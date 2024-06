Peloton saa yritysostokorkoja pääomasijoitusyhtiöiltä

Peloton Interactive Inc on noussut 20 % tiistaina raportin jälkeen, jonka mukaan pääomasijoitusyhtiöt ovat osoittaneet kiinnostusta verkkoon liitetyn kuntoyhtiön ostamiseen.

Nimettömät lähteet kertoivat CNBC:lle tänä aamuna, että kuntoilulaitteiden valmistaja on käynyt muodollisia keskusteluja ainakin yhden yrityksen kanssa.

Myös joukko muita on kiinnostunut ottamaan haltuunsa $PTONin, mutta on epäselvää, ovatko he virallisesti tekemisissä Nasdaq-listatun yrityksen kanssa, he lisäsivät.

Peloton Interactiven edustaja pidättäytyi kommentoimasta raporttia tänään vedoten “emme kommentoi spekulaatioita tai huhuja”.

1,3 miljardin dollarin yrityksen New Yorkista, Yhdysvalloista, markkina-arvo oli aikoinaan lähes 50 miljardia dollaria. Pelotonin osake on nyt laskenut noin 40 % verrattuna vuoden huippuunsa.

Tämä on kehittyvä tarina. Tarkista muutaman minuutin kuluttua lisää päivityksiä!

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.