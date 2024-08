USD/BRL: Kaaviokuvio Viittaa Brasilian todelliseen paluun

Brasilian real on voimakkaassa laskutrendissä keskeisiä valuuttoja, kuten Yhdysvaltain dollaria ja euroa, vastaan sijoittajien keskittyessä keskuspankin tulevaan päätökseen. USD/BRL-valuuttakurssi on noussut viimeisen seitsemän peräkkäisen kuukauden aikana ja käy korkeimmillaan sitten tammikuun 3. päivän.

Maissin ja soijapapujen hinnat

Brasilian real on romahtanut joidenkin sen tärkeimpien vientituotteiden hintojen laskun vuoksi. Maissin hintaa seuraava Teucrium Corn Fund (CORN) on laskenut tänä vuonna 16 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 26 %.

Vastaavasti Teucrium Soybean Fund (SOYB) on pudonnut 22 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja on alimmillaan sitten tammikuun 2022.

SOYB vs MAISSI hinnat

Nämä hyödykkeet ovat laskeneet odotettua suuremmista toimituksista keskeisissä maissa, kuten Venäjällä, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa.

Tuorein Yhdysvaltain WASDE- raportti osoitti, että USA:n tuotanto kasvaa tänä vuonna 240 miljoonaa bushelia. Osasto odottaa, että tuottajien saama keskimääräinen maatilahinta on 4,30 dollaria vakaalta, kun aiempi arvio oli 4,40 dollaria.

Soijapavut voivat hyvin, ja tuotannon odotetaan laskevan 15 miljoonalla bushelilla Yhdysvalloissa. USDA arvioi, että soijapapujen keskimääräinen hinta on tällä kaudella 11,10 dollaria, mikä on 10 senttiä laskua.

Maissin ja soijapapujen alhaiset hinnat vaikuttavat Brasiliaan, koska ne ovat yksi sen suurimmista valuuttatuloista. Sokeri, toinen tärkein vientituote, on pudonnut yli 33 prosenttia vuoden 2023 korkeimmasta pisteestä.

Niiden alhaiset hinnat ovat kompensoineet korkeammat energiahinnat, sillä Brent ja West Texas Intermediate (WTI) ovat pysyneet yli 80 dollarin suurimman osan vuodesta.

Brasilian keskuspankki leikkaa

USD/BRL-kurssi on noussut myös Yhdysvaltain keskuspankin ja Brasilian keskuspankin välisen eron vuoksi.

Yhdysvalloissa Federal Reserve on jättänyt korot ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä, missä ne ovat olleet kuukausia. Tämä näkemys tapahtui, kun maan inflaatio on pysynyt sitkeästi korkeana ja yli Fedin 2,0 prosentin tavoitteen.

Brasiliassa keskuspankki on kuitenkin ollut hieman röyhkeä viime vuodesta lähtien. Se oli ensimmäisten kehittyvien markkinoiden valuuttojen joukossa, jotka aloittivat koronlaskujen vuonna 2023. Ensimmäinen lasku tapahtui kesäkuussa, kun korot olivat 13,75 %. Sen jälkeen korot ovat nousseet 10,50 prosenttiin.

Nämä leikkaukset tapahtuivat, kun inflaatio putosi pandemian jälkeisestä 12 prosentista alimmalle tasolle 3,16 prosenttiin toukokuussa 2023. Viime aikoina inflaatio on kuitenkin noussut jälleen ja on 4,23 prosenttia.

Siksi analyytikot odottavat, että keskuspankki jättää korot ennallaan 10,5 %:iin myöhemmin tällä viikolla. Se osoittaa myös, että korot pysyvät korkeammillaan pidempään, jotta ne selviävät jatkuvista inflaatiotrendeistä.

Federal Reserve korkopäätös edessä

Seuraava tärkeä USD/BRL-uutinen on tämän viikon keskuspankin korkopäätös, joka on suunniteltu keskiviikkona.

Tämä on tärkeä kokous, koska Fed määrittää sävyn sille, mitä odottaa myöhemmin tänä vuonna. Useimmat ekonomistit odottavat, että keskuspankki jättää korot ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä tässä kokouksessa.

Siitä huolimatta pankilla on kannustin viitata koronlaskuihin myöhemmin tänä vuonna, erityisesti syyskuussa. Inflaatio, erityisesti perusinflaatio, on hidastunut jyrkästi viime kuukausina. Personal Consumption Expenditure (PCE) -tiedot putosivat 2,5 prosenttiin tämän vuoden kesäkuussa.

Nämä luvut ovat siirtymässä kohti Fedin 2,0 prosentin tavoitetta. Samaan aikaan työmarkkinat ovat hieman pehmenneet viime viikkoina. Työttömyysaste on noussut 4,1 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2021. Työtilastovirasto (BLS) julkaisee viimeisimmät non-farm payrolls (NFP) -tiedot perjantaina.

Jay Powell totesi hiljattain antamassaan lausunnossa, että Fed keskittyi nyt enimmäkseen työmarkkinoihin. Lisäluvut ovat osoittaneet, että talous oli heikkenemässä, kuten Alan Binder totesi WSJ:n mielipideartikkelissa.

USD/BRL tekninen analyysi

USD/BRL-kaavio | lähde: TradingView

Päiväkaaviossa nähdään, että USD Brasilian realiin on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on noussut heinäkuun alimmasta 4,69:stä 5,66:een. Tänä aikana pari on pysynyt avainvastuspisteen 5,50 ja kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella.

Pari on kuitenkin muodostanut myös vaarallisen kaaviokuvion, joka tunnetaan nimellä double-top kohdassa 5,7 ja jonka pääntie on 5,37. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on erittäin laskeva. Siksi USD/BRL-parilla on todennäköisesti laskeva nousu, kun myyjät tavoittelevat avaintukitasoa 5,50:ssa.

Lisää nousua kuitenkin vahvistetaan, jos pari nousee avainvastuspisteen yläpuolelle 5,70:ssa. Jos näin tapahtuu, se nousee seuraavaan pisteeseen 5.75.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.