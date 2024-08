USD/JPY-ennuste: “Japanin jenin vuorovesi on kääntymässä”

USD/JPY-vaihtokurssi on kokenut huomattavan käänteen viime viikkoina, kun Federal Reserve ja Bank of Japan (BoJ) eroavat edelleen. Se on laskenut neljä peräkkäistä viikkoa ja saavuttanut alimman 149,54:n, joka on laskenut vuoden 161,76:sta.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Hedge-rahastot jäivät kiinni

Copy link to section

Meneillään oleva USD/JPY-pari on vahingoittanut hedge-rahastoja ja muita keinottelijoita, joilla on edelleen lyhyt Japanin jeni. Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) tiedot osoittavat, että keinottelijoilla on ollut jenin nettolyhyt positio maaliskuusta 2021 lähtien.

Tietenkin nämä sijoittajat ovat ansainneet omaisuuksia, kun Japanin jeni on pudonnut yli 47 % vuoden 2020 korkeimmasta tasosta. Nyt jotkut näistä sijoittajista ovat sulkemassa positioitaan valuutan elpyessä. Lyhyt nettosijoitus on pudonnut kesäkuun miinus 184 000:sta viime viikon 107 000:een.

Complete MELTDOWN in USDJPY after the BoJ meeting!



Japan hiking -> Fed moving towards cuts.



The tide is turning and the market is still caught very long this trade. Pay attention!



More: https://t.co/gB7RbyBmGd pic.twitter.com/2VqJyRZI4e — Andreas Steno Larsen (@AndreasSteno) July 31, 2024

Dovish Federal Reserve

Copy link to section

USD/JPY on vetäytynyt pääasiassa Federal Reserven ja Japanin keskuspankin (BoJ) välisen jatkuvan eron vuoksi.

Pankki päätti keskiviikon korkopäätöksessään pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentin välillä. Tämä päätös ei saanut sijoittajia epävarmaksi, koska se vastasi analyytikoiden odotuksia.

Pankki totesi lausunnossaan keskittyneensä nyt kaksoismandaatin molemmille puolille: työmarkkinoille ja inflaatioon.

Viimeaikaiset tiedot osoittivat, että nämä luvut liikkuivat eri suuntiin. Inflaatio on siirtymässä kohti Yhdysvaltain keskuspankin 2,0 prosentin tavoitetta, koska se on laskenut kolme kuukautta peräkkäin.

Toisaalta työttömyysaste on jatkanut heikkenemistä viime kuukausina. ADP:n keskiviikkona julkaisemat tiedot osoittivat, että yksityinen sektori lisäsi heinäkuussa vain 122 000 työpaikkaa, mikä on pienin lisäys yli vuoteen.

Päivää aiemmin Bureau of Labor Statisticsin (BLS) tiedot paljastivat, että avoimien työpaikkojen määrä Yhdysvalloissa putosi kahteen vuoteen alimmilleen.

Ekonomistit odottavat, että perjantain non-farm payrolls (NFP) -tiedot osoittavat, että talous lisäsi 140 000 työpaikkaa, kun taas työttömyysaste nousi 4,2 prosenttiin.

Siksi, jos nämä luvut ovat oikein ja jos inflaatio pehmenee heinäkuussa, Fed käyttää Jackson Hole -symposiumiaan osoittaakseen koronlaskua syyskuussa. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että Yhdysvaltain dollari on jonkin aikaa pehmeämpi.

Japanin keskuspankin koronnosto

Copy link to section

Fed ja BoJ ovat siis liikkumassa vastakkaiseen suuntaan. Pankki päätti keskiviikon korkopäätöksessään toteuttaa toisen koronnostonsa 17 vuoteen.

Se nosti korkoja 0,25 prosenttia muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun se nosti niitä 0,10 prosenttia. Mikä tärkeintä, pankki ilmoitti, että se saattaa jatkaa nousuaan tulevina kuukausina, jos inflaatio pysyy vakaana.

BoJ:n koronnosto tapahtui sen jälkeen, kun keskuspankki teki suuria valuuttainterventioita yli 22 miljardin dollarin arvosta jenin romattua.

BoJ uhkaa kuitenkin aiheuttaa suuren laskusuhdanteen taloudessa, joka näyttää jo merkkejä hidastumisesta. Au Jibun Bankin tiedot osoittivat, että maan valmistus PMI putosi kesäkuun 50:stä heinäkuun 49,1:een. Pudotus oli pienempi kuin mediaaniarvio 49,2. Se tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun Japani julkaisi heikkoja teollisuustuotantotietoja.

Samaan aikaan USD/JPY-kehitys on merkki siitä, että sijoittajat ovat purkamassa markkinoiden suosituinta siirtokauppaa. Carry trade on tilanne, jossa sijoittajat lainaavat halvempaa valuuttaa kuin jeniä ja sijoittavat tuottoisempaan.

USD–JPY-pari on pitkään ollut yksi parhaista carry trade -pareista kahden koron välisen eron vuoksi. Nyt kun kaksi pankkia liikkuvat vastakkaiseen suuntaan, on merkkejä siitä, että sijoittajat alkavat purkaa kauppojaan. ING:n analyytikot sanoivat huomautuksessaan:

“Silti heinäkuun carry trade -tilanne on aiheuttanut verilöylyä aktiivisuusvaluutoissa ja ehkä jotkut USD/JPY-korjauksen keskeneräiset asiat saattavat saada sijoittajia palaamaan aktiivisuusvaluuttoihin vielä.”

USD/JPY ennuste

Copy link to section

USD/JPY-kaavio TradingView:n mukaan

USD/JPY-pari on uhattuna syvemmälle laskusuhdanteelle, kuten USD-Kenian shilling teki tänä vuonna. Mielenkiintoista on, että tämä törmäys on linjassa sen kanssa, mitä ennustin muutama kuukausi sitten vedoten nousevaan kiilakaaviokuvioon, joka on muodostunut joulukuusta lähtien.

USD–JPY-pari on vetäytynyt alle 50 viikon liukuvan keskiarvon. Se on siirtynyt alle 50 viikon liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle 50:ssä.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 145:een. Kääntöpuolella liike avainvastuspisteen yläpuolelle 151,91:ssä mitätöi laskevan näkemyksen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.