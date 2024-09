TikTok vetää Lite Rewards -ohjelman pysyvästi pois EU:sta turvallisuussyistä

TikTok on suostunut poistamaan Lite Rewards -ohjelmansa pysyvästi Euroopan unionista vastauksena EU:n komission esittämiin huolenaiheisiin.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Tämä digitaalipalvelulain (DSA) nojalla tehty päätös korostaa digitaalisten alustojen kasvavaa valvontaa erityisesti käyttäjien, erityisesti lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin osalta.

Huhtikuussa 2024 EU:n komissio aloitti TikTokia vastaan muodollisen menettelyn, joka keskittyy sen “Task and Reward Program” -ohjelmaan, TikTok Lite -sovellukseen, joka on Espanjassa ja Ranskassa lanseerattu pääsovelluksen kevyempi versio.

Ohjelma antoi käyttäjille mahdollisuuden ansaita pisteitä suorittamalla tehtäviä, kuten katsomalla videoita ja tykkäämällä sisällöstä.

Komissio oli huolissaan siitä, että tämä ohjelma saattaisi rikkoa DSA:n 34 ja 35 artiklaa, erityisesti mitä tulee fyysisten ja henkisten riskien ennakkoarvioinnin puutteeseen, alustan riippuvuutta aiheuttavaan luonteeseen ja tehokkaiden riskinhallintatoimenpiteiden puuttumiseen.

Huoli lasten turvallisuudesta

Copy link to section

Yksi tärkeimmistä ongelmista oli epäilty tehokkaiden iänvarmistusmekanismien puute TikTokin kautta, mikä herätti hälytyksiä mahdollisista vaikutuksista lapsiin.

DSA:n noudattamiseksi TikTok on sitoutunut poistamaan Lite Rewards -ohjelman pysyvästi EU:sta ja suostunut olemaan käynnistämättä vastaavaa ohjelmaa, joka voisi kiertää tämän eron.

TikTokin antamat sitoumukset ovat oikeudellisesti sitovia, ja mikä tahansa rikkomus merkitsisi välittömästi DSA:n rikkomista, josta seuraa sakkoja.

EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton korosti tämän päätöksen merkitystä ja korosti tällaisten ohjelmien riippuvuutta aiheuttavaa potentiaalia ja tarvetta suojella nuorten eurooppalaisten “aivoaikaa”.

DSA, joka tuli voimaan kaikille verkkoalustoille EU:ssa 17.2.2024, pyrkii varmistamaan turvallisemman digitaalisen tilan.

TikTok-menettely on ensimmäinen DSA:n nojalla päätetty tapaus, ja se on ensimmäinen kerta, kun EU:n komissio on hyväksynyt sitoumuksia nimetyltä verkkoalustalta, jota vastaan se oli aloittanut muodollisen menettelyn.

Jatkuva TikTokin käytäntöjen valvonta

Copy link to section

EU:n komission helmikuussa 2024 käynnistämä erillinen oikeudenkäynti TikTokia vastaan on edelleen kesken.

Menettelyssä arvioidaan, onko TikTok rikkonut alaikäisten suojeluun, mainonnan läpinäkyvyyteen, tutkijoiden tiedonsaantiin sekä riippuvuutta aiheuttavan suunnittelun ja haitallisen sisällön riskienhallintaan liittyviä säännöksiä.

Yhdysvaltain hallitus nosti oikeudenkäynnin TikTokia ja sen emoyhtiötä ByteDancea vastaan elokuussa 2024.

Oikeusjuttu väittää COPPA-lain (Children’s Online Privacy Protection Act) laajoista rikkomuksista.

Länsimaiden hallitukset ovat myös ilmaisseet huomattavan huolensa ByteDancen yhteyksistä Kiinan kommunistiseen puolueeseen, mikä on johtanut sovelluksen kieltämiseen virallisilla laitteilla.

Maaliskuussa 2024 Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lain, joka pakotti ByteDancen luopumaan sosiaalisen median alustasta tai kohtaa täydellinen kielto Yhdysvalloissa.

Tämä lainsäädännöllinen paine korostaa TikTokin maailmanlaajuista valvontaa tietosuoja- ja turvallisuusnäkökohtien suhteen.

TikTokin päätös poistaa Lite Rewards -ohjelma EU:sta on merkittävä askel kohti lainsäädännöllisten odotusten mukaistamista ja turvallisuusongelmien ratkaisemista.

Viimeisin kehitys on ennakkotapaus sille, kuinka digitaalisten alustojen on ehkä mukautettava käytäntöjään tiukkojen säädösten mukaisiksi, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjiä, erityisesti nuorempia väestöryhmiä. Muutos heijastaa myös laajempaa trendiä lisätä teknologiajättien valvontaa maailmanlaajuisesti, mikä korostaa vastuullisten digitaalisten käytäntöjen merkitystä käyttäjien hyvinvoinnin turvaamisessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.