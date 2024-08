Pelijätti Nintendon ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos laskee 55 % Switch-myynnin laskun myötä

Japanilainen videopelijätti Nintendo ilmoitti merkittävästä 55 %:n voiton laskusta huhti-kesäkuussa 2024, mikä johtui ensisijaisesti sekä pelikonsoliensa että ohjelmistojensa myynnin laskusta, kun Switch-myynti laski huomattavasti.

Jakson aikana Nintendon voitto putosi 80,95 miljardiin jeniin (543 miljoonaa dollaria) edellisvuoden 181 miljardista jenistä, kun taas neljännesvuosittainen myynti putosi 46,5 % 246,6 miljardiin jeniin (1,7 miljardiin dollariin).

Nintendo Switch on nyt kahdeksas vuosi, ja se on ylittänyt 140 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Kuten pelikonsoleille usein tapahtuu niiden ikääntyessä, myynti alkaa kuitenkin supistua.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Switch-myynti laski jyrkästi 46 % vuodentakaiseen verrattuna 3,9 miljoonasta yksiköstä vain 2,1 miljoonaan.

Samoin ohjelmistojen myynti laski huomattavasti, 41 %.

Huolimatta onnistuneista julkaisuista, kuten “Paper Mario: The Thousand-Year Door” ja “Luigi’s Mansion 2 HD”, joita myytiin 1,76 miljoonaa ja 1,19 miljoonaa kappaletta, ohjelmistojen kokonaismyynti ei vastannut edellisen vuoden suorituskykyä, Nintendo sanoi.

Viime tilikauden ensimmäisen neljänneksen laitteisto- ja ohjelmistomyyntiä vauhditti merkittävästi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -julkaisu toukokuussa 2023, joten siihen verrattuna laitteistomyynti laski 46,3 % ja ohjelmistomyynti 41,3 % vuodessa. – vuoteen verrattuna.