PayPalin menestys ensimmäisellä neljänneksellä muuttaa markkinoiden tunnelmaa

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) menestyi hyvin. Yhtiö raportoi tuloksen, joka ylitti odotukset, mikä sytytti osakekurssin nousun.

Heidän osakekohtainen tulos oli 1,40 dollaria, mikä oli 0,18 dollarilla korkeampi kuin analyytikoiden odotukset. Lisäksi 7,7 miljardin dollarin liikevaihto, jonka he raportoivat ensimmäiselle vuosineljännekselle, ylittivät myös ennusteet 180 miljoonalla dollarilla.

Huolimatta 1 %:n laskusta aktiivisten tilien määrässä 427 miljoonaan edellisvuodesta, yhtiö esitteli lupaavia kasvuindikaattoreita: maksujen kokonaismäärä kasvoi 14 % 403,9 miljardiin dollariin ja maksutapahtumien määrä kasvoi 6,5 miljardiin.

Tulevaisuudessa PayPal uskoo menestyvänsä melko hyvin vuoden 2024 toisella neljänneksellä, vaikka heidän tulojensa kasvu saattaa olla hieman hitaampaa kuin mitä useimmat ihmiset odottavat. Yrityksen toimitusjohtaja Alex Chriss puhui siitä, kuinka he keskittyvät varmistamaan, että PayPal pysyy menestyvänä pitkällä aikavälillä.

Nyt, PayPalin vaikuttavien taloudellisten tulosten ja markkinoiden reagoinnin taustalla, syvennytään PYPL-osakkeiden tekniseen analyysiin, jotta voimme havaita tulevien päivien mahdolliset trendit ja mahdollisuudet.

Vuoristoratamatka

PayPalin osakkeet ovat olleet vuoristorataa vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä ne käyvät kauppaa samalla tasolla kuin vuoden 2017 puolivälissä, mikä tarkoittaa, että pitkäaikaiset osakkeenomistajat eivät ole tuottaneet tuottoa viimeisen 7 vuoden aikana.

Tämän pitkittyneen pysähtyneisyyden keskellä on kuitenkin ollut innostavan nousun hetkiä, erityisesti COVID-rallin jälkeisenä aikana. Tänä aikana osakkeet nousivat noin 80 dollarista yli 300 dollariin, mikä tarjosi toivon pilkkua sijoittajille. Tämä euforia osoittautui kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun osakkeet putosivat nopeasti takaisin alle 80 dollarin tasolle syyskuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana.

TradingView:n PYPL-kaavio

Siitä lähtien olemme nähneet toisen hitaan ja asteittaisen pudotuksen alkamisen 100 dollarin tasolta 50 dollariin. Mutta tämä lasku näyttää päättyneen lokakuussa 2023.

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajille, jotka haluavat ostaa osakkeita pitkällä aikavälillä? He voivat ostaa osakkeita nykyisellä tasolla lähellä 65 dollaria säilyttäen 50 dollaria pohjana. Jos varasto hajoaa alle, on parempi myydä se siinä vaiheessa.

Lyhytaikainen vahvuus, mutta kestävyys 68 dollaria

PayPalin lyhyen aikavälin kaaviossa voimme nähdä, että osake on ollut nousussa marraskuusta 2023 lähtien. Vaikka se on ollut vaihteluvälillä helmikuusta 2023 lähtien, 58,2–62 dollaria on noussut kertymäalueeksi ja 68 dollaria vahva lyhytaikainen vastus.

TradingView:n PYPL-kaavio

Kauppiaille, jotka ovat nousujohteisia osakkeista, on kaksi peliä. He voivat joko odottaa osakkeen laskevan hieman ja alkaa ostaa niitä pitäen stop lossin 58,2 dollarissa tai eivät putoa lyhyen aikavälin nousevan trendilinjan alapuolelle. He voivat myös odottaa osakkeen sulkeutuvan yli 68 dollarin ja ostaa sen sitten pitäen stop loss -arvon 62 dollarissa. Välittömät nousutavoitteet ovat $77,5 ja $88.

Kauppiaat, joilla on laskeva näkymä, voivat shorttaa osakkeen nykyisellä 66 dollarin tasolla ja stop loss muutaman sentin yli 68,6 dollaria. Lyhyiden kauppojen ensimmäinen voittotavoite on 62 dollaria ja toinen voittotavoite on 58,2 dollaria.

