Deadpool & Wolverine rikkoo ennätyksiä 200 miljoonan dollarin avausviikonloppuna

Uusin Marvel-menestys, Deadpool & Wolverine, on asettanut uuden mittapuun R-luokan elokuville tuottamalla yli 200 miljoonaa dollaria avausviikonloppunaan.

Studion arvioiden mukaan elokuva ansaitsi 205 miljoonaa dollaria kotimaassa ja vaikuttavat 438,3 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti, mikä on historian eniten tuottanut R-luokituksen elokuvadebyytti.

Deadpool & Wolverinen menestys peittää aikaisempien Deadpool-elokuvien aiemmat ennätykset.

Alkuperäinen Deadpool tienasi noin 132 miljoonaa dollaria avausviikonloppunaan vuonna 2016, kun taas Deadpool 2 ansaitsi 125 miljoonaa dollaria vuonna 2018.

Jopa inflaatiolla oikaistuina nämä luvut jäävät viimeisimmän erän merkittävän debyytin alapuolelle.

Deadpool & Wolverine on nyt kaikkien aikojen kahdeksanneksi tuottoisin elokuvan ensi-ilta, jää niukasti alle The Avengersin (2012) 207 miljoonan dollarin kärkipaikan ja ohittaa “Black Pantherin” (2018), joka avattiin 202 miljoonalla dollarilla.

Marvelin taloudellinen voitto

Tämän ennätyssuorituksen myötä Marvelin elokuvasalkku on nyt ylittänyt 30 miljardin dollarin kollektiiviset tulot, kuten Disney raportoi.

Tämä virstanpylväs vahvistaa Marvelin asemaa kaikkien aikojen tuottoisimpana elokuvasarjana.

Marvel Cinematic Universe (MCU) on pyrkinyt saamaan takaisin aikaisemman vauhtinsa Avengers: Endgamen “Infinity-sagan” päättymisen jälkeen vuonna 2019.

Vaikka Endgame pitää edelleen hallussaan suurimman avausviikonlopun ennätystä, Deadpool & Wolverine on ollut merkittävä saavutus Marvelin jatkuvassa kehityksessä.

Box Office Pron tietojen mukaan Deadpool & Wolverinen innostus on lisännyt teatteriesitysten kysyntää.

Tällä hetkellä elokuvalla on 43 % esitysajan markkinaosuudesta Yhdysvalloissa. Sen laaja vetovoima on kiehtonut sekä omistautuneita Marvel-faneja että yleisiä elokuvakävijöitä, mikä on osaltaan edistänyt sen poikkeuksellista lipputuloa.

Kesän lipputulon elpyminen

Hitaasti alkanut kesän lipputulot ovat elävöittyneet useilla menestyshiteillä. “Deadpool & Wolverinen” jälkeen elokuvat, kuten “Bad Boys: Ride Or Die”, “Inside Out 2”, “A Quiet Place: Day One”, “Despicable Me 4” ja “Twisters” ovat tuottaneet sarjan merkittäviä menestystä, mikä on yksi lähihistorian vahvimmista kesäelokuvien kausista.

Disney on myös ilmoittanut, että “Inside Out 2”:sta on tullut kaikkien aikojen tuottoisin animaatioelokuva, joka ansaitsi 1,46 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti ja ylitti aiemman Frozen 2:n (2019) ennätyksen.

Tämä saavutus on auttanut kuromaan kotimaan lipputulojen eroa, joka oli jäänyt yli 25 % jäljessä ennen kesän menestyskauden alkamista.

Huolimatta aiemmista ennusteista liikevaihdon laskusta vuodelle 2024, kesäjulkaisujen vahva kehitys on parantanut näkymiä.

Analyytikot arvioivat nyt, että koko vuoden lipputulot päättyvät 8,2–8,7 miljardiin dollariin. “Deadpool & Wolverinen” ja muiden kesähittien menestys on ruokkinut optimismia, vaikka vertailut vaihtelevat edelleen.

Elokuvien, kuten “Barbie” ja “Oppenheimer”, jotka molemmat julkaistiin 21. heinäkuuta, menestys on myös vaikuttanut siihen, että vuoden 2023 kotimaan lipputulot ylittävät 9 miljardia dollaria, mikä on korkein taso pandemian alkamisen jälkeen. Vuodesta on vielä useita kuukausia jäljellä, mutta nykyinen kehityskulku osoittaa elokuvateollisuuden voimakasta elpymistä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.