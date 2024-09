BofA päivittää Apollo Globalin osakkeita dramaattisen 20 %:n pudotuksen jälkeen tässä kuussa: Pitäisikö sinun harkita ostamista?

Elokuun 5. päivänä Bank of America päivitti Apollo Global Managementin “Buy”:ksi “neutraalista” sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet ovat pudonneet merkittävästi 20 % kuun alusta.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

BofA:n analyytikot selittivät tämän laskun odotettua heikomman toisen vuosineljänneksen tuloksen sekä laajempien markkinapaineiden, mukaan lukien heikkojen taloustietojen ja alhaisempien korkonäkymien, seurauksena.

Apollo Global Q2 -tuloskatsaus

Copy link to section

Apollo Global Managementin toisen vuosineljänneksen taloudellinen tulos jäi Wall Streetin odotuksista, ja raportoitu ei-GAAP-osakekohtainen tulos oli 1,64 dollaria ja 0,11 dollaria poissa arvioista.

Tämä taantuma johtui pääosin Athene-vakuutusyksikön tuottojen laskusta huolimatta ennätyksellisistä palkkiotuloksista ja varainhoitoyksikön vahvasta vauhdista.

Tämän vuosineljänneksen kokonaisliikevaihto oli 6,02 miljardia dollaria, mikä merkitsee merkittävää 56,1 prosentin laskua vuodentakaiseen verrattuna.

Huolimatta toisen vuosineljänneksen tuloksen laskusta Apollo Globalin perusliiketoiminta on edelleen vahvaa. Hallinnoitavat varat olivat 30. kesäkuuta 2024 yhteensä 696 miljardia dollaria, kun ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli 671 miljardia dollaria, mikä johtui suurelta osin 39 miljardin dollarin tulovirrasta kyseisenä ajanjaksona.

Tämä kasvu toisella vuosineljänneksellä sisältää vahvat 144 miljardin dollarin tulot viimeisen 12 kuukauden ajalta kesäkuun 30. lopussa. Palkkiotuotot kasvoivat 516 miljoonaan dollariin ensimmäisen vuosineljänneksen 462 miljoonasta dollarista korkeampien hallinnointipalkkioiden tukemana.

Athene-haaste

Copy link to section

Apollon viimeaikaista suorituskykyä on vaikeuttanut merkittävästi sen Athene-annuiteettiliiketoiminta, jonka voitot putosivat 11 % vuodentakaisesta 710 miljoonaan dollariin.

Lasku johtui ensisijaisesti vaihtoehtoisten sijoitusten tuottojen laskusta.

Tästä huolimatta Athene houkuttelee edelleen huomattavaa pääomaa ja turvaa 6 miljardia dollaria strategian toiseen vaiheeseen, joka täydentää sen ensisijaista toimintaa.

Segmentti on edelleen elintärkeä, vaikka se kohtaa haasteita, etenkin kun nettoero on pienentynyt toisella vuosineljänneksellä, mikä kuvastaa dynaamista ja haastavaa maisemaa.

Houkutteleva hinta-voitto-kasvusuhde

Copy link to section

Välittömän taloustilanteen lisäksi Apollo Global tehostaa aktiivisesti omaisuudenhoitoliiketoimintaansa ja laajentaa yksityistä varallisuuskanavaansa.

Analyytikot ovat korostaneet Apollon houkuttelevaa hinta-voittokasvu (PEG) -suhdetta alle 1:n, mikä asettaa sen suotuisasti varainhoitosektorille. Odotus tulla S&P 500 -indeksiin on mahdollinen katalysaattori, joka voi entisestään vahvistaa osakkeen houkuttelevuutta sijoittajille.

Osakkeen äskettäinen lasku on myös tehnyt sen arvosta houkuttelevaksi, sillä termiini PE-suhde on 13,4, mikä kuvastaa diskontattua arvostusta suhteessa sen pitkän aikavälin tuloskasvuun, jonka odotetaan olevan 15-20 %.

Apollon tuleva sijoittajapäivä, joka on suunniteltu pidettäväksi 1. lokakuuta, voi olla erityisen merkittävä, koska se voi paljastaa uusia strategisia suunnitelmia ja mahdollisesti katalysoida osakkeen elpymistä.

Kun olemme selailleet Apollo Globalin viimeaikaisia taloudellisia mullistuksia, on selvää, että vaikka lähimenneisyys on ollut haastavaa, taustalla olevat liiketoiminta- ja strategiset aloitteet lupaavat elpymistä ja kasvua.

Nyt, kun ymmärrämme perusteet syvemmin, siirrytään siihen, mitä kaavioilla on sanottavaa osakkeen hintakehityksestä.

Onko pitkän aikavälin nousutrendi loppumassa?

Copy link to section

Apollo on ollut yksi parhaiten menestyneistä finanssisektorin osakkeista vuodesta 2016 lähtien, ja se on tuottanut kymmenkertaisen tuoton (sisältäen osingot) sijoittajilleen tuona aikana.

TradingView:n APO-kaavio

Osake oli yli kaksinkertaistunut lokakuun 2023 alimmillaan tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä, mutta tämä viimeaikainen lasku olisi saattanut lopettaa tämän nousutrendin ainakin keskipitkällä aikavälillä.

28 päivän suhteellinen voimaindeksi on kääntynyt jyrkästi alemmas ja kaikki keskipitkän aikavälin trendi-indikaattorit ovat kääntyneet negatiivisiksi. Ottaen huomioon, että sijoittajien, jotka pitävät tätä laskua ostomahdollisuutena, on odotettava ennen uusien pitkien positioiden aloittamista.



Ensimmäiset merkit vakaudesta näkyvät vasta, jos osake alkaa käydä kauppaa yli 100 päivän liukuvan keskiarvon ja MACD (12,26,9) -indikaattori muuttuu vihreäksi. Ellei näin tapahdu, mahdollisuudet sen putoamiseen säilyvät.



Lyhyen aikavälin kauppiaiden, joilla on laskeva näkymä, tulisi yrittää aloittaa lyhyt positio lähempänä 105 dollaria, ja stop-loss on osakkeen 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, joka on tällä hetkellä 114,75 dollarissa. Jos laskutrendi jatkuu, osake voi pudota keskipitkän aikavälin alimmilleen lähellä 78 dollaria, jolloin voit kirjata voittoja.





Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.