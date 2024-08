Meta nousi 8 % ennen myyntiä Q2-tulojen päihityksen jälkeen: Pitäisikö sinun ostaa nyt?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) on jälleen vanginnut sijoittajien huomion ja nousi yli 8 % ennen markkinoille saattamista tapahtuneessa kaupankäynnissä vaikuttavan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa jälkeen.

Teknologiajätti ilmoitti osakekohtaiseksi tulokseksi (EPS) 5,16 dollaria, mikä ylitti analyytikoiden odotukset 0,40 dollarilla, ja liikevaihto oli 39,07 miljardia dollaria, mikä ylitti ennusteet 760 miljoonalla dollarilla.

Tämä 22,1 %:n liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna osoittaa Metan jatkuvan hallitsevan aseman digitaalisessa tilassa.

Analyytikot nostavat tavoitehintaa

Sijoittajat ja analyytikot ovat innostuneita Metan osakkeiden noustessa edelleen. Tulosjulkistuksen jälkeen Rosenblattin analyytikko Barton Crockett toisti osakkeen ylipainoluokituksensa ja nosti hintatavoitteensa 545 dollarista 575 dollariin.

Samoin Piper Sandlerin analyytikko Thomas Champion nosti tavoitehintaansa 572 dollarista 643 dollariin säilyttäen samalla Buy-luokituksen. Tämä analyytikoiden optimistinen näkemys kuvastaa luottamusta Metan strategiseen suuntaan ja kasvunäkymiin.

Q2:n tulostiedot ja kasvutekijät

Metan vahvaa tuloskehitystä tukevat useat keskeiset tekijät.

Yrityksen sovellusperheen, mukaan lukien Facebook, Instagram ja WhatsApp, päivittäisten aktiivisten käyttäjien määrä saavutti kesäkuussa 2024 3,27 miljardia, mikä merkitsee 7 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Näillä alustoilla toimitetut mainosten näyttökerrat nousivat 10 %, ja myös mainoskohtainen keskihinta nousi 10 %.

Mainossegmentti on edelleen Metan liikevaihdon kulmakivi, ja sen osuus sen kokonaistuloista vuoden 2024 toisella neljänneksellä on 98 prosenttia.

Yhtiö raportoi mainostuloista 38,3 miljardia dollaria, mikä on 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Näistä onnistumisista huolimatta Metan sitoutuminen innovaatioihin, erityisesti tekoälyn (AI) alalla, on edelleen keskipisteenä. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg korosti yhtiön panostusta tekoälyyn, ja Meta AI:stä on tulossa maailmanlaajuisesti eniten käytetty tekoälyassistentti vuoden loppuun mennessä.

Meta on myös julkaissut ensimmäisen rajatason avoimen lähdekoodin tekoälymallin ja etenee tekoälyllä toimivilla Ray-Ban Meta -laseilla.

Taloudellisesti Metan liikevoitto oli 14,85 miljardia dollaria, 58 % kasvua ja nettotulos 13,5 miljardia dollaria, 73 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Yhtiön liikevoittoprosentti parani 38 prosenttiin, mikä viittaa tehokkaaseen johtamiseen ja kustannusten hallintaan.

Metan investointien ennustetaan kuitenkin nousevan, ja niiden ennustetaan olevan 37–40 miljardia dollaria vuoden loppuun mennessä ja merkittävää kasvua vuodelle 2025.

Tämä kasvu johtuu tarpeesta rakentaa infrastruktuurikapasiteettia, joka tukee kehittyneitä tekoälymalleja, kuten tulevaa Llama 4:ää.

Vaikka Reality Labs -divisioona kärsii edelleen tappioita, edustaa Metan pitkän aikavälin visiota lisätyssä todellisuudessa ja tekoälyssä. Reality Labs raportoi 4,49 miljardin dollarin tappion ja 353 miljoonan dollarin liikevaihdon neljänneksellä.

Haasteet ja tulevaisuuden näkymät Metalle

Metan kasvussa ei ole haasteita, varsinkin sen vahvan mainostulojen varassa. Samalla kun yritys tutkii uusia keinoja, kuten tekoäly ja AR, nykyinen riippuvuus mainoksista muodostaa riskin, jos markkinadynamiikka muuttuu.

Metan strategiset monipuolistamispyrkimykset, mukaan lukien Threadsin ja yritysviestinnän laajentaminen, tarjoavat kuitenkin mahdollisia tulovirtoja tämän riskin pienentämiseksi ajan myötä.

Tulevaisuuden näkymien osalta Meta odottaa vuoden 2024 kolmannen neljänneksen liikevaihdon olevan 38,5–41 miljardia dollaria, mikä on hieman analyytikoiden odotuksia korkeampi. Vaikka valuuttakurssien vaihtelut haittaavat liikevaihdon kasvua, Metan strategiset investoinnit ja keskittyminen tekoälyyn tukevat sitä hyvin kestävän kasvun kannalta.

Yhtiön tase on edelleen vahva, ja sen nettokassa on noin 40 miljardia dollaria, mikä tarjoaa runsaasti resursseja jatkuvaan innovaatioon ja osakkeenomistajien tuottoon.

Arvostus ja osakkeenomistajien tuotto

Metan arvostus on edelleen houkutteleva huolimatta sen viimeaikaisesta osakenoususta. Yhtiön hinta-tulossuhde on 23x, mikä on kohtuullinen kaksinumeroisten kasvunäkymien omaavalle teknologiajätille.

Metan kurinalainen lähestymistapa pääoman allokointiin, mukaan lukien 50 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelma, korostaa sen sitoutumista arvon palauttamiseen osakkeenomistajille. Yhtiö osti takaisin 6,32 miljardin dollarin arvosta osakkeita toisella vuosineljänneksellä, mikä vahvisti sijoittajien luottamusta sen tulevaan kasvuun.

Vahvan perustekijänsä ja strategisen innovaatiokeskeisenä Meta Platforms on edelleen houkutteleva sijoitusmahdollisuus.

Kun siirrymme tekniseen analyysiin, yhtiön vahva taloudellinen tulos ja lupaavat kasvunäkymät tarjoavat vankan taustan sen osakekurssien kehitykselle. Katsotaan nyt mitä kaavioilla on sanottavaa osakkeen tulevasta suunnasta.

Keskipitkän aikavälin vastus 532 dollarilla on ylitettävä

Metan osakekurssi oli ilmiömäinen vuoden 2023 alusta vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin se nousi lähes 500 %. Tämän vuoden huhtikuusta lähtien osakkeen on kuitenkin ollut vaikea käydä kauppaa 532 dollarin yläpuolella, mikä toimii keskipitkän aikavälin vastuksena.



TradingView:n META-kaavio

Tämän päivän nousu antaa varmasti toivoa härille, mutta sijoittajat, jotka eivät ole vielä ostaneet osaketta, eivät saa hypätä heti mukaan, sillä osakkeella on vaihteluväliä keskipitkällä aikavälillä.

He voivat aloittaa pienen position tänään lähellä 510 dollaria, mutta niiden pitäisi lisätä siihen vain, jos osake sulkeutuu yli 532 dollarin päiväkaavioissa.

Kauppiaiden, joilla on laskeva laskeva näkymä osakkeesta, on vältettävä sen oikosulkemista tällä hetkellä. Heidän on aloitettava lyhyt positio vain lähellä 532 dollaria ja tiukka stop loss 546 dollarissa tai he voivat odottaa, että osakkeet osoittavat heikkoutta ja laskevat jälleen alle 500 dollarin ottaakseen uusia positioita.

