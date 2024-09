RBC päivittää Lockheed Martinin tehokkaammaksi 600 dollarin hintatavoitteella: Pitäisikö sinun lisätä se portfolioosi?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), ilmailu- ja puolustusalan suuri yritys, sai äskettäin huomattavan päivityksen RBC Capitalilta, mikä nosti osakkeen “Outperform”-arvoon “Sector Performista” tarkistetulla hintatavoitteella 600 dollaria 500 dollarista.

F-35:n toimitukset alkavat jälleen merkittävästi

Tämä optimistinen tarkistus odottaa yli 9 %:n nousua positiivisen myynnin kasvudynamiikan ja houkuttelevan arvostuksen ansiosta.

Analyytikot huomauttivat Lockheedin parannetuista F-35-hävittäjälentokoneiden toimitusaikatauluista ja sen kehittyneiden ohjusjärjestelmien voimakkaasta kysynnästä, jotka ovat tämän uudemman luottamuksen avaintekijöitä.

RBC:n päivitystä tukee F-35-toimitusten onnistunut jatkaminen viime kuussa, mikä on kriittistä Lockheedin kassavirran lisäämiselle.

RBC:n arvioiden mukaan 95 F-35-suihkukonetta toimitetaan vuodelle 2024, mikä osoittaa vahvaa tuotantokapasiteettia ja varastonhallintaa.

Tämä F-35-toimitusten elpyminen on elintärkeää, ei vain tulojen kannalta, vaan myös Lockheedin kilpailuedun säilyttämiseksi ilmailun puolustuksessa.

Samanaikaisesti Lockheedin Missile and Fire Control (MFC) -segmentin ennustetaan kasvavan jatkuvasti.

Tämä HIMARS- ja Javelin-ohjusten kaltaisista järjestelmistä vastaava yksikkö hyötyy suoraan Yhdysvaltojen ja liittoutuneiden sotilasmenojen kasvusta, jota ohjaavat lisääntyneet maailmanlaajuiset turvallisuusongelmat.

Vietettyään kaksi päivää Lockheedin johdon kanssa RBC:n analyytikot ilmaisivat suurta luottamusta MFC-segmentin jatkuvaan kasvuun, jota tukivat investoinnit useisiin puolustusohjelmiin.

Bank of America päivitti Lockheedin ostamaan

Muut suuret rahoituslaitokset, kuten Bank of America ja TD Cowen, ovat yhtä optimistisia. Heinäkuun 30. päivänä Bank of America päivitti Lockheedin “Buy”-muotoon, ja ennusti hintatavoitteeksi 635 dollaria, tunnustaen nopeutuneen tuottopotentiaalin kasvavien F-35-toimitusten ja vahvan maailmanlaajuisen kysynnän keskellä.

TD Cowenin äskettäinen päivitys “Buy”:ksi 560 dollarin hintatavoitteella sen jälkeen, kun puolustusministeriö on hyväksynyt F-35-toimitusten jatkamisen, vaikuttaa myös laajempaan elpymisen ja kasvun tarinaan.

He panivat erityisesti merkille toimitusten uudelleenkäynnistyksen Technology Refresh 3 (TR-3) -ohjelman puitteissa, mikä parantaa F-35:n teknisiä valmiuksia ja varmistaa, että Lockheed pysyy sotilasilmailutekniikan eturintamassa.

Lockheedin toisen neljänneksen tulos

Tämä joukko päivityksiä ja myönteisiä analyytikkoraportteja perustuu Lockheed Martinin vahvaan Q2-tulosraporttiin. Yhtiö julkaisi Non-GAAP EPS:n 7,11 dollarilla, mikä ylitti odotukset 0,66 dollarilla, ja liikevaihto kasvoi 9 % vuositasolla 18,1 miljardiin dollariin.

Nämä luvut eivät ainoastaan päihitä analyytikoiden ennusteita, vaan ne myös merkitsevät vahvaa toiminnan tehokkuutta ja kasvavaa kysyntää Lockheedin tarjonnalle.

Toiminnallisia kohokohtia ovat huomattava, lähes 160 miljardin dollarin tilauskanta, mikä kuvastaa käynnissä olevia ja uusia sopimussitoumuksia, jotka ovat yli kaksinkertaiset vuosituloihin verrattuna.

Lockheedin segmentin vuosineljänneksen tulokset kuvaavat entisestään sen vaikuttavaa kasvua. Aeronautics-segmentin liikevaihto kasvoi 6 %, kun taas Ohjukset ja Fire Control -segmentin liikevaihto kasvoi 13 %, mikä johtui lisääntyneestä ohjusjärjestelmien tuotannosta.

Myös Rotary- ja Mission Systems- ja Space -segmentit raportoivat merkittävästä myynnin kasvusta, mikä korostaa yhtiön monipuolista vahvuutta useilla puolustusteknologian aloilla.

Yhtiön strategiset aloitteet, mukaan lukien merkittävät investoinnit digitaaliteknologioihin ja tekoälyyn, parantavat sen tuotetarjontaa ja toimintakykyä.

Tämä käy ilmi tekoälyn integroinnista Aegis Combat Systemin kaltaisiin alustoihin ja edistysaskeleisiin hypersonic-teknologioissa, mikä tekee Lockheedista seuraavan sukupolven puolustustekniikoiden johtavan aseman.

Kun Lockheed jatkaa teknologisen ja toiminnallisen jalanjäljensä laajentamista, sen taloudelliset näkymät ovat edelleen vahvat. Yhtiö on nostanut koko vuoden ohjeistustaan myynnin, segmentin liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen osalta, mikä kuvastaa luottamusta jatkuvaan kasvuun ja kannattavuuteen.

Ottaen huomioon Lockheed Martinin strategiset edistysaskeleet, vahva taloudellinen suorituskyky ja suotuisat analyytikkopäivitykset, yhtiöllä on hyvät edellytykset tulevaa kasvua varten.

Nämä perustavanlaatuiset vahvuudet tarjoavat vankan taustan, kun nyt käännymme tutkimaan Lockheedin osakekehityksen teknisiä näkökohtia. Tarkastellaan kaavioita nähdäksemme Lockheed Martinin osakkeen potentiaalisen liikeradan viimeaikaisen myönteisen kehityksen valossa.

Nouseva vauhti 2 vuoden mittaisen liikkeen jälkeen

Käytyään 400–500 dollarin vaihteluvälillä yli kahden vuoden ajan, Lockheed Martinin osake nousi viime kuussa kyseisen vaihteluvälin yläpuolelle sen jälkeen, kun yhtiö julkisti Q2-tulonsa.



TradingView:n LMT-kaavio

Siitä lähtien vahva on osoittanut vahvaa nousuvauhtia kaikissa aikajaksoissa, vaikka se on kohtaamassa jonkin verran vastuskauppaa yli 550 dollaria. Näin ollen sijoittajilla, jotka jatkavat osakkeen nousua kuin joukko analyytikoita, on nyt kaksi vaihtoehtoa.



Ensinnäkin he voivat odottaa, että osakkeet palaavat hieman enemmän ja ostaa sen lähellä 520 dollarin tasoa. Toiseksi he voivat ostaa osakkeita, jos sen päivittäinen sulkeminen ylittää 550 dollaria.

Osakkeen laskevan näkemyksen omaavien sijoittajien on pidättäydyttävä avaamasta lyhyttä positiota, ellei se ala osoittamaan heikkoutta, mikä tulee selväksi, jos se putoaa alle 50 päivän liukuvan keskiarvon tai 25 päivän Donchian-kanavansa alemman kaistan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.