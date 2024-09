Googlen kartellipäätös vetää yhtäläisyyksiä Microsoftin 25 vuotta vanhaan tapaukseen: Näin

Yhdysvaltalaisen tuomarin Amit Mehtan merkittävä päätös on päättänyt, että Googlella on monopoli Internet-hakumarkkinoilla, mikä muistuttaa historiallista Microsoftia vastaan nostettua kartellitapausta. Tämä tuomio on ollut keskeinen hetki suurten teknologiayritysten ja niiden markkinakäytäntöjen jatkuvassa tarkastelussa.

Yhdysvaltain hallituksen vuonna 2020 käynnistämä tapaus syytti Googlea hallitsevan asemansa hakumarkkinoilla luomalla valtavia esteitä markkinoille pääsylle ja palautemekanismeja, jotka vahvistivat sen asemaa.

Tuomari Mehtan 300-sivuinen tuomio totesi Googlen rikkovan Sherman-lain 2 pykälää, joka kieltää monopolistiset käytännöt.

Vertailu Microsoftin vuoden 1999 kilpailuoikeuden tapaukseen

Päätös vetää selkeitä yhtäläisyyksiä Microsoftia vastaan vuonna 1999 nostetun kilpailuoikeuden kanssa, jossa ohjelmistojättiläisen havaittiin käyttäneen Windows-käyttöjärjestelmää tukahduttaakseen kilpailevien selainten, kuten Netscape Navigatorin, kanssa. Vuonna 2001 sovittu sovinto velvoitti Microsoftin lopettamaan kilpailijoiden asettamista epäedulliseen asemaan PC-sopimuksissa.

Tuomari Mehta korosti samankaltaisuutta siinä, miten molemmat yhtiöt hyödynsivät hallitsevaa markkina-asemaansa. Hän huomautti, että aivan kuten Microsoftin sopimukset rajoittivat Navigatorin markkinaosuutta, Googlen jakelusopimukset ovat rajoittaneet sen kilpailijoiden hakumääriä ja siten suojelleet Googlen markkinaosuutta.

Keskeinen osa Googlen strategiaa, kuten tuomiossa todetaan, on “oletusvoima”. Googlen Applen ja Samsungin kanssa tekemät sopimukset, jotka maksavat miljardeja dollareita vuosittain, varmistavat, että Google pysyy oletushakukoneena näissä suosituissa laitteissa, mikä rajoittaa merkittävästi käyttäjien siirtymistä kilpaileviin hakukoneisiin.

Vaikutukset Googlen liiketoimintatapoihin

Syyskuun 4. päivälle suunniteltu erillinen kokeilu määrittää Googlelle kohdistuvat rangaistukset tai korjauskeinot. Tämän kokeilujakson aikana Googlella on mahdollisuus valittaa, prosessi, joka voi kestää yli kaksi vuotta, kuten Microsoftin valitus ja myöhempi sovittelu Department of Justice (DOJ) kanssa.

Oikeusasiantuntijat ehdottavat, että tuomioistuin voisi valtuuttaa Googlen irtisanomaan tietyt yksinoikeussopimukset ja helpottamaan käyttäjien pääsyä muihin hakukoneisiin. Vaikka taloudelliset seuraamukset ovat mahdollisia, suurempi riski Googlelle piilee mahdollisissa muutoksissa sen liiketoimintatapoihin, jotka voivat vaikuttaa sen kannattavuuteen. Esimerkiksi oletushakutilan menettäminen älypuhelimissa voi johtaa Googlen ydinhakuliiketoiminnan merkittävään vähenemiseen.

Toisella vuosineljänneksellä “Google Search & Other” tuotti 48,5 miljardia dollaria, mikä on 57 % Alphabetin kokonaistuloista. Kaikilla pakollisilla muutoksilla voi siten olla syvällinen vaikutus yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Tekoälyn rooli kilpailussa

Puolustuksessaan Google todennäköisesti väittää, että kilpailuympäristö on kehittynyt tekoälyn (AI) myötä. Tämä uusi dynamiikka ei ollut läsnä, kun DOJ jätti ensimmäisen oikeusjutun. Google saattaa esitellä todisteita siitä, kuinka tekoälykehitys on kiristänyt kilpailua, minkä se on pyrkinyt minimoimaan tekoälyyn perustuvien palveluiden, kuten OpenAI:n ChatGPT:n, nousun seurauksena.

Federal Trade Commissionin entinen pääteknologi Neil Chilson totesi, että tekoäly voi todellakin häiritä Googlen määräävää markkina-asemaa. Hän ehdotti, että vaikka tuomioistuimen markkinoiden määritelmä tällä hetkellä koskee Googlea, haku- ja mainontateknologiat voivat aiheuttaa merkittävää kilpailua.

Epävarmuus sijoittajille ja mahdollisille tuloksille

Päätöksen jälkeen Googlen osakkeet laskivat hieman, mikä heijasti laajempia markkinatrendejä eikä suoraa vastausta tuomioon. Sijoittajat ovat edelleen varovaisia, koska tuomari Mehta ei hahmotellut mahdollisia korjauskeinoja, mikä jätti merkittävän epävarmuuden.

Asiantuntijat uskovat, että vaikka Googlen hajoaminen on epätodennäköistä, sen liiketoimintamalliin saattaa olla tulossa muutoksia. Toisin kuin Microsoftin tapauksessa, jossa erilliset liiketoimintalinjat voitaisiin erottaa, Googlen integroidut palvelut tarjoavat monimutkaisemman skenaarion mahdolliselle myynnille.

Tulevan oikeudenkäynnin odotetaan selventävän näitä kysymyksiä. Bill Baer, FTC:n ja DOJ:n kilpailunrajoitusten osastojen entinen johtaja, ilmoitti, että Microsoftin tapauksen ennakkotapaus vahvistaa argumenttia Googlea vastaan. Yksityiskohdat siitä, mitä DOJ pyrkii ja mitä tuomari hyväksyy, ovat edelleen epävarmoja.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.