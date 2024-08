Haastattelu: Naisjohtaja auttaa meitä rakentamaan laajan näkökulman, sanoo Bitgetin toimitusjohtaja Gracy Chen

Krytovaluutan asteittaisen valtavirtaistamisen myötä kryptopörssien toiminta eri puolilla maailmaa on saanut piristystä, ja ala saa nyt entistä vivahteikkaampaa häikäisyä lisäämällä uteliaisuutta sen monimuotoisuutta kohtaan.

Bitget, johtava maailmanlaajuinen kryptovaluuttapörssi, on kerännyt huomiota paitsi vahvan käyttäjien kasvunsa ja lisääntyneen varojen virtansa vuoksi, myös siitä, että se on miesvaltaisen kryptoteollisuuden poikkeama, jota ohjaa naisjohtaja ja jolla on yli. Sen palkkalistoilla on 50 % naisjohtajista.

Invezz puhui Bitgetin toimitusjohtajan Gracy Chenin kanssa saadakseen lisätietoja yrityksen tulevaisuudennäkymistä, hänen näkemyksistään siitä, mikä muokkaa kryptomarkkinoita toisella puoliskolla, sekä hänen näkemyksensä sukupuoleen liittyvästä osallisuudesta alalla tai sen puutteesta. se. Muokatut otteet:

Bitgetin markkinaosuuden kasvun takana

Invezz: Millainen vuoden ensimmäinen puolisko on ollut Bitgetille kaupankäyntimäärien suhteen ja millainen on näkymäsi loppuvuodelle?

Bitget on nähnyt vahvan käyttäjien kasvun kaikissa tuotteissamme vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2024 toisella neljänneksellä Bitget koki huomattavan kasvun verkkosivustojen liikenteen kasvussa lähes 50 %, mikä toi 10 miljoonan kuukausittaisen kävijän nousun.

Pörssin varojen virtaus kasvoi.

Bitget Proof-of-Reserve (PoR) -sivun tiedot osoittavat, että ensimmäisen kuuden kuukauden aikana käyttäjien BTC, USDT ja ETH kasvoivat 73 %, 80 % ja ETH 153 %, mikä vastaa noin 700 miljoonaa dollaria. pääoman sisäänvirtaus.

Kasvua täydensi 2,9 miljoonan uuden käyttäjän lisäys alustalle, mikä vastaa sen kasvavaa kattavuutta ja maailmanluokan kryptokaupan ratkaisuja.

Bitgetin spot-kaupankäyntivolyymi kasvoi yli 10 % ensimmäisen neljänneksen 28 miljardista dollarista 32 miljardiin dollariin toisella neljänneksellä.

Lisäksi CCDatan viimeisin H2 Outlook -raportti osoitti, että Bitgetillä oli suurin markkinaosuuden kasvu CEX-yritysten joukossa, 38,4 % vuoden 2023 toiselta puoliskolta vuoden 2024 ensimmäiselle puoliskolle, kun taas useimmat muut vastaavat kokivat pienen laskun.

Yhdysvaltain vaalit, Fed Reserven päätös vaikuttaa kryptoon

Kuluvan vuoden toiseen puoliskoon vaikuttavat todennäköisesti sellaiset tekijät kuin Yhdysvaltain vaalit ja keskuspankin korkopäätökset.

Vakaa talousympäristö lisää usein sijoittajien luottamusta kryptoon. Kuten aina, tuoteinnovaatiot ja käyttäjäkoulutus pysyvät Bitgetin strategiana nykyisessä markkinaskenaariossa.

Invezz: Mikä on mielestäsi laajempi suunta, johon maailma on menossa kryptokaupan organisoinnin ja säätelyn suhteen? Millaisia muutoksia haluaisit nähdä kryptojohtajana?

Bitcoin- ja Ethereum ETF -hyväksynnät Yhdysvalloissa ovat pelin vaihtajia kryptoteollisuudessa. Nämä uraauurtavat aloitteet edistävät krypton valtavirtaista käyttöönottoa ja johtavat maailmanlaajuiseen suuntaukseen kohti selkeitä säännöksiä. Se suojaa sijoittajia ja edistää vastuullista innovaatiota.

Kryptoalan johtajana kuluttajien turvaaminen ja innovaatioiden edistäminen ovat molemmat tärkeitä. Säännösten tulee löytää tasapaino, jotta vastuulliset yritykset voivat menestyä. Tätä varten säännösten on oltava selkeitä ja johdonmukaisia. Sääntelyviranomaisten ja kryptoteollisuuden on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän tasapainon saavuttamiseksi.

Kuinka naisjohtaja auttaa Bitgetiä?

Invezz: Maailmanlaajuisesti keskustellaan paljon “crypto bro”:n ilmestymisestä, joka perustuu lauseeseen “tech bro”. Vain 6 % kryptotoimitusjohtajista on naisia, ja sinä olet yksi heistä. Mitä mieltä olet naisten vähäisestä läsnäolosta alalla, ja näetkö sen muuttuvan?

Laajempi teknologiateollisuus on laajalti miesten hallitsemaa.

Saatoin kuitenkin nähdä kasvavan määrän päteviä ja lahjakkaita naisia saapuvan kryptovaluuttateollisuuteen, kuten Cecilia Hsueh, Layer 2 -ekosysteemiprojektin Morph toimitusjohtaja, Tess Hau, Tess Venturesin perustaja, Yevheniia Broshevan, Hackenin perustaja. , monien muiden naisyrittäjien joukossa, joihin olen törmännyt.

Koska olen ainoa naistoimitusjohtaja parhaiden kryptopörssien joukossa, tunnen itseni todella etuoikeutetuksi ja kunniaksi, koska se auttaa yritystä edistämään laajempaa näkökulmaa. Bitget on aina rikkonut alan normeja. Se on ollut naisvaltainen yritys, jonka johtajista yli 50 prosenttia on naisia.

Suoritamme kryptoteollisuuden suurinta naisille suunnattua aloitetta nimeltä Blockchain4Her. Toivon, että voimme innostaa muita tekemään kaikkensa tehdäksemme kryptosta osallistavamman kaikille.

