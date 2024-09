Biden viettää kaksi vuotta CHIPS-lakia, kun Yhdysvallat tavoittelee 30 %:n maailmanlaajuista sirutuotannosta vuoteen 2032 mennessä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden juhli CHIPS- ja tiedelain toista vuosipäivää korostamalla Yhdysvaltojen merkittäviä edistysaskeleita puolijohteiden valmistuksessa.

Vuonna 2022 hyväksytyllä lailla pyritään elvyttämään kotimaista sirutuotantoa ja vahvistamaan maan asemaa kehittyneissä teknologioissa, kuten tekoälyssä. Bidenin huomautukset korostavat lain vaikutusta, joka on johtanut merkittäviin investointeihin ja työpaikkojen luomiseen puolijohdeteollisuudessa.

10 %:sta 30 %:iin: Yhdysvaltain sirutuotantotavoitteet vuodelle 2032

CHIPS-lakia edeltävinä vuosina USA:n osuus maailmanlaajuisesta puolijohdetuotannosta laski jyrkästi.

Kun maan osuus markkinoista oli 40 prosenttia, sen osuus putosi vain 10 prosenttiin. CHIPS and Science Act otettiin käyttöön vastauksena tähän taantumaan, ja sen tavoitteena oli saada takaisin USA:n johtoasema puolijohdealalla.

Biden huomautti, että lain ansiosta USA:n ennustetaan valmistavan nyt lähes 30 prosenttia maailman huippuluokan sirujen tarjonnasta vuoteen 2032 mennessä, mikä on merkittävä harppaus vain kaksi vuotta sitten nähtyihin vähäisiin lukuihin verrattuna.

Tämä kunnianhimoinen tavoite heijastaa laajempaa strategiaa, jolla varmistetaan, että Yhdysvallat pysyy kilpailukykyisenä uusissa teknologioissa, erityisesti tekoälyssä, joka perustuu pitkälle kehittyneisiin puolijohdesiruihin.

Siirtyminen kohti lisääntyvää kotimaista tuotantoa ei tarkoita vain toimitusketjujen turvaamista, vaan myös teknologisen johtajuuden säilyttämistä yhä digitaalisemmassa maailmassa.

400 miljardia dollaria puolijohdeinvestointeihin

CHIPS- ja tiedelain voimaantulon jälkeen Yhdysvalloissa on nähty sellaisten yritysten investointien voimakasta kasvua, jotka ovat innokkaita hyödyntämään lainsäädännön tarjoamia kannustimia.

Biden korosti, että nämä yritykset ovat ilmoittaneet investoivansa yhteensä 400 miljardia dollaria puolijohdevalmistuslaitoksiin eri puolilla maata.

Nämä investoinnit ovat kriittisiä kotimaisen sirutuotantokapasiteetin laajentamisessa, ulkomaisten toimittajien riippuvuuden vähentämisessä ja keskeisten teknologioiden toimitusketjun turvaamisessa.

Pääoman virtaus puolijohdealalle on myös johtanut merkittäviin työpaikkojen luomiseen. Bidenin mukaan teollisuus on jo luonut 115 000 valmistus- ja rakennustyöpaikkaa, mikä on antanut kipeästi kaivattua sysäystä Yhdysvaltain taloudelle.

Nämä työpaikat eivät ole vain puolijohdeteollisuudelle, vaan myös laajemmalle valmistussektorille, jonka toiminta on vilkastunut näiden investointien seurauksena.

Tie edessä: haasteita ja mahdollisuuksia

Vaikka kahden viime vuoden aikana saavutettu edistys on kiitettävää, Yhdysvaltojen kunnianhimoisten puolijohdetuotantotavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haasteita. Edistykselliseen siruvalmistukseen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi.

Se ei tarkoita vain huippumodernien tilojen rakentamista, vaan myös ammattitaitoisen työvoiman varmistamista niiden käyttöön.

Lisäksi maailmanlaajuinen kilpailu puolijohdeteollisuudessa on kovaa, ja myös Kiinan ja Etelä-Korean kaltaiset maat lisäävät tuotantokapasiteettiaan.

CHIPS- ja tiedelain menestys riippuu siitä, kuinka tehokkaasti Yhdysvallat pystyy säilyttämään teknologisen etunsa selviytyessään kilpailupaineista.

Tulevaisuudessa CHIPS-lain pitkän aikavälin vaikutus riippuu jatkuvista investoinneista, jatkuvasta innovaatiosta ja vahvoista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista.

Koska Yhdysvallat tavoittelee 30 prosenttia maailmanlaajuisesta sirutuotannosta vuoteen 2032 mennessä, matka vaatii koordinoituja ponnisteluja hallitukselta, teollisuudesta ja korkeakouluista, jotta haasteisiin voidaan vastata ja edessä oleviin mahdollisuuksiin tarttua.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.