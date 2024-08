Kryptovaluuttamarkkinat ovat jatkuvasti kehittyvä maisema, jossa uusia trendejä ja mahdollisuuksia ilmaantuu lähes päivittäin.

Kun katsomme taaksepäin viimeaikaisia erottuvia merkkejä, kuten Catwifhat (CWIF) ja Cat in a Dogs World (MEW), käy selväksi, että innovaatiot ja markkinaraon vetovoima ovat menestyksen avaintekijöitä.

Nyt valokeilassa on Poodlana (POODL), Solana-pohjainen meemikolikko, joka luo aaltoja FashionFi-nichessä.

Kun ennakkomyynti on käynnissä, tämä merkki herättää vilinää, joka voi mahdollisesti kilpailla edeltäjiään ympäröivän jännityksen kanssa tai ylittää sen.

Catwifhat (CWIF) on noussut 22480 % julkaisun jälkeen viimeaikaisista korjauksista huolimatta

Catwifhat (CWIF) on luonut ainutlaatuisen markkinaraon kryptovaluuttamaailmassa hyödyntämällä deflaatiomekaniikkaa ja meemikulttuurin voimaa.

Alkuvuodesta 2024 Solana-yhteisön hitiksi noussut CWIF sai nopeasti pitoa suoritettuaan lentopudotuksia yli 1 600 000 haltijalle. Tämä laaja jakelu ei vain lisännyt sen näkyvyyttä, vaan myös loi pohjan sen menestykselle.

CWIF:n vetovoiman ydin on sen deflaatiomallissa, joka hyödyntää polttomaksumekanismia Solana Token Extensions -laajennusten kautta.

Jokainen ketjun sisäinen tapahtuma polttaa automaattisesti 4 % tokenista, mikä vähentää tarjontaa ajan myötä ja saattaa lisätä arvoa haltijoille.

Tämä lähestymistapa on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla, ja se on auttanut ajamaan sen vaikuttavaa 134,10 %:n nousua viime viikolla, mikä on lisännyt sen 22 480 % nousua julkaisun jälkeen.

Cat in a Dogs World (MEW) on kasvanut 260 % julkaisun jälkeen

Cat in a Dogs World (MEW) on myös toinen meemikolikko, joka on noussut yllättäväksi huippusuoritukseksi ja kääpiöi laajemmat markkinatrendit merkittävillä voitoillaan.

Viimeisen viikon aikana MEW on kasvanut 89,04 %, mikä tekee siitä yhden kryptoavaruuden erottuvista esiintyjistä.

Tämä vaikuttava nousu on erityisen merkittävä, kun otetaan huomioon laajempi lasku memecoin-markkinoilla, joilla vakiintuneet pelaajat, kuten Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ja Pepe (PEPE), ovat kamppailleet.

MEW:n menestys johtuu useista tekijöistä. Solana-pohjaisena kolikkona se on hyötynyt Solanan arvon yleisestä noususta, joka on myös noussut 89,04 % samana ajanjaksona.

Lisäksi kolikko on houkutellut kasvavan määrän ensikertalaisia kauppiaita ja pieniä vähittäissijoittajia, jotka ovat ohjanneet suuren osan sen kaupankäynnistä.

Äskettäisestä rallistaan huolimatta MEW:n kehityskulkua on leimannut volatiliteetti, ja se on laskenut merkittävästi maaliskuun kaikkien aikojen huippunsa jälkeen. Sen viimeaikainen suorituskyky kuitenkin korostaa kissateemaisten meemien mahdollisuuksia vangita markkinoiden huomio.

Poodlana, FashionFi-meemikolikko, on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa

Kun siirrymme CWIF:n ja MEW:n menestystarinoista, valokeila siirtyy nyt Poodlanaan, uuteen Solana-pohjaiseen meemikolikkoon, jolla on merkittävä vaikutus muodin ja Web3:n risteyksessä.

Poodlana tarjoaa mahdollisuuden niille, jotka ikävöivät Catwifhatin ja Cat in a Dogs Worldin tapaisia tokeneita.

Poodlanan ennakkomyynti on jo noussut otsikoihin, sillä ensimmäisen viikon aikana kerättiin yli 2,9 miljoonaa dollaria. Tämä vaikuttava alku korostaa kasvavaa kiinnostusta FashionFi:tä kohtaan, joka on uusi markkinarako, joka yhdistää luksusmuotin digitaaliseen valuuttatilaan.

Poodlanan vetovoima piilee sen ainutlaatuisessa asemassa kryptosektorin Hermèsinä, joka yhdistää huippumuotia estetiikkaa villakoirien viehätysvoimaan.

Tämä yhdistelmä on osunut sijoittajien keskuudessa erityisesti Aasian markkinoilla, joilla luksusmuoti ja meemikulttuuri kukoistavat.

Ennakkomyyntihinnan noustessa 72 tunnin välein, nykyinen POODL-tokenin hinta 0,0299 dollaria edustaa 49,5 prosentin nousua alkuperäisestä 0,02 dollarin tarjouksesta, ja lisäetuja on tulossa, kun ennakkomyynti etenee kohti sen lopullista hintaa 0,054 dollaria.

Ensimmäisen päivän ostajat odottavat jopa 170 prosentin mahdollisia tuottoja, kun taas nyt sijoittavilla on mahdollisuus saada jopa 80 prosentin tuotto, mikä pitää samppanjan virrassa Poodlanan juhlissa.

Token on listattu hajautetuissa pörsseissä 16. elokuuta, mikä varmistaa, että sen vauhti siirtyy julkiseen kaupankäyntiin.

Tulevaisuudessa Poodlanalla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää varhaista menestystä. Projekti on varannut 15 % tarjonnasta markkinointiin ja palkkioihin, mikä auttaa ylläpitämään sitoutumista ja edistämään tulevaa kasvua.

Lisäksi suunnitelmat suurista pörssilistauksista ja yhteistyöstä huippuluokan muotitalojen kanssa ovat jo työn alla, mikä lupaa valoisaa tulevaisuutta tälle muoti-ilmiölle.

Johtopäätös

Catwifhat (CWIF) ja Cat in a Dogs World (MEW) ovat saavuttaneet merkittäviä aaltoja kryptovaluuttamarkkinoilla, mutta Poodlanan ennakkomyynti tarjoaa uuden mahdollisuuden sijoittajille, jotka haluavat olla osana seuraavaa suurta trendiä.

FashionFi-markkinoiden kehittyessä Poodlana erottuu lupaavana ehdokkaana niille, jotka haluavat yhdistää intohimonsa muotiin ja kiinnostuksensa digitaalista valuuttaa kohtaan.

Jos et halua missata tätä mahdollisuutta olla osa vallankumousta, voit käydä Poodlanan virallisella verkkosivustolla osallistuaksesi ennakkomyyntiin.