Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), johtava pilvisovellusten valvonta- ja tietoturvaalusta, on raportoinut vaikuttavasta toisen vuosineljänneksen tuloksesta, joka ylittää markkinoiden odotukset, mikä saa sijoittajat arvioimaan osakkeen potentiaalia uudelleen.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Datadog ilmoitti torstaina 0,43 dollarin ei-GAAP-esitetyksi vuoden 2024 toiselle neljännekselle, mikä ylitti analyytikoiden ennusteet 0,07 dollarilla.

Lisäksi yhtiö saavutti 645 miljoonan dollarin liikevaihtoa, mikä merkitsee vahvaa 26,7 prosentin kasvua edellisvuodesta ja ylitti ennusteet 19,9 miljoonalla dollarilla.

Yrityksen hyvä suorituskyky korostaa sen toiminnallista tehokkuutta: liiketoiminnan kassavirta oli 164 miljoonaa dollaria ja vapaa kassavirta 144 miljoonaa dollaria.

Tämä vahva taloudellinen esitys johti Datadogin osakekurssin huomattavaan 9 % nousuun tänään aukioloaikoina.

Datadogin taloudellista vakautta korostaa sen likviditeetti, sillä käteisvarat, pankkisaamiset ja jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit olivat yhteensä 3,0 miljardia dollaria 30.6.2024.

Yrityksen asiakaskunta, jonka vuotuinen toistuva tulo (ARR) oli 100 000 dollaria tai enemmän, kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta noin 3 390 asiakkaaseen.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Copy link to section

Datadog on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet tuleville vuosineljänneksille. Vuoden 2024 kolmannelle vuosineljännekselle yhtiö arvioi tuloja 660–664 miljoonan dollarin välillä ja odottaa ei-GAAP-nettotuottoa osaketta kohden 0,38–0,40 dollaria.

Datadog odottaa koko vuoden tuottojen olevan 2,62–2,63 miljardia dollaria, ja ei-GAAP-toiminnan tuottojen odotetaan olevan 620–630 miljoonaa dollaria.

Nämä ennusteet ylittävät yhtiön aiemmat ennusteet, jotka jaettiin Q1:n tulosjulkistuksen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Olivier Pomel antoi vuosineljänneksen menestyksen ansioksi poikkeuksellisen toteutuksen ja Datadogin monituotealustan laajenevan käyttöönoton.

Yrityksen sitoutuminen innovaatioihin esiteltiin DASH 2024 -käyttäjäkonferenssissa, jossa esiteltiin uusia tuotteita, kuten Agentless Scanning, Data Security ja Code Security.

Nämä parannukset vahvistavat Datadogin tietoturvatarjontaa ja vahvistavat sen johtajuutta pilvivalvonnassa.

Live Debugger -työkalun lanseeraus sekä LLM Observability- ja Kubernetes Autoscaling -ratkaisujen yleinen saatavuus ovat edelleen vahvistaneet Datadogin markkina-asemaa pilvivalvonnan edelläkävijänä.

tärkeimmät nimitykset johtoryhmässä

Copy link to section

Datadog on myös vahvistanut johtoryhmäänsä keskeisillä nimityksillä.

Yanbing Li on nimitetty Chief Product Officeriksi, joka tuo arvokasta kokemusta Googlelta, kun taas David Galloreese liittyy Chief People Officer -johtajaksi tuoden runsaasti asiantuntemusta Walmartilta.

Datadogin integroitu alusta tarjoaa kattavan valikoiman valvonta- ja tietoturvaratkaisuja, jotka erottavat sen kilpailijoista, kuten New Relic ja Dynatrace.

Tämä ainutlaatuinen paikannus antaa Datadogin vangita suuremman osan pilvipohjaisen valvonnan kasvavasta kysynnästä.

Teknologia-alan kilpailuympäristö vaatii kuitenkin jatkuvaa innovaatiota ja sopeutumista.

Datadogin kyky pysyä teknologisten muutosten edellä ja vastata asiakkaiden muuttuviin odotuksiin on ratkaisevan tärkeää sen kasvupolun ylläpitämisessä.

Arvostus

Copy link to section

Arvostuksen kannalta Datadogin termiinihinta-tulos-suhde (P/E), joka perustuu sen EPS-ohjeistuksen yläpäähän (1,66 dollaria FY24:lle), heijastaa palkkiota alan keskiarvoon verrattuna, mikä osoittaa vahvaa sijoittajien luottamusta.

Yhtiön hinta-myynti (P/S) -suhde kuitenkin viittaa tämänhetkiset liikevaihtoennusteet huomioiden preemioarvostukseen suhteessa historiallisiin keskiarvoihin.

Kun analysoimme Datadogin osakekehitystä, on ratkaisevan tärkeää seurata, onko nykyinen hintakaari linjassa sen vahvojen perustekijöiden kanssa.

Osakekurssin nousun jälkeen syyskuussa 2020 tapahtuneen listautumisannin jälkeen Datadogin osake oli huipussaan lähellä 200 dollaria marraskuussa 2021 ennen merkittävää laskua ja saavutti alimmillaan lähellä 62 dollaria viime vuoden alussa.

Viimeaikaiset toisen vuosineljänneksen tulokset voivat merkitä mahdollista käännekohtaa, mikä tekee Datadogista kiehtovan osakkeen katsottavaksi sekä pitkän että lyhyen aikavälin sijoittajille.

Yli 138 dollarin vastus on iso este

Copy link to section

Vaikka osake on sen jälkeen kaksinkertaistunut, se on kohdannut merkittävää vastustuskykyä, yli 138 dollaria vuoden 2024 alusta lähtien. Toinen huomioitava asia on, että osakkeen 100 päivän liukuva keskiarvo on ylittämässä 200 päivän liukuvaa keskiarvoa, mikä on mahdollinen signaali pitkän aikavälin laskutrendille.

TradingView:n DDOG-kaavio

Tästä syystä sijoittajien, jotka nousevat osakkeesta, mutta eivät ole vielä ostaneet sitä, täytyy kulkea varoen ja olla aloittamatta merkittävää pitkää positiota ennen kuin osake sulkeutuu yli 138 dollarin päiväkaavioissa. He voivat kerätä osakkeita nykyisellä tasolla, mutta heidän on pidettävä tiukka tappio lyhyen aikavälin swing-matalin 98,80 dollarin alapuolella.



Osakkeen laskussa olevat sijoittajat voivat käyttää tämän päivän pomppia uuteen oikosulkumahdollisuuteen.

Jos osake luopuu tämän päivän noususta lähipäivinä, se osoittaa, että laskumomentti jatkuu keskipitkällä aikavälillä ja osake saattaa jälleen pudota alle 100 dollarin, jossa voit kirjata voittoja lyhyistä positioista.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.