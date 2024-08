Mog Coin (MOG), Compound (COMP) ja Blackjack ($JACK) ovat kaikki päässeet otsikoihin vastaavilla edistyksillä, hintaliikkeillä ja ainutlaatuisilla ominaisuuksilla.

Samalla kun kyseiset kryptovaluutat muokkaavat edelleen markkinoita, sijoittajat seuraavat tarkasti niiden kehityskulkua arvioidakseen tulevaisuuden potentiaalia ja mahdollisuuksia.

Tässä artikkelissa käsitellään näiden kolmen kiehtovan omaisuuden uusimpia päivityksiä.

Korkean panoksen uhkapelurimeemikolikko Blackjack (JACK) julkaistaan pian

Blackjack ($JACK) julkaistaan piakkoin ja sisältää myös korkean panostuksen.

31. heinäkuuta 2024 julkaistava Blackjack ($JACK) on Solana-pohjainen pelitoken, jolle on ominaista sen rohkea riskinottokyky.

Tokenin brändäys pyörii rappeutuneen uhkapelikissan ympärillä, joka ilmentää suuren riskin uhkapelaamisen jännitystä ja vaaraa.

Blackjackin ($JACK) tunnuslause, kuten “The only way out is all in”, on suunnattu korkeiden palkkioiden uhkapeliksi sellaisille sijoittajille, jotka etsivät jännitystä ja mahdollisia voittoja.

Tokenilla on 85 % oikeudenmukainen lanseeraus, ja 15 % osoitetaan token-listauksiin ja markkinointiin, mikä tekee siitä saatavan alustoilla, kuten Raydium ja Jupiter.

Blackjackin ($JACK) kokonaistarjonta on rajattu 100 miljoonaan, ja sen ensimmäinen lanseeraus herättää suurta kiinnostusta sen ainutlaatuisen temaattisen vetovoiman sekä riskialttiiden ja palkitsevien filosofioidensa vuoksi.

Tällä hetkellä, kun lähtölaskenta alkaa sen julkaisuun asti, jännitys Blackjackin ($JACK) ympärillä on käsinkosketeltavaa kryptoyhteisön keskuudessa.

Mog Coinin (MOG) nousu jatkuu

Mog Coin (MOG) on äskettäin kokenut dramaattisen nousun ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 0,00000245 dollaria vain kahdeksan päivää sitten. Tämä hintahuippu nosti MOG:n CoinGeckon 100:n parhaan kryptovaluutan joukkoon, vaikkakin lyhyesti.

Token on kuitenkin painunut hieman takaisin noin 0,0000020 dollariin lehdistöhetkellä, vaikka sen markkinatunnelma oli edelleen nousujohteinen 24 tunnin kaupankäynnin volyymin ollessa 38 % nousussa yli 44 miljoonaan dollariin.

19. heinäkuuta 2023 lanseerattu Mog Coin on osoittanut huomattavaa kasvua, noussut pilviin 301 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 8525,4 % viimeisen vuoden aikana.

Tällä hetkellä sen markkina-arvo on 820 miljoonaa dollaria, ollen 110. suurin meemikolikko markkina-arvoltaan.

Mog Coinin nousu johtuu sen vahvasta meemimäisestä läsnäolosta ja kulttuurisesta resonanssista. Token on nimetty “mog”-termin mukaan, joka tarkoittaa hallitsevaa asemaa, ja se nähdään usein 4chan-ilmoitustaululla. Tämä mogging-konsepti, joka osoittaa ylivoimaisuutta eri näkökulmista, on ruokkinut kolikon suosiota.

Aiheeseen liittyvästä hahmosta, Joycatista, nauravasta kissasta, jolla on kyykäärmelasit, on tullut kolikon identiteetin symboli.

Huolimatta äskettäisestä pudotuksesta 100 parhaan joukossa, Mog Coin on edelleen merkittävä toimija meemikolikkosektorilla, jääden markkina-arvoltaan tiiviisti Ethereumin inspiroiman verkoston NEO:n jälkeen.

Compound Finance (COMP) hyppää sen jälkeen, kun ehdotus 289 hylättiin

Compound Finance (COMP) on myös ollut valokeilassa viime aikoina, koska hyväksyttiin kiistanalainen hallintoehdotus, joka johti äkilliseen COMP-hinnan laskuun.

Compound on kuitenkin peruuttanut kiistanalaisen hallintoehdotuksen nimeltä Proposal 289, joka oli osoittanut 24 miljoonaa dollaria sen kassasta Golden Boysin hallinnoimaan tuottopöytäkirjaan. Tämä siirto tapahtui sen jälkeen, kun Compound-yhteisössä ilmaantui huoli äänien manipuloinnista ja hallinnon eheydestä.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Compound Finance julkisti uuden panostus tuote-ehdotuksen, jonka tarkoituksena on suojella COMP-tokenin haltijoita. Tämä ehdotus jakaa 30 % vuosittain syntyvistä uusista token-varannoista COMP-osuuksille, mikä on strategia, joka on suunniteltu tukemaan yhteisönsä etuja.

Suunnitelma on saanut tukea tunnetuilta henkilöiltä, kuten Humpylta sekä OpenZeppelinin ja Gauntletin tietoturva-asiantuntijoilta. Peruuttamalla 24 miljoonan dollarin rahastojakelun ja siirtymällä kohti yhteisökeskeisempää lähestymistapaa Compound Finance pyrkii palauttamaan luottamuksen ja parantamaan sidosryhmiensä arvoehdotusta.

Mitä tulee hintaliikkeisiin, Compoundin nykyinen hinta on 51,76 dollaria, ja se on kokenut 7,8 % nousun viimeisen 24 tunnin aikana.

Huolimatta haastavasta vuodesta, jossa viime vuoden pudotus oli 28,2 %, viimeaikainen kehitys on lisännyt sijoittajien optimismia, mikä on osaltaan edistänyt sen lyhyen aikavälin voittoja.

Mog Coin, Compound Finance ja Blackjack ($JACK) ovat kumpikin hakemassa markkinarakojaan kryptovaluuttamarkkinoilla.

Samalla kun Mog Coin hyödyntää edelleen memeettistä vahvuuttaan ja kulttuurista merkitystään, Compound Finance pyrkii ratkaisemaan hallintoon liittyviä kysymyksiä ja vahvistamaan yhteisön luottamusta Blackjackin valmistautuessa korkean panoksen markkinoille tuloon.

Näiden kryptovaluuttojen kehittyessä sijoittajat ja markkinatoimijat seuraavat tarkasti niiden suorituskykyä ja strategisia liikkeitä, jotka haluavat hyödyntää niiden potentiaalia.

