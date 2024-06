Kiistanalainen DeFi-protokolla EigenLayer avaa EIGEN-token airdropin, näin voit vaatia

EigenLayerin airdropia on odotettu pitkään, ja projektia on kehuttu sen restaking-ohjelmasta. DeFi-protokolla on avannut vaateet panoksensa pudotukseen, EIGEN-tunnukseen, joka on käyttäjien käytettävissä ja jota ei voi tällä hetkellä siirtää.

EigenLayer avasi vaatimukset sen EIGEN-tunnuksen panoksen pudottamiseksi

EigenLayer on avannut vaatimuksen EIGEN-tokeneiden lentopudotusta vastaan. Vaikka näitä tokeneita ei voi siirtää, käyttäjät voivat panostaa ne ansaitakseen palkintoja. EigenLayer on ollut kiistanalainen geoblokkikäyttäjien suhteen, ja keinottelijat arvioivat EIGENin täysin laimennetuksi arvoksi 15 miljardia dollaria.

Ethereum-pohjainen protokolla nousi ensimmäisen kerran kuuluisuuteen Etherin ketjusta lainatun tietoturvan uudelleenkäyttöön. EigenLayer esiteltiin uutena DeFi-kehityksenä, joka rikkoo panostamisen rajoja ja maksimoi mahdolliset palkkiot käyttäjille.

Projekti on avannut ikkunan kelpoisille käyttäjille, jotka voivat lunastaa panoksensa EIGEN-tokeneista, vaikka ne eivät ole vapaasti vaihdettavissa, mutta ne voidaan panostaa.

Suurin osa EigenLayerin tärkeimmistä ominaisuuksista on työn alla ja käyttäjät ovat keränneet pisteitä varojen tallettamisesta projektin alustalle. Markkinaosapuolet keräsivät pisteitä, jotka auttoivat pitämään pisteet ja päättämään, ovatko he oikeutettuja EIGEN token airdropiin.

Kuinka lunastaa airdrop?

EigenLayerin virallisessa blogikirjoituksessa todetaan, että panospudotuksen kausi 1 alkaa perjantaina ja 6,05% alkuperäisestä tarjonnasta on luvassa. Kausi 1 Vaihe kaksi nostaa sen 6,75 prosenttiin kesäkuun puolivälissä, ja yhteensä projekti jakaa yhteensä 113 miljoonaa EIGEN-merkkiä.

DeFi-protokolla on varannut 15 % alkuperäisestä token-tarjouksestaan yhteisön jäsenille kaikkien airdrop-kausien aikana. 1. kauden palkintoja lunastaakseen käyttäjien tulee käydä osoitteessa väitteet.eigenfoundation.org 10. toukokuuta 2024 ja 7. syyskuuta 2024 välisenä aikana.

Käyttäjät, jotka panostivat suoraan Ether- tai nestepanosrahansa EigenLayerissa ennen maaliskuun 15. päivää, saavat 100 bonusrahaa lisää.

