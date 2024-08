Katsottavat PolitiFi-tunnukset: 5 parasta Trump-teemaa kryptoa ennen Yhdysvaltain vaaleja

Yhdysvaltain presidentinvaalien lähestyessä kryptovaluuttamarkkinat ovat todistamassa uutta suuntausta PolitiFi-merkkien ilmaantumisen myötä.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Nämä poliittisesti teemalliset kryptotunnukset, erityisesti Donald Trumpiin liittyvät, ovat saamassa merkittävää vetovoimaa.

Katsotaanpa päivän viittä suosituinta Trump-aiheista PolitiFi-merkkiä.

Super Trump Coin (STRUMP)

Copy link to section

Super Trump Coin (STRUMP) on meemimerkki, joka kuvaa Donald Trumpia Supermanina.

STRUMPin kierrossa on yhteensä 1,8 miljardia tokenia, joten kaupankäyntimäärä on kasvanut 39,88 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Huolimatta 6,07 %:n hinnanpudotuksesta samalla ajanjaksolla, se käy tällä hetkellä 0,01112 dollarissa ja on CoinMarketCapissa sijalla 776.

0,03085 dollarin ATH-arvostaan STRUMP on laskenut 64,06 %, mutta se on edelleen Trumpin krypto-harrastajien suosikki nopean tuottonsa ansiosta.

Vauva Trump

Copy link to section

Baby Trump on ainutlaatuinen merkki Trump-aiheisten rahakkeiden joukossa, ja sen verkkosivuilla on kuva Donald Trumpista vauvapresidenttinä.

Sen kiertävä tarjonta on 406 miljoonaa tokenia, ja sen markkina-arvo on 3,5 miljoonaa dollaria ja sen kauppahinta on 0,008616 dollaria.

Huolimatta 9,45 %:n hinnan laskusta viimeisen 24 tunnin aikana, sen kaupankäyntivolyymi on kasvanut 4,29 %.

Huipussaan Baby Trumpin markkina-arvo oli 11 miljoonaa dollaria. Erityisesti Baby Trump on ainoa merkki, joka on rakennettu BNB Smart Chainille, kun taas muut ovat Ethereum-verkossa.

Trump (NUKKU)

Copy link to section

Trump (MAGA) -merkki, joka on saanut inspiraationsa Donald Trumpin sloganista “Make America Great Again”, on tehnyt merkittäviä aaltoja sen jälkeen, kun se lanseerattiin noin vuosi sitten.

Huolimatta 8,80 prosentin laskusta viimeisen 24 tunnin aikana, se käy tällä hetkellä 5,65 dollarissa.

Tokenin markkina-arvo on noussut 23,23 % viimeisen päivän aikana saavuttaen 248 miljoonan dollarin.

Vaikuttavalla 35 miljoonan prosentin tuotolla perustamisestaan lähtien MAGA on saavuttanut 220. sijan CoinMarketCapissa.

SINÄ ITSE

Copy link to section

Toinen token, jolla on sama merkki, MAGA, on CoinMarketCapin PolitiFi-kategorian kakkosena.

Kun liikkeessä on 390 miljardia tokenia, tämän tokenin kaupankäyntivolyymi on kasvanut 81,39 prosenttia huolimatta 11,08 prosentin hinnanlaskusta viimeisen 24 tunnin aikana.

Tällä hetkellä kaupankäynnin arvo on 0,0001337 dollaria, ja se on 21. sijalla Dexscreenerissä ja 522. sijalla CoinMarketCapissa.

Tämä vain kaksi kuukautta sitten julkaistu merkki on tarjonnut varhaisille käyttäjille 313 373,62 %:n tuoton kaikkien aikojen korkeimmalle (ATH) 0,0007354 dollarille.

MAGA VP (MVP)

Copy link to section

MAGA VP (MVP) on suhteellisen uusi token, joka julkaistiin neljä kuukautta sitten.

Kaupankäynti 0,128 dollarilla, se ei ole vielä päässyt CoinMarketCapin 1000 parhaan krypton joukkoon, sillä se on tällä hetkellä sijalla 1231.

Huolimatta 21,79 prosentin kasvusta kaupankäynnissä viimeisen 24 tunnin aikana, sen markkina-arvo on 5,3 miljoonaa dollaria. Vaikka se on noussut 110 % lanseerauksestaan, se on edelleen 83,24 % alempana 0,7706 dollarin ATH:sta.

Trumpin fanikunnan tuki näyttää olevan merkittävä tekijä näiden rahakkeiden menestyksessä. Kun vaalit lähestyvät, on mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä PolitiFi-merkit toimivat ja pystyvätkö ne säilyttämään vauhtinsa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.