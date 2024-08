UBS Group AG (NYSE: UBS) on huomion kohteena tänä aamuna nostettuaan 200 miljoonan dollarin kanteen Bank of America Corpia (NYSE: BAC) vastaan.

Sveitsiläinen pankkijätti väittää, että Bank of America ei noudattanut vahingonkorvaussopimuksia, jotka liittyivät BAC:n vuonna 2008 ostamiin Countrywide Financialin myöntämiin riskialttiisiin kiinnityksiin.

New Yorkin osavaltion korkeimpaan oikeuteen nostettu kanne keskittyy kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin, jotka UBS loi käyttämällä Countrywiden myöntämiä lainoja.

UBS:n mukaan Countrywide on suostunut korvaamaan rahoituspalveluiden huijarin huonosti sidottuista tai vilpillisistä kiinnityksistä johtuvista vaateista.

UBS:n osakkeet ovat suunnilleen ennallaan kirjoituspäivänä.

Kuinka UBS saavutti 200 miljoonan dollarin luvun?

Edellä mainitut asuntolainavakuudelliset arvopaperit ovat jo aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia vaikutuksia UBS:lle.

Vuonna 2013 pankki ilmoitti 885 miljoonan dollarin sovintoratkaisusta Yhdysvaltain liittovaltion asuntorahoitusviraston kanssa.

Lisäksi UBS teki vuonna 2016 selvityksen Federal Home Loan Bank of San Franciscon kanssa julkistamattomasta summasta. Molemmat selvitykset liittyivät Countrywiden lainoihin.

Huolimatta pitkistä keskusteluista Bank of American kanssa korvauksista, mukaan lukien noin 53 miljoonan dollarin oikeuskulut, UBS väittää, että Yhdysvaltain toiseksi suurin pankki kieltäytyi noudattamasta velvoitteitaan.

UBS ei kuitenkaan tarjonnut enemmän väriä siitä, kuinka se saavutti 200 miljoonan dollarin luvun.

Tapaus korostaa vuoden 2008 finanssikriisin jatkuvaa oikeudellista vaikutusta erityisesti asuntolainavakuudellisten arvopapereiden osalta.

UBS:n kanne on kuitenkin ainutlaatuinen siinä mielessä, että se hakee kattavuutta näihin arvopapereihin liittyville selvityksille eikä suoraa vastuuta niiden arvon alentumisesta.

Koko maa vaikutti vuoden 2008 finanssikriisiin

Angelo Mozilon johtamasta Countrywide Financialista tuli Yhdysvaltain suurin asuntolainanantaja keskittymällä subprime-lainaajiin.

Heidän lainauskäytäntönsä, johon liittyi usein alhaisia kuukausimaksuja ja vähäisiä dokumentaatiovaatimuksia, vaikuttivat merkittävästi asuntokuplan syntymiseen, joka lopulta puhkesi ja johti finanssikriisiin ja sitä seuraavaan taantumaan.

Bank of America hankki Countrywiden 2,5 miljardilla dollarilla heinäkuussa 2008, ja se on osoittautunut erittäin kalliiksi.

Pankille on aiheutunut kymmenien miljardeja dollareita juridisia ja muita kuluja liittyen sekä Countrywiden että Merrill Lynchin yritysostoihin.

Toistaiseksi Bank of America ei ole vastannut kanteen kommentointipyyntöihin.

Rahoitus- ja lakiasiantuntijat seuraavat tiiviisti tapausta, joka on jätetty nimellä UBS Americas et al v Countrywide Home Loans Inc et al, koska se voi luoda ennakkotapauksia vastaaville kriisin aikakauden korvausvaatimuksille.

Bank of America Corpin osakkeet ovat laskussa keskiviikkoaamuna.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.