AMD:n sijoittajat odottavat tärkeimpiä päivityksiä uuteen GPU-linjaan ennen toisen neljänneksen tulosta

Kun Advanced Micro Devices Inc. (AMD) valmistautuu julkistamaan toisen vuosineljänneksen tuloksensa markkinoiden sulkeuduttua tänään, analyytikot ennustavat 5,74 miljardin dollarin vuosineljänneksen liikevaihdoksi.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Kasvu johtuu suurelta osin yhtiön vahvasta suorituskyvystä AI-sirumarkkinoilla ja datakeskussegmentissä.

Sijoittajat ovat kuitenkin keskittyneet erityisesti AMD:n uuden GPU-sarjan päivityksiin.

Valokeilassa AMD:n uusi GPU-sarja

Copy link to section

Vaikka AMD:n kasvu kattaa useita liiketoimintasegmenttejä, AI-infrastruktuuridivisioona herättää merkittävää sijoittajien kiinnostusta.

MI300X-sarja, jota suuret yritykset, kuten Microsoft, Meta ja Oracle, käyttävät tekoälykoulutukseen, on kerännyt huomiota, vaikka se ei ole yhtä laajalti tunnettu kuin Nvidian H100.

AMD:n GPU:t tarjoavat alhaisemmat kokonaiskustannukset, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat leikata kustannuksia laskentatehosta tinkimättä.

Yhdessä EPYC-prosessorien kanssa AMD vakuuttaa, että sen ratkaisut voivat vähentää tekoälyn kulutusta noin 45 % samalla kun ne tarjoavat vastaavan suorituskyvyn huippuvaihtoehdoille.

Tulevaisuudessa AMD aikoo jatkaa GPU-sarjansa laajentamista seuraavien kahden vuoden aikana MI325:n ja MI350:n kanssa, ja MI350:n odotetaan kilpailevan suoraan Nvidian Blackwell 200:n kanssa. Sijoittajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita kuulemaan, onko yritys oikealla tiellä näiden suhteen. käynnistää.

Yhtiö kehittää myös MI400:aa vuoden 2026 julkaisua varten, mikä osoittaa tulevaisuuteen suuntautuvaa strategiaa, joka vakuuttaa sijoittajat AMD:n pitkän aikavälin suunnitelmista.

Markkinoiden epävakaus tarjoaa ostomahdollisuuden?

Copy link to section

Viimeaikainen markkinoiden epävakaus ja teknologiaosakkeiden laskusuhdanne ovat asettaneet AMD:n houkuttelevaan hintapisteeseen.

Barclaysin analyytikot huomauttavat, että AMD on saavuttanut kaikki vuoden suorituskyvyn nousunsa, ja osake on laskenut merkittävästi 38 % viimeaikaisista huipuista. He väittävät, että tämä korjaus voi olla sijoittajille ensisijainen sisääntulokohta.

“AMD on kääntänyt kaikki tuottohyödyt vuoden aikana, koska sijoittajat näyttävät olevan valikoivampia tekoälyn suhteen ja mukautuvan syklisempiin/SMID-nimiin”, Barclaysin analyytikot huomauttavat. He uskovat, että korjaus on venynyt liikaa, mikä tekee osakkeesta houkuttelevan oston.

“Jos olisit kertonut meille viime joulukuussa, että AMD:llä oli yli 4 miljardia dollaria laukussa, olisimme järkyttyneitä”, Barclaysin analyytikot sanoivat viitaten MI300-grafiikkasuorittimien tuottoon.

Huolimatta toimitusketjun rajoituksista tämän sarjan ennustetaan tuovan lähes 5 miljardia dollaria vuodelle. Tulevaisuudessa saman GPU-sarjan odotetaan tuottavan 9 miljardia dollaria tuloja vuoteen 2025 mennessä. Juuri tulevat GPU-linjat tulevat kuitenkin todennäköisesti lisäämään osakekurssien nousua tulevina kuukausina.

Sijoittajat voivat lohduttaa AMD:n MI300-grafiikkasuorittimien tarjoamaa vankkaa tulopohjaa, jota MI325:n ja MI350:n mahdollisuudet tukevat. Nämä kehityssuunnat viittaavat lupaavaan tulevaisuuteen AMD:n osakkeille, erityisesti sen nykyisellä hintapisteellä.

Kun AMD valmistautuu julkistamaan Q2-tulonsa, kaikki katseet kohdistuvat johdon näkemyksiin uudesta GPU-linjasta ja yhtiön strategiasta hyödyntää kasvavia tekoälymarkkinoita.

Näihin päivityksiin liittyvä odotus korostaa AMD:n innovatiivisten ponnistelujen ja strategisen suunnittelun merkitystä kilpailuetunsa säilyttämisessä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.