Turkin kryptolaki esitellään parlamentille

Turkin sääntelyviranomaiset ovat saaneet päätökseen lain, joka säätelee kryptovaluuttoja maassa. Paikallisten raporttien mukaan Abdullah Güler, hallitsevan Kehitys- ja Oikeuspuolueen (AK-puolueen) ryhmän puheenjohtaja, johti asiaa käsittelevää kokousta 12. toukokuuta viimeistelläkseen lakiehdotuksen.

Valtiovarainministeri Mehmet Şimşek totesi aiemmin tänä vuonna, että nämä toimenpiteet ovat lähestymässä teknisten tutkimusten viimeistä vaihetta ja niillä pyritään parantamaan kaupankäyntialustojen toimintastandardeja.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tällä viikolla.

Kryptovaluuttojen laillistaminen

Ehdotetulla lainsäädännöllä on tarkoitus luoda sääntelykehys kryptovaluuttaalustoille. Tämä aloite sisältää näiden alustojen lisensoinnin Capital Markets Boardin (SPK) kautta ja myöhemmin niiden asettamista SPK:n valvontaan.

Siinä käsitellään asiakkaiden puolesta pidettävien käteisen ja kryptovaluuttavarojen hallintaa, kerrotaan yksityiskohtaisesti alustojen ja niiden asiakkaiden väliset suhteet sekä hahmotellaan sovellettavat sanktiot ja rangaistukset.

Lisäksi luonnos sisältää määräyksiä, jotka valtuuttavat SPK:n myöntämään lupia kryptovaluuttaomaisuuden myyntiin tai jakeluun. Nämä varat on linkitetty lohkoketjuun ja muihin vastaaviin teknologioihin, ja SPK voi myös asettaa erityisiä ehtoja niiden myynnille.

Türkiyen tieteellinen ja teknologinen tutkimusneuvosto (TÜBITAK) edistää ohjelmistoarkkitehtuurin kehittämistä lohkoketjuille ja siihen liittyville teknologioille lakiehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpanon jälkeen näiden toimenpiteiden odotetaan käsittelevän Financial Action Task Force (FATF) -standardin nro 15 mukaista kritiikkiä. Tämä saattaa siirtää Türkiye-luokasta “osittain yhteensopiva” ja kansainvälisen talousrikollisuuden valvontajärjestön “harmaalta listalta”. “

Kukoistava kryptotalous harmaalla

Tällä hetkellä Turkissa on vain vähän säännöksiä, jotka vaikuttavat suoraan kryptovaluuttamarkkinoihin. Nykyiset määräykset sisältävät Turkin tasavallan keskuspankin kiellon käyttää kryptovaluuttoja maksuissa, koska ne eivät ole laillisia maksuvälineitä.

Tämän lisäksi valtiovarainministeriön alainen Financial Crimes Investigation Board (MASAK) antaa valtuudet kerätä Know Your Customer (KYC) -tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen hillitsemiseksi.

Turkki on keskeinen toimija globaaleilla kryptovaluuttamarkkinoilla, ja sen käyttöönottoaste on yksi maailman korkeimmista. Chainanalysis’in mukaan se on neljänneksi suurin kryptomarkkina maailmanlaajuisesti, ja sen arvioitu kaupankäyntivolyymi on 170 miljardia dollaria, ohittaen sellaiset maat kuin Venäjä, Kanada, Vietnam, Thaimaa ja Saksa.

