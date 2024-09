Hajautettujen vaihtojen (DEX) tokenit ovat liittyneet muun kryptoteollisuuden mukana syvään myyntiin. Uniswap (UNI), alan suurin DEX-pörssi, on pudonnut 5,56 dollariin, mikä on yli 66 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Samoin Raydium (RAY), suurin Solana DEX, on pudonnut 1,60 dollariin, mikä on paljon vähemmän kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 3,30 dollaria. Muut DEX-merkit, kuten Jupiter ja dYdX, ovat myös pudonneet jyrkästi viime viikkoina.

Sama trendi on tapahtunut keskitetyssä pörssiteollisuudessa, kun Coinbase-osake on pudonnut 180 dollariin, mikä on 37 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Silti näistä ongelmista huolimatta DTX Exchange on asettanut ennätyksen, kun sen tokenmyynti jatkuu.

DEX-pörssien määrät ovat laskeneet

Tämä suuntaus tapahtui, kun viimeaikaiset tiedot osoittavat, että DEX-alustoilla kaupankäynnin volyymi on laskenut tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Tiedot osoittavat, että vaikka volyymi nousi yli 190 miljardiin dollariin heinäkuussa, se oli pienempi kuin tämän vuoden maaliskuussa käsitelty 250 dollaria.

DEX-pörssien volyymit | Lähde: DeFi Llama

Viimeaikainen pudotus johtui Bitcoinin ja muiden altcoinien äskettäisestä myynnistä. Noustuaan maaliskuussa ennätykselliseen 73 500 dollariin, Bitcoin on siirtynyt karhumarkkinoille ja oli torstaiaamuna 54 000 dollarissa.

Tämä trendi voi jatkua, jos kryptovaluutat jatkuvat paineen alaisena seuraavien kuukausien aikana, kuten jotkut analyytikot odottavat. He mainitsevat viimeaikaiset haasteet, jotka ovat aiheutuneet Japanin keskuspankin (BoJ) koronnostosta, mikä on johtanut yli 500 miljardin dollarin suuruiseen kantakaupan suureen purkamiseen.

Raydiumin ja Uniswapin kaltaisten DEX-merkkien vetäytyminen heijastelee muidenkin kryptovaluuttojen, kuten Ethereumin ja Solanan, vetäytymistä.

DTX Exchange uhmaa painovoimaa

Huolimatta kryptoteollisuuden haasteista, yksi omaisuus räjähtää kaikkiin sylintereihin: DTX Exchange.

Verkkosivustonsa tiedot osoittavat, että pörssi on kerännyt yli 1,23 miljoonaa dollaria viime viikkoina, mikä tekee siitä yhden tämän vuoden parhaista token-myynnistä.

DTX Exchange pyrkii muuttamaan krypto- ja osakekaupan alaa yhdistämällä nämä varat yhdeksi hajautetuksi alustaksi. Sen alustan avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä tuhansia eri omaisuuseriä, kuten kryptovaluuttoja, forex-vaihtoa, erosopimuksia ja hyödykkeitä.

Toinen erottuva ominaisuus on, että käyttäjät voivat käyttää alustaa käyttäessään jopa 1 000-kertaista vipuvaikutusta. Mikä tärkeintä, kehittäjät toivovat, että alusta käsittelee aluksi yli 175 miljoonaa dollaria, mikä antaa sille 3,5 miljoonan dollarin päivittäisen voiton.

Osa näistä voitoista menee takaisin VIP-presale-sijoittajille, mikä tarjoaa heille vankat passiiviset tulomahdollisuudet.

Siksi DTX-tunnukseen sijoittaminen antaa käyttäjille mahdollisuuden omistaa alustan, joka on asetettu hallitsemaan krypto- ja CFD-markkinoita. Vuosien varrella samanlaiset projektit ovat lyöneet miljonäärejä.

Esimerkiksi Uniswapin UNI-tunnuksen markkina-arvo on yli 3 miljardia dollaria, mikä tekee siitä suuremman kuin jotkut tunnetut yritykset, kuten GameStop, SiriusXM ja AMC Holdings. Kaikki nämä yritykset ovat tuottaneet miljonäärejä vuosien varrella. Toisin kuin meemikolikot, kuten Dogwifhat, DTX on kryptoprojekti, jolla on todellinen apuohjelma, mikä tarkoittaa, että se voi menestyä hyvin ajan myötä. Voit ostaa DTX-tokenin sen verkkosivuilta.