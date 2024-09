Upstart Holdings hyppää yli 45 %, kun Q2-tulos ylitti arviot, Citi-päivitys: Pitäisikö sinun ostaa?

Vaikuttavan toisen vuosineljänneksen tulosraportin jälkeen Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) on nähnyt merkittävän muutoksen analyytikoiden käsityksissä.

Huomionarvoista on, että Citi nosti yrityksen “Myy/Suuri riski” -kategoriaan “Neutraali/Suuri riski” ja nosti samalla hintatavoitteensa 15 dollarista 33 dollariin.

Tämä oikaisu heijastaa parantuneita näkymiä, jotka perustuvat useisiin tekijöihin, mukaan lukien parantunut muuntokerroin ja makrotaloudellisten muuttujien pienempi vaikutus luottotappioihin.

Samaan aikaan Piper Sandler säilytti “neutraalin” luokituksen, mutta nosti hintatavoitteensa 31 dollariin 28 dollarista, mikä viittaa varovaiseen mutta optimistiseen näkemykseen Upstartin lähiajan näkymistä.

Osake nousi nousuun Q2:n tuloksen jälkeen

Analyytikkoluokitusten positiiviset muutokset seurasivat tiiviisti Q2-tulosten julkistamista, mikä johti Upstartin osakekurssin dramaattiseen nousuun.

Aluksi osakkeet nousivat yli 25 % markkinoiden avautuessa ja ovat jatkaneet nousuaan, tällä hetkellä yli 45 %.

Q2:n tuloskatsaus

Upstart raportoi toisen vuosineljänneksen ei-GAAP-esitetyksi -0,17 dollaria, mikä ylitti odotukset 0,22 dollarilla, ja liikevaihto oli 128 miljoonaa dollaria, mikä myös ylitti ennusteet 3,47 miljoonalla dollarilla.

Huolimatta liikevaihdon 5,7 prosentin vuosittaisesta laskusta, nämä tulokset osoittavat merkittävää parannusta odotettuihin lukuihin verrattuna.

Yhtiö saavutti transaktiovolyymin 143 900 lainalla, joiden vaihtokurssi on vahva 15 %, mikä merkitsee huomattavaa nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Taloudelliset tulokset paljastivat myös joitain haasteita, sillä nettotulon menetys kasvoi 54,5 miljoonaan dollariin edellisen vuoden vastaavan neljänneksen 28,2 miljoonasta dollarista.

Toimintamittarit tarjoavat kuitenkin ristiriitaisen näkemyksen; Samalla kun toimintatulot ja nettotulot laskivat, maksutulo oli 76,1 miljoonaa dollaria 58 prosentin marginaalilla.

AI-edistykset ja taloudelliset näkymät

Toimitusjohtaja Dave Girouard korosti Upstartin tekoälymallin merkittäviä edistysaskeleita ja toiminnan tehokkuutta avaintekijöinä vuosineljänneksen tuloksen takana.

Yhtiön tekoälyyn perustuva lainausalusta houkuttelee ja pitää edelleen lainakumppaneita, mikä on keskeinen osa sen liiketoimintamallia, joka hyödyntää teknologiaa virtaviivaistaakseen henkilökohtaisen lainaprosessin.

Tulevaisuudessa Upstart tarjosi optimistiset taloudelliset näkymät kolmannelle vuosineljännekselle ja ennusti noin 150 miljoonan dollarin liikevaihtoa 135,33 miljoonan dollarin konsensuksesta.

Tätä ennustetta tukevat ennakoidut palkkiotuotot ja odotettu positiivinen käyttökate neljännellä vuosineljänneksellä, mikä viittaa luottamukseen liikevaihdon jatkuvaan kasvuun ja potentiaaliseen kannattavuuteen.

Markkina- ja talousvaikutukset

Positiiviset näkymät ja tulos syntyvät vaihtelevien suhdanneindikaattoreiden ja haastavan makrotalouden ympäristön taustalla.

Upstart Macro -indeksi, joka arvioi makrotaloudellisia vaikutuksia luottotappioihin analyytikoiden kommenttien ohella, viittaa varovaiseen optimismiin, mutta korostaa jatkuvan positiivisen trendin tarvetta, ennen kuin nousevammat näkymät voidaan luottaa.

Arvostuskysymykset ja pitkän aikavälin näkymät

Lupaavista näkymistä huolimatta jotkin analyytikot ilmaisivat huolensa arvonmäärityksestä ja korostivat erityisesti yhtiön korkeaa käyttökateprosenttia, useita ja merkittäviä velkaantumisasteita.

Upstartin keskittyminen tekoälyn integrointiin tarkempien riskiarvioiden ja parempien lainaehtojen saavuttamiseksi on osoitus sen uraauurtavasta roolista laina-alan muuttamisessa.

Jatkuva tarve hallita velkaa ja liikkua vaihtelevassa talousmaisemassa asettaa kuitenkin merkittäviä haasteita, jotka voivat vaikuttaa sen pitkän aikavälin kasvuun ja markkina-asemaan.

Tutustuttuamme Upstartin taloudellisen tilanteen, markkina-aseman ja laajempien taloudellisten vaikutusten monimutkaisuuteen siirrymme nyt toiseen sijoitusanalyysimme keskeiseen näkökohtaan.

Siirretään huomiomme teknisiin kaavioihin selvittääksemme osakkeen hintaradan.

Tämä tekninen tutkimus täydentää perusanalyysiämme ja tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen Upstartin mahdollisuuksista sijoitusmahdollisuutena fintech-sektorille.

Upstartista tuli osakemarkkinoiden suosikki heti joulukuussa 2020 tapahtuneen listautumisannin jälkeen, kun sen osakkeet nousivat yli 400 dollariin.

Tämä jännitys oli kuitenkin lyhytaikainen, koska osake romahti nopeasti pian sen jälkeen ja menetti yli 95 % arvostaan vuoden 2023 alkuun mennessä.

Sitten se näki jälleen nopean nousun alle 12 dollarista yli 70 dollariin elokuuhun 2023 mennessä, mitä seurasi jälleen alle 20 dollarin romahdus pian sen jälkeen. Siitä lähtien se on kuitenkin säännöllisesti löytänyt tukea lähellä 20,60 dollarin tasoa ja vastusta yli 37 dollaria.



Voimakas nousuvauhti, mutta välitön vastus lähellä

Koska osake jatkaa nopeaa nousuaan tänään, sijoittajien on kiinnitettävä huomiota siihen, miten se käyttäytyy noin 35,1 dollarin paikkeilla, mikä on 61,8 %:n Fibonacci-retracement-taso edellisestä swing-matalasta ja -korkeudesta.

Lisäksi heidän tulisi myös huomioida, kuinka se käyttäytyy keskipitkän aikavälin vastustustasonsa yli 37 dollarin ympärillä.





TradingView:n UPST-kaavio



Vain jos se ylittää nämä kaksi tasoa ja antaa viikoittaisen sulkemisen niiden yläpuolelle, voidaan turvallisesti sanoa, että osake on siirtynyt uuteen nousutrendiin ja uusia pitkiä positioita voidaan aloittaa.



Sijoittajilla, joilla on edelleen laskeva näkymät osakkeista, on tällä hetkellä matalariskinen merkintä.

Muista kuitenkin, että tämä merkintä on pieni riski vain siksi, että stop loss -taso 38,10 dollarissa on lähellä sitä, missä osakkeella nyt käydään kauppaa, ja sillä on korkea volatiliteetti nousun suuntaan, mikä voi olla korkea riski.



Jos osake kohtaa taas vastusta noin 37 dollaria ja vauhti muuttuu, se voi laskea 21 dollarin tasolle tulevina viikkoina tai kuukausina, jolloin voit kirjata voittoja.





Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.