eli tammikuussa se on edistynyt.

Siksi inflaation ollessa yli 2 % on todennäköistä, että Federal Reserve viivyttää koronlaskuaan. Useimmat analyytikot näkevät sen alkavan laskea korkoja kesäkuussa, mikä on USD:n kannalta positiivista.

USD/RUB-pari on myös reagoinut energiasektorin kehitykseen Punaisenmeren kriisin pahentuessa. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Brentin ja West Texas Intermediaten (WTI) hinta ei ole noussut, mutta on pysynyt vakaana.

Tämä on huomionarvoista, koska Venäjä tekee suurimman osan rahoistaan myymällä öljyä. Se on jatkanut tätä myös sen jälkeen, kun länsimaat asettivat hintakaton myymällä valtavia öljyvaroja Kiinalle, Intialle ja muille Aasian maille.

Venäjän haasteena on muiden sen myymien hyödykkeiden hinnat romahtaneet. Maakaasun hinta on romahtanut yli 80 % vuoden 2022 korkeimmasta pisteestä, samalla kun vehnä, maissi ja muut metallit ovat romahtaneet.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio TradingView:n mukaan

USD/RUB-vaihtokurssi oli huipussaan 102,53:ssa vuonna 2023, kun ruplan myynti romahti. Sitten se alkoi vetäytyä ja muodosti kaksoispohjan kuviossa 86,98. Se ei ole onnistunut laskemaan tämän tason alapuolelle useaan kertaan viime vuoden marraskuun jälkeen huolimatta Fedin ja Venäjän keskuspankin toimista.

Pari pysyy alle 50 päivän ja 25 päivän Arnaud Legouxin liukuvan keskiarvon (ALMA). Siksi parin näkymät ovat tällä hetkellä neutraalit ja laskusuuntainen. Ruplan vahvuus vahvistuu, jos se putoaa tuen alapuolelle 86,98:ssa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.