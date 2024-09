Pitäisikö sinun ostaa Cadence viimeaikaisen 23 prosentin pudotuksen jälkeen? Piper Sandler ajattelee niin

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) on kokenut huomattavan laskusuhdanteen viime aikoina, pudoten yli 23 % viimeisen kuukauden aikana, mutta Piper Sandlerin analyytikot näkevät tämän mahdollisuutena.

Analyytikot ovat edelleen optimistisia

Päivittämällä osakkeen neutraalista ylipainoiseksi, he ovat pitäneet nousevan 318 dollarin hintatavoitteen, mikä viittaa mahdolliseen 25 prosentin nousuun.

Tämä näkemys perustuu suurelta osin uskomukseen, että äskettäinen lasku tarjoaa tuottoisen sisääntulokohdan vahvaan ohjelmistoomaisuuteen puolijohdesektorilla.

Piper Sandlerin analyytikko Clarke Jeffries korosti, että huolimatta heikosta Q2:n tuloksesta, joka vaikutti tähän laskuun – laajemman alan epävarmuuden keskellä – yhtiö on valmis elpymään.

Jeffries viittasi erityisiin haasteisiin, kuten meneillään olevaan todentamistekniikoiden siirtymiseen ja Kiinan markkinoiden aiheuttamiin paineisiin, mutta on kuitenkin optimistinen Verification-toimitusten lisääntymisen ja myöhempien taloudellisten parannusten suhteen tulevilla vuosineljänneksillä.

Bairdin analyytikot vahvistivat liian äskettäin luottamuksensa Cadenceen säilyttäen Outperform-luokituksen, mutta muuttaen hieman hintatavoitettaan 341 dollarista 338 dollariin toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen.

He katsoivat tämän pienen oikaisun johtuvan odotusten uudelleenkalibroinnista, mutta ennakoivat vahvempia arvioiden tarkistuksia 25. tilikaudella, mikä voisi viedä osaketta eteenpäin.

Cadencen Q2-tulos

Tätä mielialaa tukee Cadencen toisen vuosineljänneksen tulos, jossa se ylitti odotukset: ei-GAAP EPS oli 1,28 dollaria, 0,05 dollarilla arvioituja parempi, ja 1,06 miljardin dollarin liikevaihto, joka ylitti ennusteet 20 miljoonalla dollarilla.

Yritys on hyötynyt vahvasta kysynnästä tekoäly-, hyperscale- ja autoteollisuudessa, mikä on vahvistanut sen taloudellista asemaa.

Tarkasteltaessa Cadencen taloudellista tilannetta laajemmin, yhtiö raportoi kestävästä toisesta vuosineljänneksestä 6,0 miljardin dollarin tilauskannan kanssa, mikä osoitti sen tarjonnan vahvaa jatkuvaa kysyntää.

Vuoden 2024 finanssinäkymät näyttävät lupaavilta, sillä ennustetut tuotot vaihtelevat 4,60–4,66 miljardiin dollariin ja ei-GAAP-toimintamarginaalien odotetaan olevan 41,7–43,3 prosenttia.

Tulevilla vuosineljänneksillä Cadence odottaa ansaitsevansa 1,165–1,195 miljardin dollarin liikevaihtoa. He myös odottavat säilyttävänsä vahvan ei-GAAP-osakekohtaisen tuloksen, mikä korostaa heidän kykyään menestyä taloudellisesti hyvin, vaikka markkinat ovat arvaamattomia.

Viimeaikainen hankinta ja kilpailukykyinen vallihauta

Cadencen perustoimintoihin syvemmälle syvemmälle tullessaan yhtiön osaamista EDA-sektorilla vahvistavat merkittävästi sen innovatiiviset tuotetarjoukset ja strategiset hankinnat, kuten äskettäinen BETA CAE -järjestelmien hankinta.

Tämä hankinta paitsi monipuolistaa Cadencen simulaatiovalikoimaa myös lisää sen jalanjälkeä useilla kriittisillä sektoreilla, mukaan lukien autoteollisuus ja ilmailu, mikä saattaa lisätä 40 miljoonan dollarin tuloja 24:lle tilikaudelle.

Tällaiset strategiset liikkeet ovat keskeisiä, kun Cadence hyödyntää kasvavia vaatimuksia tekoälypohjaisilla puolijohdemarkkinoilla hyödyntäen Cadence.AI-valikoimaansa ja seuraavan sukupolven laitteistojärjestelmiä, kuten Palladium Z3 ja Protium X3, jotka asettavat uusia standardeja todentamisessa ja suorituskyvyssä.

Liiketoimintanäkymät ovat edelleen optimistiset, kun Cadence vahvistaa edelleen johtoasemaansa todentamisessa.

Sen suurten kumppanuusratkaisujen ja tuoteinnovaatioiden odotetaan lisäävän suorituskykyä ja suorituskykyä, mikä on ratkaisevan tärkeää tekoälysirun suunnittelussa.

Nämä edistysaskeleet asettavat Cadencen suotuisasti dynaamiseen puolijohdeteollisuuteen, ja sen odotetaan kasvavan merkittävästi, koska avaintoimijoiden T&K-kulutus on kasvanut AI:lla ja muilla nopeasti kasvavilla aloilla.

Arvostuksen kannalta katsottuna osakekurssien äskettäisestä laskusta huolimatta termiini P/E-suhteella 42 Cadence käy edelleen ylikurssilla verrattuna muihin, mikä kuvastaa sen tulevan kasvun suuria odotuksia.

Nämä näkökohdat mielessämme siirrymme nyt tekniseen analyysiin tutkiaksemme, mitä kaaviot viittaavat Cadencen osakekurssien kehitykseen, erityisesti viimeaikaisten markkinoiden liikkeiden ja analyytikoiden päivitysten valossa.

Tämä analyysi tarjoaa toisen linssin, jonka avulla voidaan arvioida mahdollisia investointimahdollisuuksia Cadencessa, kun se jatkaa innovointia ja johtaa puolijohteiden suunnitteluun.

Pitkän aikavälin nousutrendi pysyy ennallaan

Cadencen osake on ollut merkittävä menestys puolijohdealalla, ja se on kuusinkertaistunut vuoden 2020 alimmillaan viimeisten neljän vuoden aikana.

Mikä tekee tästä suorituskyvystä todella merkittävän, on se, että osake on osoittanut paljon alhaisempaa volatiliteettia kuin sen vertaiset puolijohdeteollisuudessa, joka on erittäin syklinen.







TradingView:n CDNS-kaavio

Vaikka osake on kokenut laskuvauhdin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sen pitkän aikavälin nousutrendi pysyy ennallaan, joten nykyisten osakkeenomistajien, jotka ovat ostaneet osakkeen halvemmalla, ei tarvitse paniikkia.

Osake sai äskettäin tukea yli 38,2 %:n Fibonacci-retracementin vuoden 2020 alimmillaan ja tämän vuoden korkeimmillaan noin 241 dollarilla.

Sijoittajat, jotka ovat nousseet osakkeista, kuten analyytikot, voivat ostaa sen lähellä 250 dollaria ja stop loss 38,2 % Fibonacci retracement hintaan 222 dollaria.

Sijoittajien, jotka ovat laskevassa osakkeessa, mutta jotka eivät ole vielä aloittaneet lyhyttä positiota, on pidättäydyttävä tekemästä sitä nykyisellä tasolla, koska osake on viime aikoina kokenut dramaattisen laskun ja päivittäisten kaavioiden suhteellinen voimaindeksi on saavuttanut ylimyydyt tasot.



Uusi lyhyt positio tulee ottaa huomioon vain, jos osake pomppii takaisin yli 280 dollariin tai jos se putoaa alle 223 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.