REEF-tunnuksen hinta laski 59 %, kun Binancen listautuminen alkaa purra

REEF-merkki, joka on merkittävä toimija hajautetun rahoitus- (DeFi) ja pelisektoreilla, on kokenut merkittäviä hintavaihteluita sen jälkeen, kun se poistettiin Binancesta 2.8.2024.

Tällä hetkellä REEFin hinta on 0,002849 dollaria, ja se on noussut 38,22 % viimeisen 24 tunnin aikana sen jälkeen, kun se on pudonnut huikeat 59,64 % viimeisen seitsemän päivän aikana.

Binancen poisto näyttää alkaneen purra

Aluksi REEF näki huomattavan yli 650 prosentin nousun kolmen kuukauden aikana Binancen poistumisesta huolimatta ja nousi 0,010 dollarin huipulle.

Tämä dramaattinen nousu seurasi matalaa pistettä aiemmin vuonna, mikä teki REEFistä yhden parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista tuona aikana.

Vauhti kuitenkin muuttui jyrkästi, kun token putosi 59% kauppaan noin 0,002849 dollariin, mikä kuvastaa laajempaa volatiliteettia kryptomarkkinoilla.

Listalta poistumisen seuraukset ovat herättäneet vaihtelevia reaktioita sekä kauppiailta että analyytikoilta.

X:n kryptovaikuttaja Wise Advicen mukaan nousu houkutteli vähittäiskauppiaita, jotka alkoivat myydä merkin lyhyeksi, kun taas jotkut valaat hyödynsivät hinnan laskua kerätäkseen lisää omaisuutta.

Tokenin markkina-arvo on myös laskenut merkittävästi, pudoten 53 % kaupankäynnin vaihtelun myötä.

Voisiko REEF-merkkien hinta nousta äskettäisen laskun jälkeen?

Hintojen laskun lisäksi REEFin kaupankäyntivolyymi on laskenut huomattavasti, ja viimeisen 24 tunnin aikana lasku on 47,20 %, mikä on 55,81 miljoonaa dollaria.

Tämä pudotus johtuu kaupankäynnin volyymin jyrkästä kasvusta, joka johtui pääasiassa toiminnasta sellaisissa pörsseissä kuin WhiteBit, HTX, KuCoin ja Bitget.

Vaikka jotkut spekuloivat, että tämä lasku saattaa olla osoitus “pumppu ja tyhjennys” -järjestelmästä, toiset, kuten analyytikko Guru Vedas, näkevät nykyisen hinnan mahdollisena lähtökohtana ja odottavat nousun kääntymistä lähitulevaisuudessa.

Binancen päätös poistaa REEF:n listalta johtui alhaisesta kaupankäynnin volyymista ja likviditeetistä sekä viranomaisvaatimuksista.

REEFin takana olevat kehittäjät eivät kuitenkaan ole jääneet toimettomana; he ovat työskennelleet aktiivisesti hankkeen elvyttämiseksi.

Innovatiivisten sovellusten tukemiseksi on perustettu yhteisökehittäjärahasto, joka keskittyy luotonantoon ja hajautetun autonomisen organisaation (DAO) infrastruktuuriin.

Erityisesti ac ollaboration kanssa Hydra Coin on ilmoitettu kehittävän ensimmäisen NFT-taistelukorttipelin Reef Chainille, mikä parantaa sen ekosysteemiä.

Peliprojektien lisäksi Reef Finance tekee yhteistyötä VIA Labsin kanssa vahvistaakseen siltausominaisuuksiaan tavoitteenaan parantaa yhteentoimivuutta lohkoketjutilassa.

Keskusteluja jatkuvasta hajautetusta vaihdosta tulojen jaosta ja RPC-infrastruktuurista käydään myös, ja ne osoittavat kehittäjien sitoutumisen projektin tulevaisuuteen.

Vaikka REEF-kolikko on osoittanut joustavuutta markkinoiden ylä- ja alamäkien keskellä, matka eteenpäin on edelleen epävarmaa, kun kauppiaat arvioivat sen elpymismahdollisuuksia.