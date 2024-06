Warner Bros. Discovery Q1:n tulos jää odotuksiin: liikevaihto laskee 7 %, mutta suoratoisto kasvaa voimakkaasti

Warner Bros. Discovery, Inc., yhdysvaltalainen monikansallinen joukkoviestintä- ja viihdealan yritys, julkisti tänään 24. tilikauden ensimmäisen neljänneksen tuloksensa.

Yhtiön liikevaihto oli 9,958 miljardia dollaria, mikä on ristiriidassa asiantuntijoiden 10,27 miljardin dollarin odotusten kanssa. Liikevaihto laski 7 % verrattuna edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen 10,70 miljardiin dollariin.

Warner Bros. Discovery, Inc.:n oikaistu tappio oli 4966 miljoonaa eli 0,40 dollaria osakkeelta. Yhtiön osakkeet laskivat 3 %.

Ensimmäisellä neljänneksellä verkkomainostuotot laskivat 11 % ja raportoitu verkkomainostulo oli 1,99 miljardia dollaria.

Tämän vuosineljänneksen oikaistu kokonaiskäyttökate oli 2 102 miljoonaa dollaria.

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 585 miljoonaan dollariin. Vapaa kassavirta kasvoi 390 miljoonaan dollariin, mikä on 1,3 miljardia dollaria parannusta 23. vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.

”Olemme tyytyväisiä edistymiseemme ensimmäisellä neljänneksellä, mistä on osoituksena vahvat tulokset tärkeissä KPI-mittareissa. Kasvuimme suoratoistoliiketoiminnassamme merkittävästi kiihdyttimällä mainosmyyntiä, mikä toi lähes 90 miljoonan dollarin positiivisen käyttökatteen vuosineljännekselle. Julkaisemme Maxin pian 29 maassa eri puolilla Eurooppaa, ja Maxin sisältövalikoima tulevan vuoden aikana on yksi kaikkien aikojen vahvimmista. Warner Bros. Pictures aloitti myös vuoden vahvasti ensimmäisenä studiona, joka saavutti miljardin dollarin lipputulot sekä ulkomailla että maailmanlaajuisesti, ja heillä on loistava esitystyö. Tärkeää on, että toimitimme jälleen vahvan vapaan kassavirran, jopa kausiluonteisesti heikoimmalla FCF-neljänneksellämme. Jatkamme rohkeita liikkeitä muuttaaksemme yhtiömme tulevaisuutta varten, kun pystymme hyödyntämään kaikki edessä olevat mahdollisuudet.”