Kryptovaluutta- ja osakemarkkinat käyvät läpi merkittäviä tapahtumia, kun sijoittajat arvioivat taantuman nousevia riskejä ja Japanin jenin kaupan purkamista. Tämän seurauksena pelko- ja ahneusindeksi on viimeaikaisista markkinoiden voitoista huolimatta painunut äärimmäiselle pelkoalueelle VIX-indeksin noustessa.

Poodlana rikkoo ennätyksiä

Näistä tappioista huolimatta joillakin kryptoteollisuuden taskuilla menee hyvin. Poodlana (POODL), uusi Solanan meemikolikko, on rikkonut ennätyksiä, sillä sen ennakkomyynti on yksi vuoden parhaiten menestyneistä tokenmyynneistä.

Viimeisen kolmen viikon aikana sijoittajat ympäri maailmaa ovat sijoittaneet tokeniin yli 5,59 miljoonaa dollaria.

Heillä on hyvä syy tehdä niin, koska meemikolikot ovat eräitä vuoden parhaiten suoriutuvista hyödykkeistä. Tiedot osoittavat, että uusi meemikolikko, kuten Dogwifhat (WIF), on saavuttanut yli 1,72 miljardin dollarin markkina-arvon.

Solscanin mukaan Dogwifhatilla on 176 127 haltijaa. Olettaen, että kaikilla haltijoilla on sama summa – mikä ei pidä paikkaansa – tarkoittaa sitä, että heillä jokaisella on lähes 10 000 dollaria. WIF-tokenin arvioidaan luoneen muutaman miljonäärin.

Sama tapahtuu muiden tokenien kanssa, kuten Bonk, Popcat, Brett ja Cat in a dogs world, joiden markkina-arvo on yli 500 miljoonaa dollaria.

Poodlana on asettanut itsensä paremmaksi koira-aiheiseksi merkiksi. Ensinnäkin se on nimetty Poodlin mukaan, joka on yksi Japanin kalleimmista brändeistä. Lisäksi kehittäjät ovat leimanneet sen luksusmarkkinoiden creme de la cremeksi.

Tässä tapauksessa he ovat kuvanneet sitä kryptoteollisuuden hermeiksi. Kuten olen aiemmin kirjoittanut, Hermesistä on tullut yksi kestävimmistä luksusbrändeistä maailmassa, sillä se on edelleen voittanut Diorin ja Keringin kaltaiset.

Lisäksi Poodlana on valinnut Solanan lohkoketjukseen. Solana on kehittynyt yhdeksi suosituimmista lohkoketjuverkoista meemikolikoiden kehittäjille, koska sen transaktiokustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

Poodlana on toisin kuin useimmat tokenmyynnit

Käyttäjät ovat ostaneet POODL-tokenin useista muista syistä. Yksi tärkeimmistä on se, että projekti aloittaa kaupankäynnin pian tokenmyynnin päätyttyä. Se esitetään suorana joissakin Solana Decentralized Exchanges (DEX) -pörsseissä, kuten Raydiumissa kello 12.00 UTC 16. elokuuta.

Tämä on tärkeä lähestymistapa, sillä siten tokeneita hankkineilla on mahdollisuus poistua treideistään heti. Aiemmin osa tokenprojekteista eivät ole listautuneet lainkaan tai ne ovat odottaneet useita kuukausia sellaista, mikä on johtanut merkittäviin tappioihin käyttäjien osalta.

Lisäksi käyttäjät voivat ostaa tokenin useilla eri valuutoilla. Suosituimmat ovat vakaat kolikot, kuten Tether, USD Coin ja jopa Yhdysvaltain dollari. He ovat myös luoneet tikkaat tokenin alennusmyynnistä, jossa hinta jatkaa nousuaan kahden päivän jälkeen, mikä tarkoittaa, että ensimmäiset ostajat ostivat jyrkästi alennuksella verrattuna niihin, jotka ostavat viimeisenä myyntipäivänä.

Selvyyden vuoksi: ennen myyntiä oleviin tokeneihin sijoittamiseen liittyy jonkin verran riskiä, mikä selittää, miksi sijoittajilla tulisi olla parhaat riskinhallintastrategiat. Paras tapa on varmistaa, että sijoitat ainoastaan sellaisen määrän, jonka menettäminen ei aiheuta harmia, sillä asiat voivat mennä pieleen. Voit ostaa Poodlana-tokenin täältä.