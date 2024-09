Varmista, että osakekurssi ylimyyty ennen tulosta

Entainin (LON: ENT) osakekurssi on ollut tänä vuonna jyrkän myynnin alla, mikä tekee siitä yhden huonoimmin menestyneistä FTSE 100 -indeksissä. Se putosi alimmilleen 528p:iin torstaina, mikä on alhaisin heilahdus vuosiin. Se on pudonnut yli 78 prosenttia vuoden 2021 korkeimmasta pisteestä.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Entain on pudonnut lähes 50 % tänä vuonna, kun taas DraftKings on vetäytynyt alle 1 %, kun taas Flutter Entertainment (FLUT) on kasvanut noin 10 % tänä vuonna.

Entainin liiketoiminta on ollut paineen alla

Copy link to section

Urheiluvedonlyönti- ja online-peliala kukoisti pandemian aikana, kun miljoonat käyttäjät osallistuivat stimulaatiotarkistuksiinsa.

Tuolloin Entain oli yksi alan kuumimmista yrityksistä tuotemerkkiperheensä, mukaan lukien Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin ja PartyPoker, ansiosta.

Tämän seurauksena MGM ja DraftKings tekivät suuren tarjouksen, jonka mukaan yrityksen arvo oli yli 11 miljardia puntaa. Entain, joka tunnettiin aiemmin nimellä GVC Holdings, hylkäsi tarjouksen ja huomautti, että se aliarvioi sen vakavasti.

Osoittautuu, että Entain oli väärässä, koska sen osakkeet ovat pudonneet ja arvioivat sen arvoksi yli 3 miljardia puntaa. Sen liikevaihdon kasvu on pysähtynyt, kilpailu on kiristynyt ja yritys on joutunut maksamaan valtavia sakkoja.

Entain on yksi monista pandemian voittajista, jotka ovat kamppailleet. Jotkut muista nimistä ovat fintech-yrityksiä, kuten PayPal ja Block, ja telelääketieteen yrityksiä, kuten Teladoc Health.

Kerää tuloja eteenpäin

Copy link to section

Tuoreimmat vuositulokset osoittivat, että Entainin nettopelitulot kasvoivat 11 prosenttia vuonna 2023 4,7 miljardiin puntaa, kun taas sen bruttovoitto nousi 2,9 miljardiin puntaa. Yhtiö teki kuitenkin suuren yli 878 miljoonan punnan tappion.

Tämä tappio johtui siitä, että yritys suostui maksamaan 585 miljoonaa puntaa HM Revenue & Customs -divisioonan nostaman tapauksen ratkaisemiseksi. Tapaus väitti, että yritys ei toteuttanut riittävästi toimenpiteitä korruption estämiseksi Turkissa.

Samaan aikaan yhtiö julkisti huhtikuussa kauppaselvityksensä, joka osoitti, että sen liiketoiminta ei kasvanut odotusten mukaisesti. Sen pelien kokonaistuotot kasvoivat 6 % nykyisellä valuutalla, kun taas sen liiketoiminta ilman Yhdysvaltoja laski 2 %. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa sen NGR laski 7 prosenttia, kun taas sen kansainvälinen nousi 8 prosenttia.

Siksi Entainin osakekurssi on valokeilassa torstaina, kun se julkaisee taloudellisen tuloksensa. Lausunnossaan yhtiö todennäköisesti korostaa joitain toimenpiteitä, joita se toteuttaa kääntääkseen vaikeuksissa olevan brändinsä.

Muutama kuukausi sitten kerrottiin, että yritys oli palkannut Moelisin neuvomaan joidenkin sen kansainvälisten huippubrändien, kuten BetCityn, Enlabsin, CrystalBetin ja Enlabsin, mahdollisessa myynnissä. Tällainen myynti yksinkertaistaisi yritystä, alentaisi kustannuksia ja johtaisi mahdollisesti erityiseen osinkoon sijoittajille.

Se merkitsisi myös loppua yrityksen yritysostohistorialle, joka teki siitä yhden urheiluvedonlyönti- ja uhkapeliteollisuuden suurimmista toimijoista.

Entainilla on myös muita haasteita yhdellä tärkeistä markkinoistaan: Yhdysvalloissa. Sen päätoimiala on suuri osuus BetMGM:stä, yhtiöstä, joka pyrkii kilpailemaan DraftKingsin ja Flutter Entertainmentin omistaman Fanduelin kaltaisten kanssa.

Haasteena on, että BetMGM on rahanpolttolaitos, joka odottaa menettävänsä yli 240 miljoonaa dollaria, kun johto näkee sen käyttökatteen olevan 500 miljoonaa dollaria vuonna 2026.

Entainin haasteena on, että se kilpailee paljon suurempien yritysten kanssa, joilla on runsaasti käteistä ja omaa pääomaa. Vaikka online-vedonlyönti Yhdysvalloissa nousi 11 miljardiin dollariin vuonna 2023, suurin osa tästä tuli DraftKingsilta ja FanDuelilta, jotka tienastivat yli 7 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain valloitus tulee olemaan kallis yritys, joka kuluttaa Entainin taseesta huomattavan määrän käteistä. Itse asiassa Evoke, joka tunnettiin aiemmin nimellä 888 Holdings, poistui Yhdysvalloista väittäen, että kustannukset olivat kohtuuttomat.

Onko Entain hyvä osake?

Copy link to section

Laajempi vedonlyönti- ja online-uhkapelialalla ei mene hyvin, sillä useimmat alan osakkeet jäävät jälkeen laajemmista markkinoista. Listautumisensa Yhdysvaltoihin siirtänyt Flutter Entertainment on siirtynyt karhumarkkinoille, kun se laski 20 % huipustaan.

Samoin DraftKingsin osake on pudonnut yli 36 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta, kun merkkejä hidastumisesta ilmaantuu.

Teknisesti Entain-osakkeen hinta näyttää olevan melko halpa. Se pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastinen oskillaattori ja suhteellinen voimaindeksi (RVI) ovat kaikki osoittaneet alaspäin.

Siksi on todennäköistä, että osake palautuu takaisin, kun uusi toimitusjohtaja Gavin Isaacs pyrkii toteuttamaan käännettä. Isaacs on alan veteraani yli 25 vuotta alalla.

Tästä syystä Entainin osakekurssi voi nousta elpymisen aikana yli 643 penniin, mikä on alhaisin heilahdus toukokuussa. Lisäksi Entain on tunnettu yritys, jolla on alan huippubrändejä ja joka toteuttaa käännettä hyvin/

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.