Parhaat Hamster Kombat -tilastot ennen HMSTR-ilmapudotusta

Hamster Kombat on valokeilassa, kun tap-to-ear-verkoston on määrä käynnistää odotettu airdrop lähiviikkoina. Jos asiat menevät hyvin, alustalla on yksi tämän vuoden suurimmista airdropsista. Joten tässä on joitain Hamsterin suosituimpia tilastoja ennen julkaisua.

Hamster Kombatin käyttäjien määrä

Minkä tahansa pelialustan tärkein tilasto on rekisteröityneiden ja aktiivisten käyttäjien määrä. Hamster Kombatin kehittäjien mukaan verkkoon on kertynyt yli 300 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa. Tämä on valtava määrä, kun otetaan huomioon, että maailmassa on yli 8 miljardia käyttäjää. Se on suurempi kuin useimpien maiden väkiluku.

Luvut ovat korkeat myös ottaen huomioon, että alusta lanseerattiin maaliskuussa. Sitä vastoin Pinterestillä, joka on ollut olemassa yli vuosikymmenen ajan, on 518 miljoonaa käyttäjää.

Hamster Kombat on paljon suurempi kuin muut napauttamalla ansaitsevat alustat, kuten Notcoin, TapSwap ja Pixelverse, joilla on 40 miljoonaa, 66 miljoonaa ja 75 miljoonaa käyttäjää. Se on myös korkeampi kuin Telegram-pelit, kuten Catizen ja Gamee.

Nämä alustat ovat kasvaneet niin nopeasti kolmesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin ne hyödyntävät Telegramin infrastruktuuria, mikä tarkoittaa, että niiden käyttämiseen ei tarvitse asentaa sovellusta. Toiseksi Telegramilla on yli 950 miljoonaa käyttäjää.

Lopuksi se on kasvanut, koska käyttäjät toivovat lopulta lunastavansa rahakkeitaan, kun se käynnistää airdrop-ohjelmansa. Valkoisen kirjan mukaan 60 % airdrop-määrästä menee kuitenkin pelaajille ja loput markkinoiden likviditeettiin, kumppanuuksiin ja apurahoihin.

Hamster Kombatin päivittäiset aktiiviset käyttäjät

Kaikki 300 miljoonaa käyttäjää eivät käytä Hamster Kombat -alustaa joka päivä. Silti verkkoon on kertynyt yli 50 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää, mikä on korkeampi kuin Trumpin Truth Social ja pienempi kuin Robloxin 70 miljoonaa.

Nämä luvut ovat myös paljon korkeammat kuin muilla kerran suosituilla pelialustoilla, kuten Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, joilla on vain muutama kuukausittainen käyttäjä.

Hamster Kombat YouTube-tilastot

Samaan aikaan Hamster Kombat on rikkonut nopeimmin kasvavien YouTube-tilaajien ennätyksen. Se on kerännyt yli 34,4 miljoonaa tilaajaa alle kahdessa kuukaudessa.

Sen videot ovat myös erittäin suosittuja, koska se on kerännyt yli 823 miljoonaa katsojaa. Kolmella suosituimmalla videolla on yli 54 miljoonaa, 31 miljoonaa ja 30 miljoonaa katselukertaa.

Nämä ovat mahtavia lukuja sen jälkeen, kun Apple julkaisi kanavansa vuonna 2005, ja sillä on kertynyt 19,2 miljoonaa tilaajaa ja 1,1 miljardia katselukertaa. MKBHD, erittäin suosittu tekninen YouTuber, jolla on yli 19,2 miljoonaa tilaajaa.

Hamster Kombatin YouTube-kanavasta on tullut suosittu, koska käyttäjille maksetaan tilaamisesta ja videoiden katselusta.

Hamster Kombat X -tilaajat

Samaan aikaan Hamster Kombat on myös saanut paljon X-tilaajia, entinen Twitter. Sillä on yli 12,4 miljoonaa tilaajaa. Tämä tekee siitä seurattavamman kuin kaikista muista kryptoprojekteista, kuten Solana, Pi Network, Cardano ja Toncoin.

Telegramin tilaajat

Hamster Kombat on myös yksi Telegram-sovelluksen suosituimmista pelaajista. Sillä on yli 52 miljoonaa tilaajaa. Muiden sosiaalisen median alustojen tapaan verkko maksaa käyttäjille Telegram-sovelluksen tilaamisesta.

HMSTR:n markkina-arvo lanseerauksen jälkeen

Toinen tärkeä Hamster Kombat -tilasto on sen markkina-arvo sen julkaisuhetkellä. Koska HMSTR:ää ei ole listattu, sen arvoa ja hintaa ei toistaiseksi voida ennustaa julkaisun jälkeen.

On kuitenkin muita tapoja arvioida sen arvo. Notcoin, suurin julkisesti noteerattu tap-to-ear-verkosto, jonka markkina-arvo on yli 1,4 miljardia dollaria, ja sillä on yli 40 miljoonaa käyttäjää.

Hamster on myös suositumpi alusta, ja sillä on kuusi kertaa enemmän käyttäjiä. Siksi näiden mittareiden perusteella voimme olettaa, että Hamsterin markkina-arvo on vähintään 6 kertaa suurempi kuin Notcoin. Tässä tapauksessa se voisi saada yli 7 miljardin dollarin markkina-arvon, mikä tekisi siitä maailman 17. suurimman kryptovaluutan.

Mikä on Hamster Kombatin tulevaisuus?

Siksi kysymys on siitä, mikä Hamster Kombatin tulevaisuus on. Muiden napauttamalla ansaitsevien rahakkeiden, kuten Notcoinin ja Pixelversen, hintatoiminnan perusteella on mahdollista, että HMSTR-tunnuksen hinta laskee julkaisun jälkeen. Nämä merkit ovat pudonneet yli 50 % korkeimmasta pisteestään julkaisun jälkeen.

Toinen Hamster Kombatin ja muiden napauttamalla ansaitsevien verkkojen riski on, että ala voi muuttua ansaitsemiseksi ja pelaamiseksi ansaitsemiseksi. Aikoinaan suosittuja Move-to Ear -alustoja, kuten StepN ja Sweatcoin, ovat menettäneet markkinaosuus viime aikoina ja niiden tokenit ovat laskeneet.

Samoin pandemian aikana kukoistaneet ansaitsemisverkostot, kuten Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games ja Axie Infinity (AXS), ovat menettäneet loistonsa. Suurin osa niistä oli aikoinaan arvoltaan 5 miljardia dollaria, ja nyt ne ovat pudonneet alle miljardiin dollariin.

Haasteena on, että Hamster Kombat -ekosysteemillä ei ole kysyntää sen jälkeen, kun käyttäjät likvidoivat olemassa olevat rahakkeet.

