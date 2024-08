HSBC laskee ARM Holdingsin luokitusta ennen Q1-tulosta: Pitäisikö sinun myydä vai pitää?

Äskettäisessä sijoittajien mielialaa herättänyt muutoksessa HSBC on alentanut ARM Holdings PLC:n (NASDAQ: ARM) arvosta “Hold” arvoon “Reduce”.

ARM:n uudeksi hintatavoitteeksi on asetettu 105 dollaria edellisestä 100 dollarista, koska huoli yhtiön korkeasta arvostuksesta ja Android-älypuhelimien markkinoiden hidastumisesta.

Tämä lasku tulee juuri kun ARM valmistautuu julkaisemaan Q1-tulosraporttinsa keskiviikkona, ja osakkeella käydään tällä hetkellä 149 dollaria.

Tämä hinnoittelu viittaa potentiaaliseen noin 30 %:n heikkenemiseen, mikä heijastaa epäilyksiä yhtiön palkkion arvosta, joka on 72 kertaa sen vuoden 2026 tulos.

Analyytikot ovat edelleen nousussa ARM:n suhteen

HSBC:n varovaisesta asenteesta huolimatta muut analyytikot ovat edelleen nousussa ARM:n näkymistä.

Morgan Stanley nosti äskettäin osakkeen “Ylipainoiseksi” “Equal-Weightista” ja nosti hintatavoitteen 190 dollariin 107 dollarista keskittyen ARM:n kasvavaan rooliin tekoälyssä verkkoteknologian reunalla.

M Science korosti ARM:a positiivisesti sen roolin ansiosta Amazon Graviton -suorittimien tehonlähteenä, mikä sai osakkeen nousseen 5 % tämän tunnustuksen jälkeen.

Myös Bank of American analyytikot nostivat osakkeen hintatavoitetta äskettäin ja panivat merkille ARM:n potentiaalin, kun tekoälyteknologia tunkeutuu tietokoneisiin ja älypuhelimiin.

BofA totesi myös siirtymisen laitteisiin sisäisiin tekoälysovelluksiin merkittävänä kasvutekijänä, mikä heijastaa nousevaa ilmapiiriä tarkistetun 180 dollarin hintatavoitteen kanssa, mikä tunnustaa ARM:n strategisen aseman kehittyvässä puolijohdemaailmassa.

ARM:n Q1 tulosodotukset ja liiketoiminnan perusteet

Analyytikoiden konsensus ennen tulosraporttia sitoo ARM:n Q1 GAAP-tuloksi 0,17 dollaria osaketta kohden 906,5 miljoonan dollarin tuloilla verrattuna edellisen vuoden GAAP-tulokseen, joka oli 0,10 dollaria osaketta kohden 675 miljoonan dollarin tuloilla.

ARM:n perusliiketoiminta on edelleen vahvaa. Suurin osa ARM:n tuloista tulee IP-lisensseistä raskaan sarjan teknologiayrityksille, ja merkittävä osuus käynnissä olevista sopimuksista Applen, Nvidian ja Qualcommin kanssa.

Tekoälyn palvelinkeskuksista ja reunalaskentaratkaisuista on odotettavissa merkittäviä tulovirtoja, ja ARM:n Neovere-alusta on valmis valloittamaan kasvavia markkinasegmenttejä.

ARM:lla on noin 3 miljardia dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia ilman velkaa, mikä sopii hyvin aggressiivisiin T&K-investointeihin ja strategisiin yritysostoihin. Erinomaisista bruttokatteista huolimatta käyttökatteet ovat viime aikoina supistuneet lisääntyneiden T&K-menojen vuoksi, mikä korostaa uudelleeninvestointivaihetta, jonka tavoitteena on teknologinen kehitys ja markkinoiden laajentaminen.

ARM:n nykyinen arvostus

ARM:n nykyinen arvostus antaa monimutkaisen kuvan. Osakkeen palkkio heijastaa sen strategista sijaintia nopeasti kasvavilla alueilla, kuten tekoäly ja globaalit teknologiainfrastruktuurit. Verrattuna muihin ARM:n etuihin P/E-suhde ylittää merkittävästi alan keskiarvot.

ARM:n hinta-myyntisuhde on myös edelleen korkea verrattuna kilpailijoihin, mikä osoittaa markkinoiden odotuksia liikevaihdon jatkuvasta nopeasta kasvusta ja laajentumisesta uusilla teknologia-alueilla.

Strategisten investointien ja markkina-aseman ansiosta ARM on valmis joko vahvistamaan korkean arvostuksensa jatkuvan kasvun kautta tai mukautumaan hillitympiin markkinoiden odotuksiin.

Samalla kun noudatamme näitä perustavanlaatuisia oivalluksia, ARM:n osakekurssien tarkempi tarkastelu teknisen analyysin avulla selventää edelleen sen osakekehityksen mahdollisia suuntauksia tulevilla vuosineljänneksillä.

Vahva pitkän aikavälin kaavioissa, heikkous lyhyellä aikavälillä

ARM teki loistavan debyytin NYSE:ssä viime vuonna, kun osakkeet nousivat yli 30 % 51 dollarin listautumishinnasta muutaman päivän kuluessa listautumisesta. Pian sen jälkeen ne kuitenkin lähtivät laskutrendiin ja putosivat IPO-hinnan alapuolelle lokakuun loppuun mennessä.

TradingView:n ARM-kaavio

Tämä laskutrendi kesti vain hetken ja osake lähti viime vuoden marraskuussa nousutrendiin, joka on kestänyt tähän asti ja on nähnyt sen yli kolminkertaiseksi sen jälkeen.

Huolimatta viimeaikaisesta palautumisesta osake on noussut yli 170 dollarista alle 150 dollariin, ja se näyttää edelleen nousuvauhtia pitkän aikavälin kaavioissa. Joten sijoittajat, jotka ovat nousujohteisia osakkeista, voivat harkita sen ostamista alle 150 dollarin kanssa, ja sen 100 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella on stop-loss.

Jos lyhyen aikavälin vauhti kääntyy jälleen nousuun, voimme saada osakkeen pian tuoreita kaikkien aikojen ennätyksiä.

Koska osake näyttää heikkoa keskipitkän ja lyhyen aikavälin kaavioissa, sijoittajat, jotka ovat laskussa ennen Q1-tulosta, voivat tehdä laskevan vedon, mutta heidän on pidättäydyttävä oikosuluttamasta osaketta suoraan. Sen sijaan he voivat ostaa ARM:n 140 dollarin ostoja, jotka päättyvät 2. elokuuta alle 5 dollarin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.