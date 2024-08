Qatar aikoo ottaa käyttöön kryptokehyksen vuoden loppuun mennessä tunnustaakseen digitaalisen omaisuuden laillisesti

Qatar on toteuttamassa kattavaa viitekehystä digitaalisen omaisuuden tunnistamiseksi, mikä on merkittävä askel kohti maan digitaalisen talouden vahvistamista. Aloitteen tavoitteena on luoda oikeudellinen rakenne digitaalisille varoille, kuten arvopapereille, velkapääomamarkkinainstrumenteille, sijoituksille ja sukukille.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Qatarin finanssikeskus: tokenisointistrategian kärjessä

Copy link to section

Henk Jan Hoogendoorn, Qatar Financial Centerin (QFC) rahoituspalvelusektorin päällikkö, vahvisti, että Qatar on saamassa päätökseen erilaisten reaalimaailman omaisuuserien tokenisointikehystä.

Tämä kehitys on osa maan laajempaa strategiaa integroida digitaaliset varat osaksi rahoitusekosysteemiä. Strategian odotetaan valmistuvan ja voimaan tulevan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Digital Assets Lab: innovaation ja tutkimuksen keskus

Copy link to section

QFC on käynnistänyt Digital Assets Labin edistääkseen innovaatioita ja tutkimusta rahoitus- ja digitaalisen omaisuuden aloilla. Tämä aloite tukee Qatarin Fintech-strategiaa ja keskuspankin pyrkimyksiä omaksua uusia teknologioita.

Laboratorio toimii yhteistyöalustana, jossa startupit, yritykset ja tutkijat voivat kehittää ja testata innovatiivisia digitaalisen omaisuuden ja lohkoketjuratkaisuja. Sen tavoitteena on asettaa Qatar digitaalisten innovaatioiden maailmanlaajuiseksi johtajaksi edistämällä uusien teknologioiden käyttöä eri toimialoilla.

Salaussäännösten tarkistaminen: asennemuutos

Copy link to section

Vuonna 2018 Qatar kielsi Bitcoin-kaupankäynnin. Viime vuosina on tapahtunut muutos maan asenteessa kryptovaluuttoja kohtaan. Viime vuonna rahoitusalan sääntelyviranomaiset ehdottivat kehystä aineellisten hyödykkeiden tukemien sijoitustunnusten sääntelemiseksi, mikä osoittaa varovaista mutta tarkoituksellista pääsyä kryptomarkkinoille. Tämä on seurausta samankaltaisista aloitteista naapurivaltioissa, kuten Arabiemiirikunnissa ja Bahrainissa.

QFC Regulatory Authority (QFCRA) ja QFC Authority (QFCA) ovat tehneet yhteistyötä kehittääkseen tämän digitaalisen omaisuuden viitekehyksen. Tämän aloitteen tavoitteena on vahvistaa Qatarin digitaalitalouden strategiaa ja vahvistaa QFC:n asemaa Lähi-idän johtavana rahoitus- ja liiketoimintakeskuksena.

Kehyksen käytännöllisyyden ja toimialan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi pyydettiin palautetta ammattilaisilta ja yrityksiltä, ja kommenttien määräaika on 2.1.2024.

Keskuspankin digitaalinen valuuttaaloite

Copy link to section

Digitaalisen omaisuuden kehyksen lisäksi Qatarin keskuspankki on luonut pohjaa digitaaliselle valuutalleen. Tämän digitaalisen valuutan perusta valmistui kesäkuussa, ja keskuspankki on nyt valmis testaamaan sitä. Tämä aloite sisältää edistyneen teknologian hyödyntämisen suurten maksujen käsittelyssä. Suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten pankkien kanssa järjestelmän parantamiseksi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.