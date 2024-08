Taistelun parhaasta lohkoketjusta kehittäjille ja käyttäjille ovat voittaneet sellaiset kuin Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum ja Base. Monet kilpailijat, jotka toivoivat pääsevänsä Ethereumiin, ovat kohdanneet merkittäviä haasteita ja kehittyneet haamuketjuiksi.

Haamuketju määritellään lohkoketjuverkostoksi, jonka ekosysteemissä ei ole kehitystä ja dApppeja. Tässä artikkelissa tarkastellaan joitain näistä ketjuista.

Tezos | XTZ

Tezos on yksi lohkoketjuteollisuuden parhaista haamuketjuista. Se lanseerattiin vuonna 2018 ottamaan vastaan Ethereumin, lohkoketjuverkoston, joka tunnetaan hitaista nopeuksistaan ja korkeista transaktiokustannuksistaan.

Tezos on uskomattoman nopea lohkoketju, jolla on alhaiset transaktiokustannukset ja se on erittäin skaalautuva modulaarisen arkkitehtuurinsa ansiosta. Vuosien varrella verkosto on käyttänyt miljoonia dollareita markkinointiin.

Sen suosituin markkinointitapa oli yhteistyö Manchester Unitedin kanssa, joka on yksi Englannin Valioliigan (EPL) suosituimmista seuroista. Se oli myös Red Bull Racingin johtava kumppani, joukkue, joka on voittanut kaksi edellistä Formula 1 -mestaruutta.

Nämä kumppanuudet ovat auttaneet sitä tavoittamaan miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Sen ekosysteemi on kuitenkin edelleen jäljessä suosituista lohkoketjuista, kuten Solana ja Base. Sen verkkosivuilla on 85 hanketta, joista 17 on hajautetun rahoituksen (DeFi) alalla.

Lisätiedot osoittavat, että sen DeFi-ekosysteemi on suhteellisen pienempi muihin suurempiin ketjuihin verrattuna. Sen kokonaisarvo lukittu (TVL) on yli 54,2 miljoonaa dollaria ja vakaa kolikon markkina-arvo 50,2 miljoonaa dollaria. Huipussaan Tezosin markkina-arvo oli yli 6,7 miljardia dollaria, mikä on pudonnut 743 miljoonaan dollariin.

Hauska fakta: Tezos on seitsemänneksi suurin yksityinen Bitcoinin haltija. Siinä on 6 170 kolikkoa, joiden arvo on yli 400 miljoonaa dollaria.

Zilliga | ZIL

Zilliqa on toinen lohkoketjuverkosto, joka on käynyt läpi merkittäviä haasteita viime vuosina. Tänä aikana se on siirtynyt 20 parhaan kryptovaluutan joukosta, jonka arvo on yli 2,65 miljardia dollaria, pieneksi, jonka arvo on 314 miljoonaa dollaria. Se on nyt maailman 163. suurin kryptovaluutta.

Zilliqan kaatuminen on ollut surullinen tarina, koska se on suuri innovaattori, joka esitteli shardingin käsitteen, jonka ovat nyt omaksuneet lohkoketjut, kuten Near, Ethereum ja MultiverseX, joka tunnettiin aiemmin nimellä Elrond.

Zilliqan ekosysteemi on jatkanut kapenemista. Esimerkiksi sen DeFi TVL on vain 1,74 miljoonaa dollaria ja vakaa kolikon arvo 3,18 miljoonaa dollaria.

EOS | EOS

EOS on toinen blockchain-verkko, joka on pudonnut armosta muutaman viime vuoden aikana. Verkostoa tukee Block.one, yritys, joka keräsi yli 4 miljardia dollaria alkuperäisessä kolikkotarjouksessaan (ICO). Block on myös yksi suurimmista Bitcoinin haltijoista yli 164 000 kolikolla yli 10 miljardin dollarin arvosta.

EOS:n tavoitteena on ollut luoda vankka vaihtoehto Ethereumille, mitä se ei ole saavuttanut vuosien aikana. Se on myös sisällyttänyt verkkoonsa Ethereum Virtual Machine (EVM) -ominaisuudet.

Tiedot osoittavat, että EOS:n omaisuuden TVL on yli 133 miljoonaa dollaria, kun se oli huipussaan 350 miljoonaa dollaria vuonna 2021. Joitakin ekosysteemin parhaita dApppeja ovat EOS REX, EOS RAM ja DefiBox. Matkan varrella sen markkina-arvo on pudonnut yli 15 miljardista dollarista 900 miljoonaan dollariin. Tether on myös lopettanut stablecoinien lyömisen EOS:llä.

Velas Blockchain | 86

Velas Blockchain on myös kokenut suuren pudotuksen armosta. Sen markkina-arvo on pudonnut yli 1,2 miljardista dollarista yli 18,4 miljoonaan dollariin tänään. Se on noussut 100 parhaan kolikon joukosta sijalle 818.

Samaan aikaan sen DeFi-alustojen varojen määrä on siirtynyt yli 50 miljoonasta dollarista vuonna 2021 vain 1,29 miljoonaan dollariin. Sen 24 tunnin volyymi oli vain 9 dollaria.

Tämä on suuri lasku lohkoketjulle, joka käytti miljoonia dollareita Ferrarin Formula 1 -joukkueen pääsponsorina. Monissa tapauksissa yritykset sitoutuvat yli 50 miljoonaa dollaria vuodessa tullakseen Ferrarin sponsoriksi.

Jopa | OTSA

Celo on lohkoketjuverkko, joka siirtyi Ethereum kerroksen 2 -verkkoon vuonna 2023. Kerroksen 2 verkko on lohkoketju, jonka tavoitteena on ylilataa päälohkoketjua käsittelemällä ketjun ulkopuolisia tapahtumia. Alaa hallitsevat nyt Arbitrumin, Polygonin ja Base Blockchainin kaltaiset.

Toisin kuin muut tämän luettelon lohkoketjut, Celo on houkutellut monia kehittäjiä. DeFi Llama -tiedot ovat tunnistaneet yli 40 dAppia ekosysteemistään. Verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on kuitenkin pudonnut yli 1,2 miljardista dollarista vuonna 2021 vain 95 miljoonaan dollariin. Suurin osa näistä varoista on Mentossa, Uniswapissa ja Moola Marketissa, joilla on 65 miljoonaa dollaria, 22,2 miljoonaa dollaria ja 2,91 miljoonaa dollaria.

On muitakin verkostoja, jotka ovat kehittyneet haamuketjuiksi. Ehkä Cardano, yli 15 miljardin dollarin arvoinen verkko on suurin. Muita merkittäviä ovat Algorand, Mina Protocol ja Kadena.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.